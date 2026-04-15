Un médico de Florida enfrenta un cargo de homicidio involuntario en segundo grado, tras ser acusado de extraer el órgano equivocado durante una cirugía. Según informaron medios estadounidenses, en 2024 Beverly Bryan denunció que la muerte de su esposo, William Bryan, fue causada por el doctor Thomas Shaknovsky. De acuerdo con su versión, el especialista habría retirado el hígado del paciente, de 70 años, en lugar del bazo.

El lunes 13 de abril, la Oficina del Sheriff del condado de Walton confirmó que un gran jurado presentó una acusación formal contra Shaknovsky por la muerte ocurrida en agosto de 2024.

La imputación se produjo luego de una investigación realizada por la Oficina del Sheriff del condado de Walton y la Fiscalía del Primer Circuito Judicial, con el apoyo de otras autoridades estatales y médicas.

Según la investigación, el médico habría extraído el órgano equivocado, provocando una hemorragia fatal. (Foto referencial: Freepik)

“El 21 de agosto de 2024, durante lo que estaba programado como una esplenectomía laparoscópica, el Dr. Shaknovsky extrajo el hígado de la víctima en lugar de su bazo, lo que provocó una pérdida de sangre catastrófica y la muerte del paciente en la mesa de operaciones”, señala el comunicado. “El gran jurado encontró causa probable para acusar que las acciones realizadas en el quirófano constituyeron una conducta criminal según la ley de Florida”.

People informó tiempo atrás que Beverly y su esposo se encontraban de visita en el condado de Okaloosa, Florida, procedentes de Muscle Shoals, Alabama. El 18 de agosto de 2024, William acudió a un centro médico debido a un “fuerte dolor abdominal”, según documentos quirúrgicos compartidos por el abogado de la familia.

“Nuestro deber es seguir los hechos hasta donde nos lleven, sin miedo ni favoritismos”, dijo el sheriff del condado de Walton, Michael Adkinson, en un comunicado.

Un gran jurado determinó que existen pruebas suficientes para considerar el hecho como conducta criminal. (Foto referencial: Freepik)

“El gran jurado ya se ha pronunciado, y nuestra responsabilidad es garantizar que los cargos se lleven adelante a través del proceso legal correspondiente. Nuestros pensamientos siguen con la familia de la víctima y su pérdida indescriptible”.

El sheriff también añadió: “Estamos comprometidos a llevar este caso hasta el final con el profesionalismo y la integridad que nuestra comunidad espera”.

Por su parte, el hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast señaló previamente que toma este tipo de acusaciones con total seriedad y que su equipo directivo realiza una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. Asimismo, reiteró que la seguridad de los pacientes es su principal prioridad.

El caso sigue en proceso mientras el acusado permanece bajo custodia. (Foto: Walton County Sheriff's Office)

“Ascension Sacred Heart Emerald Coast tiene una larga trayectoria brindando atención segura y de calidad desde que abrió sus puertas en 2003. La seguridad del paciente es y seguirá siendo nuestra prioridad número uno. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia. Respetamos al máximo la privacidad de nuestros pacientes y no comentamos sobre casos específicos ni litigios en curso”, dijo la institución.

Finalmente, el lunes Shaknovsky fue detenido en Miramar Beach y posteriormente trasladado a la cárcel del condado de Walton, donde quedó bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

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