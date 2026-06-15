Los paños de microfibra son el perfecto aliado para la limpieza, ya que nos permite retirar la suciedad y eliminar las bacterias que se impregnan en distintas superficies; sin embargo, son pocas las personas que realmente saben que sus distintos colores esconden un propósito. En caso intentes resolver dicha curiosidad, sigue leyendo los siguientes párrafos para saber más detalles al respecto.

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Posiblemente, tengas un paño verde, amarillo, rojo o azul que usas para limpiar las distintas superficies de tu hogar y tienes la creencia de que cualquier color cumple con la misma función, pero es una idea errónea.

La designación de un color se debe a un sistema de limpieza para evitar la contaminación cruzada, impidiendo de este modo que un mismo trapo empleado en el baño sea utilizado después en superficies de la cocina.

La mayoría de personas usan estos paños para limpiar cualquier parte del hogar sin tener en cuenta los colores. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué significa cada color de paño en la limpieza

Paño rojo

Se usa exclusivamente en el baño y en áreas críticas, tales como el inodoro y el bidet; de esa manera se impide que los microorganismos presentes en estos espacios se dispersen por otras partes del hogar.

Paño verde

Se utiliza para asear la cocina, específicamente en mesas y electrodomésticos, ya que se suelen manipular alimentos. El propósito es evitar la contaminación cruzada entre los productos.

El paño rojo es usado para puntos del baño con gran presencia de bacterias, tal como el inodoro. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Paño azul

Este paño destaca por ser versátil en la limpieza general, ya que puede usarse en escritorios, muebles, puertas, ventanas y superficies de uso constante que no presenten una alta concentración bacteriana.

Paño amarillo

Se usa específicamente para lavamanos, llaves y azulejos del baño; es decir, en áreas que requieren un proceso de desinfección en particular, pero de menor riesgo.

Ahora que conoces la función de cada color de paño, debes usarlo correctamente por el bienestar tuyo y de tu familia; así no permitirás que los microorganismos se dispersen en varias áreas de tu hogar.

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