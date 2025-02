Es momento de que pongas a prueba tu agilidad mental y todos tus conocimientos en matemáticas. Hoy te traigo un acertijo mental que te hará pensar y, talvez, pondrá en duda tus habilidades, ya que deberás realizar algunas operaciones con números. Para esto te presentaré una interrogante que deberás resolver en 15 segundos y encontrar cuál de los amigos es el mayor. Te aseguro que no solo te divertirás, sino que reforzarás todo lo que aprendiste en tu etapa de escolar.

Antes que empieces a darle solución a este problema debo decirte que estar 100% concentrado es el principal requerimiento para que no se te pase ningún detalle ya que esta prueba no se trata únicamente de un momento de análisis profundo, sino una gran forma de estimular tu cerebro y creatividad, así como mantenerte enfocado al máximo, según explican desde un estudio de Smile and Learn.

Es por esto que aquí encontrarás una gran alternativa para poner a prueba tu inteligencia y demostrar todas tus habilidades sin miedo a equivocarte, así como reforzar tu lógica. Ahora sí te invito a revisar este acertijo mental y estoy segura que nada te detendrá para encontrar la respuesta correcta.

¿Podrás descifrarlo a tiempo?

El enigma que debes resolver es el siguiente: “Cuatro amigos se reunieron. Carlos tiene la mitad de la edad de Matheus más 2 años. Henrique tiene 8 años. Matheus tiene la edad de Henrique más la mitad de su edad. Paulo tiene la mitad de la edad de Carlos más la mitad de la edad de Henrique. ¿Cuál de los amigos es el mayor?”. Aunque te suene un poco confuso, es momento de que te concentres y apliques todos tus conocimientos en tiempo récord ya que solo tienes 15 segundos para triunfar.

Lee atentamente este enigma e intenta darle solución lo más rápido posible. (Imagen: Mag)

Conoce la respuesta del acertijo mental

Es momento de pausar el cronómetro porque el tiempo se terminó y verificar si tu respuesta es la correcta. La solución es:

Henrique tiene 8 años.

Matheus tiene la edad de Henrique, que es 8, más la mitad de su edad, que es 4. Por lo tanto, 8 + 4 = 12 años.

Carlos tiene la mitad de 12, que es 6, más 2. Entonces, tenemos que 6 + 2 = 8. Carlos tiene 8 años.

Paulo tiene la mitad de la edad de Carlos, que es 4, más la mitad de la edad de Henrique, que también es 4. Entonces, Paulo tiene 8 años.

Así, Matheus es el mayor con 12 años. Todos los demás amigos tienen 8 años cada uno, ¿lo lograste?

¿Tuviste suerte en este acertijo mental? Espero que sí y sino no dejes de practicar. (Imagen: Mag)

