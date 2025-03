Hoy la velocidad será clave para conseguir la victoria. En esta ocasión no solo necesitarás aplicar todos tus conocimientos en aritmética y en el orden correcto para resolver operaciones, sino que deberás confiar en tus habilidades ya que solo los ágiles mentales han logrado superar este reto matemático. Se trata de un ejercicio que mezcla sumas, restas y divisiones y para el que solo te daré 8 segundos. Así que saca lápiz y papel para dar con la solución y no uses calculadora.

Esta es una buena oportunidad de entrenar tu cerebro ya que pocos usuarios acertaron en la respuesta porque se confiaron y no se enfocaron al 100%. Es por eso que resulta vital alejar cualquier distracción porque hasta un abrir y cerrar de ojos te puede jugar en contra.

Si te animas a participar, no solo despertarás tus conocimientos numéricos, sino que recibirás diversos beneficios. Un artículo de Euroinnova precisa que este tipo de ejercicios potencian el pensamiento analítico, explota la habilidad de investigación, mejora la agilidad mental y desarrolla la capacidad de pensar. No dudes más y te invito a superar este problema.

Mira atentamente el reto matemático

Aunque parezca una ecuación muy simple, muchos han fallado por no encontrar un método eficaz para resolverla. Lo mejor es usar todo tu razonamiento y no pasar por alto ningún detalle. El ejercicio matemático es el siguiente: 55 - 76 ÷ 4 + 9 - 30 ÷ 5 = ?

Esta es la ecuación de aritmética que desafiará tu inteligencia. (Imagen: Mag)

Cuál es la respuesta a este reto matemático

Si hay algo que caracteriza a este tipo de ejercicios es que no solo agilizan la mente, sino que ponen a prueba tu velocidad, ¿qué tal te fue en estos 8 segundos? Espero que sí hayas podido obtener el resultado deseado aplicando la regla de PEMDAS, es decir, el orden correcto para resolver operaciones . Aquí te explico al detalle el paso a paso: primero debes hacer cualquier división o multiplicación de izquierda a derecha y luego cualquier suma o resta de izquierda a derecha. Entonces, en este problema, comienzas dividiendo: 76 ÷ 4 es igual a 19 y 30 ÷ 5 es igual a 6. Luego, tienes 55 - 19 + 9 - 6. Luego, haces la suma y la resta. 55 - 19 es 36 y 9 - 6 es 3. Finalmente, sumas 36 y 3, lo que da 39, que es la respuesta a este problema de matemáticas.

Aquí te muestro la respuesta correcta de este problema matemático. (Imagen: Mag)

