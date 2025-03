Parece muy sencillo de resolver, pero si no sigues un orden correcto puedes fracasar. Los retos matemáticos continúan ganando popularidad entre las personas que quieren mantener su mente en forma y resolver ecuaciones lo más rápido posible. Si estás en este grupo, hoy te traigo un ejercicio diseñado para probar tu capacidad intelectual ya que no será fácil dar con la respuesta, no solo por las diversas operaciones que tendrás que resolver, sino porque solo hay 10 segundos para lograrlo sin usar calculadora.

Los desafíos numéricos como el que te presento son una gran manera de ejercitar el cerebro y sacarle el máximo provecho a tu ingenio; además de fomentar tu pensamiento abstracto, capacidad de razonar y tu memoria a corto plazo. Eso no es todo, pues sumarte a este también te ayudará a poner a prueba todas tus habilidades y potenciar tu pensamiento lateral, que es la habilidad que permite buscar soluciones novedosas a problemas de una manera creativa.

Además, los expertos recomiendan resolver un reto de este tipo a diario y es que mientras más difícil sea, mayor será el disfrute por lograr un resultado acertado, sintiendo así una satisfacción extrema. Y es que, como te dije, las matemáticas forman parte de nuestra vida a diario. Es por eso que desde la Universidad Nacional de Asunción destacan que son clave para “llevar nuestra mente a otro nivel” y “descubrir y explicar una enorme cantidad de fenómenos”.

Mira atentamente el reto matemático

Este ejercicio necesita de toda tu inteligencia y rapidez mental para que puedas conseguir la respuesta correcta antes que se acabe el tiempo. El problema matemático que debes solucionar en 10 segundos es el siguiente: 70-84÷14+2-6÷3.

Esta es la ecuación de aritmética que desafiará tu inteligencia y que debes resolver lo más rápido posible. (Imagen: Mag)

Cuál es la respuesta a este reto matemático

Aquí te dejo el resultado para que compruebes si tuviste éxito o debes seguir practicando. La respuesta correcta es 64. Lo que debías hacer era aplicar la regla de PEMDAS, es decir, seguir el orden de las operaciones haciendo primero los paréntesis, exponentes, multiplicación y división (de izquierda a derecha), y suma y resta ( de izquierda a derecha). La clave era realizar las sumas y restas de izquierda a derecha.

Aquí te dejo la solución del reto matemático que no todos lograron resolver a tiempo. (Imagen: Mag)

Recuerda que los retos matemáticos están diseñados para todo tipo de público, desde estudiantes de primaria hasta universitarios y buscan mejorar habilidades como el reconocimiento de patrones, la secuenciación numérica y el cálculo mental.

Para vencer en estos desafíos es importante que sigas el orden de las operaciones y uses las reglas PEMDAS (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Suma, Resta) o BODMAS (la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, al igual que la suma y la resta, por lo que esas operaciones deben completarse de izquierda a derecha).

Estos retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética. No pierdas la calma y recuerda que un pequeño descuido puede cambiar toda la respuesta.

Si este reto matemático de hoy fue de tu total agrado y quedaste sorprendido con el resultado por lo que quieres enfrentar más pruebas para tu mente y visión, te invito cordialmente a visitar Mag con frecuencia. No solo encontrarás información de las últimas tendencias sino que estarás atento a mis actualizaciones y nuevos desafíos. Si estos te gustan, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante que también podrás compartir con tus amigos y así desarrollar juntos nuevas habilidades.

