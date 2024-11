¿Eres bueno sumando, restando, multiplicando o dividiendo en cuestión de segundos? Quizás consideres que posees esta habilidad y deseo corroborarlo con el reto matemático que he diseñado. En realidad, muchos fallaron por la cantidad de tiempo; sin embargo, una persona con buena agilidad mental no tendrá problema con ello. Decídete en realizar este ejercicio, así conocerás tu verdadero nivel. Si te interesa más entretenimiento, te invito a resolver este acertijo: ¿Qué protege del sol, pero no lo consideran un árbol?

Las matemáticas son buenas opciones de entretenimiento, pues activan el cerebro rápidamente, pero eso no sería el único beneficio. Un estudio de la Universidad del Sur de México indica que este tipo de actividades mejoran la rapidez mental y reducen considerablemente los niveles de estrés.

Antes de comenzar a jugar, te indicaré que nuestros artículos están obteniendo mucha popularidad en España por una sencilla razón: generan un gran entretenimiento. ¿Te gustaría vivir esta experiencia?

¿Cuál es la respuesta correcta?

Este es el enunciado que deberás resolver antes de que se acaben los 7 segundos: 10 / 5 + 4 x 2 - (10 / 5). Es verdad que el ejercicio es un poco extenso, pero si cuentas con una buena inteligencia, el tiempo no será problema. ¿Preparado para intentarlo? ¡Comienza el conteo!

Reto matemático: Busca la forma correcta de superar este ejercicio numérico. Activa tu razonamiento. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto matemático

Quizás te encuentres un poco dubitativo de tu respuesta, pero no te preocupes porque ahora te enseñaré cuál es el correcto. Primero, se desarrolla los dígitos entre paréntesis; luego, se multiplica y se divide para que finalmente se sume y reste de izquierda a derecha. Si cumpliste estos pasos, conseguirás como resultado 8. ¿Lo lograste?

Reto matemático: Esta es la forma correcta de resolver el presente ejercicio. ¿Fallaste en algo? (Creación: Mag)