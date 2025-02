Lo que conocerás a continuación solo puede ser resulto por una persona que cuenta con un IQ superior al nivel promedio. En realidad, no es tan difícil como parece, pero un gran porcentaje de participantes no cumplieron con el principal requisito: ganar en el tiempo solicitado. En unos instantes te mostraré un reto de matemáticas que presenta distintas operaciones; no obstante, lo interesante será que lo resuelvas en un máximo de 6 segundos. ¿Consideras que no habrá problema alguno? Es momento que lo intentes.

¿Por qué es genial ponerse las pilas con los ejercicios de matemáticas? ¡Porque tienen un montón de beneficios! Según un artículo de Euroinnova, estas actividades, aunque parezcan sencillas, te ayudan a pensar de forma más lógica, despiertan tu curiosidad, te hacen más ágil con los números y te convierten en un experto para razonar.

¿Acertarás con el resultado?

Es momento de evidenciar que eres un experto en números. Este es el problema que espera ser resuelto: 20 / 10 (12 / 6) + 5. Quizás la cantidad de tiempo te complique, pero es necesario que estés concentrado. Despeja tu mente y céntrate en hallar el resultado. ¡Inicia la cuenta regresiva!

Reto matemático: Tienes que encontrar la forma adecuada para solucionar este problema. ¡Buena suerte! (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto matemático

¿Ya tienes la posible respuesta? No cantes victoria porque aún falta revelarte cuál es la correcta. Como comprobaste, estos simples juegos son ideales para dejar de lado el aburrimiento, pues mantienen a tu cerebro en acción. No importa si fallas, la cuestión es que lo intentes siempre. Sin más que decir, el resultado es 9.

Reto matemático: Esta es la manera correcta de resolver estos problemas numéricos. (Creación: Mag)

Si te gustó el reto matemático de hoy, encontrarás más opciones que desafíen tus capacidades si ingresas a la sección Virales de MAG. No solo tendrás actividades recreativas que te brindarán entretenimiento, sino hallarás historias e información sobre las últimas tendencias que ocurren en el mundo.