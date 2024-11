Estoy seguro que te encantará lo que observarás en esta ocasión, ya que te brindará una diversión sana y te mantendrá concentrado, pero eso no sería lo único porque sabrás en qué estado se encuentra tu agudeza visual. Aprovecha esta oportunidad para descubrir si eres bueno hallando cosas ocultas o, mejor aún, potenciar este sentido importante del cuerpo humano con este reto visual . Eso sí, tendrás un límite de tiempo, así que debes ser rápido.

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me entretienen en mis tiempos libres, pero eso no es el motivo principal. En realidad, son capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Dónde está la semilla en forma de corazón?

En la imagen, estás apreciando una gran cantidad de aguacates que fueron cortadas en dos partes. Algunos cuentan con sus respectivas semillas, mientras que otros no, pero hay un detalle que debes considerar: una de ellas tiene la forma de un corazón. Posees un máximo de 8 segundos para lograrlo. ¡Confía en tus habilidades!

Reto visual: Uno de estos aguacates posee una semilla en forma de corazón. Encuéntrala a tiempo. (Composición: Genial Guru / Mag)

Descubre la solución del reto visual

¿Lo encontraste o aún sigues buscando el objetivo? Solo un buen observador es capaz de hallarlo en el tiempo establecido. Sea el resultado que hayas conseguido, te incentivo a que juegues estas actividades mentales, pues así estás fortaleciendo tu agudeza visual. En la imagen sabrás dónde se ubicaba la semilla en forma de corazón.

Reto visual: Mira con atención la imagen. Solo contados fueron los afortunados de superar este juego mental. (Creación: Mag)