Como pretendo brindarte el mejor entretenimiento, entonces, te encantará este reto visual que diseñé hoy. Lo interesante de esta actividad es que despertará ese instinto ganador; sin embargo, tendrás que ser rápido para salir victorioso porque contarás con un máximo de 6 segundos. La prueba consiste en encontrar la palabra “CHAO”, pero no será tan simple como imaginas, pues habrá una gran cantidad de vocablos “CHAU” que complicarán tu visión mientras estés buscando el objetivo. ¿Listo para intentarlo? No te distraigas en ningún momento.

Quiero contarte que me ocasionó mejoras en mi vida y a ti te también te serviría. Hace meses que desarrollo este tipo de juegos mentales. Es verdad que en un principio lo realizaba para quitarme el aburrimiento, pero conforme pasaron los días, me percaté de detalles interesantes: se incrementaron el nivel de mi concentración y mi capacidad de visión. Fue así que me acostumbré a desarrollar retos cada día.

¿Dónde está la palabra diferente?

Tienes escasos segundos para superar este juego. No te sientas presionado, solo demuestra tus mejores capacidades. También te podrían interesar estos consejos que serán vitales:

Trata de relajarte y respira profundamente.

No te centres en un solo objetivo. Mira desde diferentes perspectivas.

Divide la imagen en secciones.

Realiza pausas breves, pero que sea rápidas.

Confía en tu visión periférica.

Tienes que estar atento a cada detalle para encontrar esa palabra oculta.

Descubre la solución

¡El tiempo llegó a su fin! Estoy seguro que este ejercicio fue entretenido para ti y te incentivó conseguir la victoria. En caso de lograrlo o fallar, no hay problema, era de esperarse cualquier resultado. No obstante, sigue intentándolo hasta convertirte en un experto. ¡Mira la imagen para conocer la solución!

La palabra "CHAO" se hallaba en la segunda columna. ¿Lo identificaste rápido?

Te explico sobre los retos visuales y sus beneficios

Los retos visuales son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente.

En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

