Un factor que no permite al ser humano demostrar su verdadero potencial es el miedo. Cuando percibes este sentimiento, imaginas distintos panoramas negativos y te desmotiva totalmente. Con fines de entretenimiento, un test de personalidad está dispuesto a revelarte cuál es tu mayor temor y alguna recomendación a fin de superarlo paso a paso.

Para comprender mejor qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra explica que son herramientas psicométricas empleadas por profesionales como médicos, psicólogos y psiquiatras para analizar la personalidad de una persona. Estas pruebas ayudan a identificar cómo piensa, siente y se comporta un individuo, y su objetivo principal es aportar información clave para el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales.

Esta prueba la desarrollarás en un máximo de 1 minuto, pues será simple. En una imagen, observarás tres siluetas negras. Cada una cuenta con un mensaje importante por revelar, pero tendrás que seleccionar una de las opciones. Ten en cuenta que no tendrás posibilidad para cambiar de alternativa. ¿Listo para realizarlo?

¿Como desarrollar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Una de estas siluetas te revelará qué te genera miedo con facilidad. (Creación: Mag / Freepik) ×

Descubre los resultados del test de personalidad

¿Qué revela la silueta #1?

La vida siempre tiene cambios, pero a ti te asusta salir de tu zona de confort. Te has acostumbrado a lo seguro, incluso si no te ayuda a progresar, pero eso no te permite descubrir posibilidades más exitosas. Ese temor puede estar relacionado a experiencias negativas pasadas, cuentas con una baja autoestima o resistirte a lo incierto. Lo recomendable sería que tomes los riesgos necesarios si quieres obtener mejores cambios en tu vida.

¿Qué revela la silueta #2?

Lo que realmente te asusta no es solo el error, sino lo que crees que significa fallar. No dejas de imaginar qué críticas recibirías por otros, consideras que no eres lo suficientemente bueno o que posees más inseguridades que capacidades. Ese miedo te paraliza y no te permite que intentes cosas nuevas en tu vida. No tomes en cuenta lo que piensen los demás, persigue tus sueños así fracases. Cada equivocación es una nueva enseñanza.

¿Qué revela la silueta #3?

Tienes en mente ser aceptado y pertenecer a un grupo o que realmente esa persona que te agrada también sienta lo mismo por ti, pero sueles no intentarlo por temor al rechazo. Eso surge a partir de la posibilidad de ser excluidos, criticados o no queridos. Te da pavor demostrar quién eres y que, al hacerlo, los demás se burlen de ti. De esa manera te estás limitando a conocer más personas o vivir una experiencia inolvidable. Tienes que aceptar que habrá persona que te dirán “no”, pero siempre debes arriesgarte.

IMPORTANTE: Este test de personalidad está diseñado para fines de entretenimiento. No tomarlo como una evaluación psicológica profunda.

¿Te sientes conforme con lo que leíste? Las evaluaciones de personalidad son muy útiles para tener una idea general de cómo somos y qué acciones tomamos, pero es importante recordar que su uso dependerá de su calidad y solo tomarla como una pieza más de información. Por eso, es necesario reconocer que estas pruebas mentales tienen ciertas limitaciones cuando las usamos y tratamos de entender los resultados que nos brindan.