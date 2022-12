A pesar de un pésimo inicio del Mundial, la selección argentina supo sobreponerse y encontrar el estilo de juego con el que llegaron a conseguir un invicto de 36 partidos sin conocer la derrota. Esta vez, clasificados a octavos de final como líderes del Grupo C, se enfrentarán ante Australia.

‘Albicelestes’ y ‘Socceroos’ se han enfrentado en un total de siete ocasiones, todos fueron encuentros amistosos. El saldo es favorable a los sudamericanos que han ganado cinco enfrentamientos, un empate y solo registra una derrota ante el rival que enfrentará este sábado 3 de diciembre.

Posibles formación de Argentina vs Australia

Alineación de Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, ‘Cuti’ Romero, Nahuel Molina, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez

A priori, la selección australiana será un rival que no debería brindar demasiadas complicaciones; sin embargo, en esta Copa del Mundo, ya hemos sido testigos de resultados inesperados. Incluso, Argentina misma vivió uno de estos episodios en la derrota ante Arabia Saudita.

En el encuentro ante Polonia, los dirigidos por Scaloni encontraron el camino a seguir en Qatar. No obstante, el entrenador argentino no podrá contar con Ángel Di María, quién fue sustituido en este último encuentro por presentar molestias en el cuádriceps. En su reemplazo entraría al once titular Lautaro Martínez o Leandro Paredes.

