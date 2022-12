Jugarán todos los partidos del Mundial Qatar 2022. Argentina derrotó en una llamativa tanda de penales a Países Bajos y Lionel Messi felicitó a la ‘albiceleste’ por la clasificación este viernes para las semifinales. Asimismo, ‘Leo’ tuvo palabras respecto al arbitraje de Mateu Lahoz, así como el próximo duelo ante Croacia.

Messi declaró que tal como jugó la Albiceleste “no era para ir al alargue y menos a los penales”. “Tuvimos que sufrir, pero pasamos y es algo lindo, impresionante”, añadió a las cámaras de la televisión de su país.

Messi destacó que “Argentina demuestra partido a partido que sabe jugar cada partido con la misma intensidad y ganas, quiere ser protagonista, es un equipo que entiende los momentos del partido, que juega cuando hay que jugar y cuando no, corre. Estamos ilusionados, con muchas ganas, necesitábamos esta alegría, para nosotros y para la gente que nos acompaña siempre”.

En los penales, el protagonista fue el arquero Emiliano Martínez con dos atajadas. “No tenemos duda, tenemos ventaja con él en el arco, agradecido obviamente con él”, declaró Messi.

Un duro dardo a Mateu Lahoz

“(Cuando llegó) el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura”, indicó Messi, mostrando así su descontento con Lahoz.

Asimismo, el futbolista del PSG se refirió al entrenador de Países Bajos: “Sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”.

La evaluación de Croacia

Y sobre su adversario en semifinales, la sorprendente Croacia que eliminó horas antes a Brasil, también en los penales, declaró: “Será un partido durísimo, es una gran selección que le jugó de igual a igual a Brasil, y por momentos fue mucho mejor. Tiene jugadores muy buenos sobre todo en el mediocampo, que vienen trabajando con el mismo DT desde el Mundial pasado, se conocen muy bien y por algo así, es una semifinal mundial y va a ser muy duro”.