—¿Cómo vivió la consagración de Messi en Qatar? Pareciera como si el mundo entero anhelaba verlo con la copa del mundo…

Me hizo sentir muy feliz. Yo lo aprecio. Si él es feliz, yo lo soy. Me consta que esta victoria ha sido un momento de alegría para Argentina, aunque también hubiera sido lo mismo para Francia si ganaba, pero si miramos las necesidad, Argentina lo necesitaba más. Como soy muy apasionado al fútbol, me siento más cercano a la pasión que sienten los argentino, muy diferente a los franceses que son más novatos. Yo hinché por Messi sin lugar a duda.

—¿Fue el Messi que todos esperaban?

Es un jugador excepcional, pero él solo no gana un partido, tiene que estar muy bien acompañado. Gracias a Leo, el Barcelona ha ganado muchas cosas, pero siempre estuvo al lado de jugadores como Xavi, Iniesta, Busquets. En Argentina también lo está. La atajada que realizó el portero Martínez en la última jugada, que normalmente acabaría en gol, pero no fue así. Y en los penales también estuvo muy bien. Si no atajaba esos disparos quizá Argentina no hubiera salido campeón. Messi marca la diferencia, pero necesita de un equipo que lo respalde.

—¿Qué recuerda del Messi que llegó a Barcelona?

Carles Rexach, quien era mi asesor deportivo, me dijo que no se nos podía escapar, que era un fuera de serie con 13 años y había que mantenerlo como sea. Le hicimos un contrato y la historia es totalmente conocida, muy feliz para nosotros.

—¿Cuánto cambió con el paso de los años?

Sigue siendo ese chico sencillo, muy familiar e inmerso en su carrera. No es un divo, nada creído y estoy seguro de que continuará igual. Siempre fue el mejor del mundo, pero no ha cambiado su forma de ser.

Un jovencito Messi dominando el balón con la indumentaria del Barcelona.

—¿Cómo es su relación con él?

Siempre tuve una buena relación personal con él. Como ya no estoy en el Barcelona, no hemos hablado. Le tengo mucho cariño, tanto a él como a su padre y toda su familia. Ayer, su victoria fue la de todos los que querían que gane Argentina, un porcentaje muy elevado, por no decir el cien por ciento. No tanto por Argentina sino por él. Hay gente que quiere mucho a Leo en Barcelona.

—¿Le dejó algún mensaje tras consagrarse?

No. Ahora Leo no está para recibir mensajes. Él recibe millones de mensajes a cada instante seguramente. Lo puedo apreciar mucho, pero no tengo que enviarle un mensaje para que él sepa que estamos felices. Ya se lo mandaré más adelante.

—¿Qué chance hay de que aparezca un nuevo Messi o uno mejor?

El fútbol evoluciona. A Alfredo di Stéfano se le consideraba el mejor del mundo. Después vino Maradona. Hoy Lionel Messi es el mejor y mañana vendrá otro. Eso es seguro. El fútbol es así. No me extrañaría que fuera Mbappé, quien ya demostró su calidad.

—¿A Messi le faltaba el Mundial para ser el mejor del mundo?

Creo que le faltaba ese título para proclamarse como el mejor. Estoy seguro que dentro de diez años se le seguirá recordando. A jugadores como Maradona, que ya no está con nosotros, o Di Stéfano se les recuerda siempre. Y Messi está en esa línea.

El saludo de Mbappé a Messi y Scaloni post final. pic.twitter.com/rYbMoLfxcK — Messismo (@Messismo10) December 19, 2022

—Se habla de Messi como el ídolo de esta generación. ¿Mbappé está camino a serlo después?

Como hincha del fútbol me gustaría tener a los mejores jugadores, pero cada generación tiene su ídolo. Esta generación tiene un bloque de ídolos. Yo personalmente lo que le he visto hacer a Lionel Messi, no se lo he visto a nadie. No puedo valorar cosas que no he visto. Yo por lo que he visto en mi edad, que sin duda Messi es el mejor.

—¿Qué cosas vio en Messi diferente a otros?

Esa frialdad para situaciones extremas como en los penales o en el tercer gol ante Francia que parecía que no había entrado, pero él salió a festejarlo sabiendo que sí. Cuando él tiene la pelota, sabe quién debe recibir su pase. Hay muy pocos jugadores con esa visión para jugar y hacer jugar, ambas cosas. Mbappé juega muy bien con la pelota, pero Leo es mejor, juega muy bien con y sin balón. Siempre se la da al que mejor está posicionado.

—¿Le gustaría que Messi se retire en el Barcelona?

Eso es una decisión muy familiar. Lo que sí me gustaría es que cuando decida retirarse del fútbol, venga a Barcelona a vivir y pudiera ser un embajador del fútbol en la ciudad. Leo se ha convertido en una marca como futbolista y persona. Tenerlo como embajador sería un honor para Barcelona y creo que la ciudad se lo merece. No hay que olvidar que Messi, el jugador que todos admiramos, se ha formado en casa y en algún momento tiene que volver.

Messi celebrando con sus compañeros el título del Mundial Qatar 2022. / FIFA