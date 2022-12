El reloj del partido entre Argentina y Australia marcaba los 97 minutos. Después de que el balón pasó por toda la defensa argentina, el nóvel Garang Kuol de 18 años quedó mano a mano contra Emiliano Martínez. La angustia y el nerviosísmo indavía a los miles de hinchas albicelestes que abarrotaron el estadio Ahmad bin Ali. No osbtante, el ‘Dibu’ apareció en toda su dimensión para salvar una vez más el arco del conjunto de Scaloni.

Una salvada que se festejó como un gol por sus compañeros, quienes se arrodillaron ante al golero para besarlo, como si se tratase de un héroe. Hoy el ‘23′ apareció cuando más lo necesitaba su equipo y no dejó que la clasificación se decida en el tiempo extra. Decretó que Lionel Messi y compañía siguen carrera en busca del ansiado título mundial.

El momento en el que se les detuvo el corazón a millones de argentinos. Y allí, justo cuando todo podía complicarse, El Dibu Martínez se agigantó. HÉROE. pic.twitter.com/jUOTJfWoUb — Invictos (@InvictosSomos) December 3, 2022

Aprovechó su oportunidad

No estamos hablando de un arquero con más de un centenar de partidos a nivel de selección. Hace un año y cinco meses (3 de junio del 2021) exactamente debutó en el arco de los rioplatenses. Lionel Scaloni le dio la oportunidad de estrenarse en un encuentro ante Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. Por aquel entonces Franco Armani era el titular, pero su contagio de COVID-19 llevó a que el estratega le de la confianza al exIndependiente.

El ‘Dibu’ ya había logrado llenarle el ojo a Scaloni, aunque el seleccionador no encontraba la excusa perfecta para dejar de lado al ‘1′ de River Plate, hasta que la pandemia se lo permitió. Estuvo citado desde la primera jornada y se creía que el estreno aún le tomaría más tiempo. La prensa e hinchada todavia no lo veían con el suficiente cartel para sentar a Armani.

Una vez que firmó su debut, Martínez no salió más. Jugó el siguiente cotejo clasificatorio contra Colombia y después llegó la Copa América de Brasil. Solo descansó ante Bolivia y terminó siendo el arquero campeón con el que Argentina volvió a alzar ese trofeo tras 28 años. Como bonús track lo eligieron el mejor guardameta del torneo. Aquella gesta en tierras brasileñas lo acabó consagrando.

Entre penales y una táctica discutida

El hombre del Aston Villa es un experto para tapar penales. Su primera gran aparición la tuvo en agosto del 2020 con el Arsenal. Se puso la capa y fue la figura en la definición por penales frente a Liverpool, en la definción de la FA Community Shield. Un mes antes también brilló con los ‘Gunners’, equipo en el que estuvo más de una década entre préstamos y suplencias, para conquistar la FA Cup teniendo como rival al Chelsea.

Su técnica para atajar los disparos desde los doce pasos causó mucha polémica en la Copa América. Este hecho se suscitó en el duelo por cuartos de final ante Colombia, tapandóle sus lanzamientos a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. El uso de frases intimidantes como “¿Estás cag...?”, “¡Mirá que te como, eh!”., “Te conozco, tirame a la cara”y “¡Mirame, mirame!”, no fueron bien tomadas por el elenco cafetero, generando más de un debate sobre si era antideportivo o no.

El día que Dibu Martínez se convirtió en héroe contra Colombia, en las semis de la Copa América 😍🇦🇷 pic.twitter.com/3Hj6Uonxtf — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2022

Números perfectos

Las estadísticas de Martínez con Argentina no dejan de sorprender. Lleva quince choques con el arco invicto. Es decir, no ha visto caer su valla en el 65% de los encuentros que le tocó jugar con la albiceleste, Solo ha perdido en una ocasión (vs. Arabia Saudita) y ya registra un título (Copa de Campeones). Asimismo, lleva atajados cinco de ocho penales. En Qatar va por la gloria eterna.

Partidos con Argentina sin recibir goles

Partido Competición Argentina vs. Polonia Mundial 2022 Argentina. vs. México Mundial 2022 Emiratos Árabes Unidos vs Argentina Amistoso Argentina vs. Jamaica Amistoso Argentina vs. Italia Finalissima 2022 Argentina vs. Colombia Eliminatorias 2022 Argentina vs. Brasil Eliminatorias 2022 Uruguay vs. Argentina Eliminatorias 2022 Argentina vs. Perú Eliminatorias 2022 Argentina vs, Uruguay Eliminatorias 2022 Paraguay vs. Argentina Eliminatorias 2022 Argentina vs. Brasil Copa América 2021 Argentina vs. Ecuador Copa América 2021 Argentina vs. Paraguay Copa América 2021 Argentina vs, Uruguay Copa América 2021