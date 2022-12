La polémica no para de rodear al ‘Dibu’ Martínez tras ser figura en la final del Mundial 2022 ante Francia. Sus comportamientos y burlas hacia los ‘galos’ durante los festejos en Qatar y Argentina han repercutido en diversas críticas de personalidades. Y no solo eso, Unai Emery, DT del portero en el Aston Villa , ya no lo querría dentro de la plantilla.

“Cuando tienes grandes emociones es difícil de controlar, hablaré con él la semana que viene sobre algunas celebraciones. Yo respeto porque ahora está con su selección. Cuando esté con nosotros, bajo nuestra responsabilidad, podremos hablar con él”, mencionó el entrenador hace una semana al ser consultado por el ‘Dibu’.

Emery consideraría que las actitudes del ‘Guante de Oro’ no van en línea a los valores que quiere transmitir el club. Por ello, según la prensa internacional, en Villa Park estarían buscando deshacerse del jugador y ya tienen el nombre de su reemplazo: Yassine Bounou, más conocido como ‘Bono’. El portero marroquí, quien milita en el Sevilla, también fue figura con su selección durante la Copa del Mundo.

Recordemos que no es la primera vez que se habla sobre la conducta de Emiliano Martínez. En las semifinales de la Copa América ante Colombia se agrandó en la tanda de penaltis, pero lo que llamó más la atención fue la frase que usó para desconcentrar a sus rivales: “mira que te como, hermano”.

Ya en el Mundial, se colocó el premio al ‘Mejor portero’ en la entrepierna. Sus polémicos bailes en la tanda de penales ante Países Bajos y Francia despertaron la reprobación de muchos. Durante las celebraciones, no tuvo reparos de mostrarse con un muñeco con la cara de Mbappé para decir que era su hijo o pedir un minuto de silencio para el francés.