Países Bajos solo tenía que cumplir con la tarea y así lo hizo. No sudó, muchos menos sufrió, para vencer 2-0 a Qatar, el anfitrión que gastó todo el dinero posible para llevar un Mundial a sus tierras de la manera más oscura posible y se despide del mismo con el récord de la peor presentación de un dueño de casa en la historia del torneo: tres partidos, tres derrotas y apenas un gol anotado. Sudáfrica era hasta hoy el único anfitrión en no pasar la fase de grupo, pero al menos lograron sacar cuatro puntos en 2010.

Los neerlandeses, por su parte, aseguraron su presencia en los octavos de final como líderes de su grupo con siete puntos. Apegados a filosofía conservadora y defensiva de Louis van Gaal, el técnico que criticó a Messi y Neymar porque “no son jugadores de equipo”, la ‘Naranja Mecánica’ esperará por el segundo lugar del grupo B que se conocerá hoy: Inglaterra (1° con 4 pts.) chocará con Gales (4°, 1 pt.) e Irán (2°, 3 pts.) se verá las caras con Estados Unidos (3°, 2 pts.); ambos duelos a las 2 p.m. (hora peruana) y podrás seguirlos EN VIVO por El Comercio.

Los pronósticos señalaban que iba a ser un partido de puro trámite. De un lado estaba una selección que se jugaba la clasificación a octavos, una instancia a la que siempre clasificó cada vez que estuvo en un Mundial. Del otro, un seleccionado que viene trabajando con el español Félix Sánchez desde 2013 -primero como gerente de la divisiones menores, luego en la absoluta desde 2017- pero que en el torneo ha mostrado tener un nivel que roza lo amateur.

Van Gaal aprovechó la superioridad de su selección para mandar al campo a Memphis Depay. El crack del Barcelona se recuperó completamente de los problemas físicos con los que llegó a Qatar y empezó de titular por primera vez en el torneo. Una buena noticia para los neerlandeses que ganan con él un ‘9′ que no solo anota y aporta en juego, también cumple con el recorrido táctico del que es obsesivo el entrenador. Además, sigue buscándole un compañero a Frenkie de Jong y esta vez optó por Marten de Roon, la opción más defensiva de todas las disponibles.

Países Bajos dominó desde un inicio aunque con una transición pasiva. Pero aún así no le costó demasiado abrir el marcador. Luego de un par de llegadas, Cody Gakpo (26′), la joya del PSV que creció admirando a Jefferson Farfán y compañía, convirtió el primer tanto tras finalizar una gran jugada colectiva. Él activó la contra con una pared y culminó el ataque con un disparo raso y ajustado al palo desde dentro del área.

Gakpo, que merece un párrafo solo para él, convirtió su tercer tanto en el certamen, por lo que igualó a Enner Valencia (ya eliminado con Ecuador) y Mbappé como los máximos goleadores de Qatar 2022. Además, empató con Lionel Messi como el jugador con más goles y asistencias en la temporada 2022-23 contando club y selección. El neerlandés lleva 17 festejos y 18 pases goles, mientras que el argentino ha anotado 19 veces y dio 16 asistencias.

Países Bajos se mueve al ritmo de Frenkie de Jong. (Foto: Reuters)

La primera parte, teñida de naranja, tuvo un par de disparos de un seleccionado qatarí que, entre los defectos de su juego y quizá los nervios de ser el centro de atención, buscaba acercarse al arco rival. Pero no hubo ninguna situación de peligro real.

La segunda mitad fue más de la misma. O incluso mucho más cómodo para los europeos gracias al gol de Frenkie de Jong (50′). El volante del Barcelona aprovechó una terrible desatención de la defensa rival tras la atajada de su portero para arremeter y colocar el 2-0 final. Una jugada que mostró el verdadero nivel del anfitrión.

Los más de cuarenta minutos que siguieron fueron un monólogo de Países Bajos que se mueve al ritmo de Frenkie, el hombre que logra en su selección ha logrado encontrar la libertad que no tiene en el Barcelona. Final del cotejo y algunos saludos correspondientes. No hubo festejos desmedidos o emotivos como sí pasó en el Senegal vs. Ecuador, y la explicación es porque los neerlandeses afrontaron el torneo para hacer su tarea. Y así lo hicieron. Ahora esperarán rival en octavos.





