Los españoles no olvidarán ese segundo tiempo, pero lo tendrán que ver en video, porque en la cancha no tenían idea de lo que les pasó por encima. Estoy seguro que sabían que iba a ser distinto del primero, porque Japón ya demostró ese complejo del David bíblico que los llevó a lograr la remontada ante Alemania, pero igual no estuvieron preparados para esa aplanadora.

El primer tiempo fue de pizarra. Solo los dos centrales españoles (Rodri 110 y Pau Torres 108) hicieron casi el doble de pases que todo Japón (116). Los dirigidos por Luis Enrique se engolosinaron con la pelota y se pusieron adelante a los 7 minutos con gol de Morata.

Japón lucía ordenado y conservador, cubriendo a los hombres con precisión. El problema de esa marca es que funciona mientras haya movimientos lógicos, pero falla cuando la pelota hace algún imprevisto, como el rebote tras el centro de Gavi, que recuperó y tocó con Nico Williams y este con Azpilicueta, quien, libre, mandó un pase a la cabeza de Morata que tenía impreso el sello de gol. Japón apenas tuvo un par de ataques timoratos. Creer ahora que guardaban energías para la segunda mitad no resulta un pensamiento descabellado.

Consciente de lo que se le venía, los DT’s movieron sus piezas. Luis Enrique cambio a Carvajal para reforzar la banda (tiene más marca que Azpilicueta), y Moriyasu sacó a Kubo y Nagatomo por Doan y Mitoma. Allí empezó la revolución japonesa. En el primero, Ito choca con un frío Balde y Doan se saca a Pedri y remata a puerta de zurda, ante una defensa tembleque de Unai Simon.

Apenas consultábamos la tabla a ver cómo se movía, cuando otro ataque de Doan terminó en una pelota que parecía haber salido del campo pero que regresó a los pies de Tanaka, para ser introducida. Todos al Var, que valida la anotación. 2-1 y golpe en el estadio Khalifa. La verdad, es difícil contar los dos goles japoneses. Mírelos en YouTube. Fueron una locura.

El resto del partido se jugó en otro estadio, en el Al Bayt donde el gol de Vargas le daba la victoria parcial a Costa Rica. Lo que era una derrota dolorosa para España se convertía en una escena de terror porque quedaban fuera del Mundial. Tres minutos duró, felizmente para los españoles (Havertz igualó, Alemania terminó ganando 4-2 pero igual quedó fuera). El resto del encuentro fue un loop constante: España atacando, Japón defendiendo y dando miedo en los contragolpes. Al final el marcador no se movió y el 2-1 consolidó el milagro japonés.