Si bien es fanática de Cristiano Ronaldo, para Lorena Álvarez Francia volverá a coronarse campeón en Qatar 2022. La periodista de Latina analiza las posibilidades de los franceses en este Mundial que ya se encuentra en octavos de final. Asimismo, nos cuenta lo que representa esta Copa del Mundo para ella y cómo lo vive junto a los suyos.

—¿Quién es tu candidato para ganar el Mundial de Qatar 2022 concluida la primera fase?

Mi candidato sigue siendo Francia. El Francia que he visto en los dos primeros partidos me ha encantado, me ha gustado mucho y tienen un equipazo. Para mí son fijos en la final.

—¿Quién será el goleador en Qatar 2022?

Ahí entramos en un debate porque me encanta que rompa récords Cristiano Ronaldo. Tiene un gran compromiso con su selección a la edad que tiene. Con 37 años salta como ningún otro jugador, eso es impresionante. Uno lo ve y no parece la edad que tiene.

—¿Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé para este Mundial?

Para mí Cristiano Ronaldo siempre. Soy una persona convencida que el talento innato que tiene Messi es algo maravilloso, no se lo quito ni lo discuto. Pero Cristiano es un jugador que se ha hecho apunta de esfuerzo. No nació tocado por Dios para mover el balón, pero le ha metido alma, corazón y vida a esforzarse para trabajar y llegar a donde está.

—¿Dónde ves el Mundial?

Lo veo en casa con mi esposo, mis hijos. Somos fanáticos del fútbol. Es más ahora hemos tratado de acomodar nuestra agenda para que no se cruce con partidos importantes. Es un Mundial especial, porque es nuestro primer Mundial que compartimos juntos como pareja.

—¿Tienes alguna cábala mundialista?

Tenía cábalas para la selección peruana. Siempre hacíamos tequeños en casa antes de que jugara la selección. La única vez que no hicimos los tequeños fue en el repechaje, tampoco lo vimos en casa, que era lo que hacíamos siempre. Así que yo creo que la próxima Eliminatoria prometo retomar eso (risas).

—¿Cuál es el primer mundial que recuerdas o el que viste primero?

Estados Unidos 94. Tenía 10 años y era el Mundial de Maradona. Era esta figura mítica que regresaba al fútbol. No sabes cómo lloré cuando lo sacan a Maradona del Mundial. Lloraba como si lo conociera, como si fuera mi amigo.

—¿Qué tanto impacto causó en ti?

Ese Mundial del 94 fue la primera vez que viví el fútbol y me enamoré de Brasil que salió campeón del mundo. Con miles de cracks maravillosos que te hacían soñar y vibrar con sus jugadas y con esa alegría contagiante. Durante muchos años fui hincha a morir de Brasil. Es más en Francia 98 cuando la final es Francia-Brasil, y Francia lo golea a Brasil, yo viví molesta con Francia mucho tiempo. Por eso que ahora sea mi candidato es una evolución en mi pensamiento, pero mi corazón también tiene algo de Brasil ahí siempre.

—¿El mundial te paraliza realmente?

Sí, me paraliza. Para mí el Mundial es un momento de alegría, de pasión y emoción. Donde siempre hay esa selección que sorprende, que te hace soñar. El fútbol lo asocias a tu vida, nos hace olvidarnos por un momento de la coyuntura política y este deporte es un bálsamo que nos hace sonreír. Vivir la fiesta del fútbol.

—¿Apuestas o juegas alguna polla?

Ahora con mi familia hemos hecho una apuesta. Con mis dos hijos, mi esposo, mi mamá y yo. Yo le he ido a Francia, mi hijo mayor a España, el más chico a Brasil, mi esposo a Uruguay y mi mamá a Croacia. Así que ahí estamos.

—¿Qué falta para que el mundial de fútbol femenino concite esta atención? ¿Se logrará algún día?

Esperemos que esto pase. Ahora Cristiano Ronaldo ha entrado en la historia como el primer jugador en marcar en cinco Mundiales pero en realidad la primera en lograrlo fue Marta, la ‘10′ de Brasil, en un Mundial Femenino de fútbol, solo que por esta falta de interés mucha gente no lo sabe. Es importante que las personas lo sepan, lo recuerden y le den el reconocimiento que se debe. Pero creo que vamos en camino a esa igualdad. Lo hemos visto ahora con la final de fútbol femenino local, con un estadio lleno. Tienen que ser jugadoras profesionales, porque muchas aún no lo son. Las chicas tienen que poder vivir del deporte como lo hacen los hombres, con sueldos millonarios. Los hombres también deben unirse a esta lucha, como ha pasado en el tenis por ejemplo. Cuando los hombres se suman a la causa yo creo que se va a avanzar mucho.

—¿Qué opinas de quienes todavía creen que las mujeres no sabemos de fútbol?

Son unos ignorantes. Es ignorante decir que porque uno es mujer no sabe de fútbol. Es como si yo le dijera a un hombre que por ser hombre no sabe de cocina. Son estereotipos muy antiguos, de roles que han quedado en el pasado. Todos estamos reaprendiendo que no es así. Hay muchas mujeres que están demostrando que juegan al fútbol como cracks y otras comentando que generar orgullo. Como el caso de Talia Azcarate, como a punta de esfuerzo y dedicación se ha posicionado como una de las mejores. No solo está en Latina sino también en DirecTv y eso abre puertas para muchas niñas. Eso se va rompiendo con buenos referentes, que abren el camino y eso debe reconocerlo y valorarlo porque no ha sido fácil. Ellas hacen el camino un poquito más fácil para las que vendrán después.