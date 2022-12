Marruecos vs. España online en vivo: qué canal transmite el Mundial 2022

España y Marruecos protagonizarán el séptimo partido de los octavos de final del Mundial Qatar 2022 este martes 6 de diciembre. El elenco europeo fue el segundo del Grupo E, luego de caer de forma sorpresiva en la última fecha ante Japón. Por su parte, los africanos son una de las sorpresas de la Copa del Mundo, tras finalizar como líder del Grupo F, superando a Croacia, vigente subcampeón. La Roja es el favorito, pero Marruecos buscará su pase histórico a cuartos de final.

Luis Enrique no plantea realizar modificaciones con respecto al once habitual que ha presentado. El argumento principal de España es la posesión de balón, algo que se ha visto en todos sus encuentros de la fase de grupos, aunque en el último no haya funcionado tanto con la derrota (1-2) frente a Japón. “Creo que la línea de la Selección es ascendente, queremos mejorar para poder estar en cuartos de final”, indicó el entrenador en sus habituales transmisiones.

Sobre la práctica de penales, señaló lo siguiente: “El componente emocional de presión es muy diferente que entrenamientos. Pese a ello, a todos les he animado a que entrenen penaltis en sus clubes. Si tiran 1.000 penaltis será mejor, igual que practicar tiros libres al baloncesto. Hay mucho tópico, los penaltis no es lotería, gana quien tiene mejor portero o mejor domina sus nervios en los lanzadores”.

Será la primera vez que España y Marruecos se enfrenten por los octavos de final de una Copa del Mundo. El único antecedente entre ambas selecciones ocurrió en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 con un empate 2-2.

Marruecos vs. España: horarios del partido

Estos son los horarios internacionales para seguir el juego de la selección española vs. Marruecos.

España - 16:00

México - 9:00

Perú - 10:00

Colombia - 10:00

Ecuador - 10:00

Venezuela - 11:00

Bolivia - 11:00

Chile - 12:00

Argentina - 12:00

Uruguay - 12:00

Declaraciones de Rodrigo previo al Marruecos vs. España

Dónde ver Marruecos vs. España en vivo

Conoce cuáles son los canales, por país, encargados de la transmisión en vivo del partido de octavos de final de la Copa del Mundo.

Argentina - DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports App

Brasil - SporTV 3, Globo, SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro, GloboEsporte.com

Chile - DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia - DIRECTV Sports App, Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador - Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App, Canal del Futbol, CNT Play

México - Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Canal 5 Televisa, Sky HD, TUDN, VIX+

Paraguay - Tigo Sports Paraguay

Perú - Latina Televisión, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España - Gol Mundial, TVE La 1, fuboTV España, RTVE.es

Estados Unidos - Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Sling, FOX Sports App, FOX Network, Foxsports.com, UFORIA App, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela - DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela

Uruguay - Antel TV, DIRECTV Sports Uruguay, Canal 10 Uruguay, Canal 4, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports App, MCGo Live

¿Dónde juegan Marruecos vs. España?

El encuentro entre Marruecos y España se jugará en el estadio Ciudad de la Educación, también conocido como estadio Qatar Foundation, ubicado en la ciudad de Rayán. El escenario tiene capacidad para 44 mil espectadores y fue construido para la Copa del Mundo.

Marruecos vs. España: alineaciones probables

Marruecos: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

España: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Torres, Morata, Olmo.

¿Qué canales tienen la transmisión del Mundial?

Para disfruta el Mundial de principio a fin, tienes que saber que no todos los canales en el planeta están autorizados para transmitir en vivo los 64 partidos de la Copa Mundial. A continuación te enseñamos, según el país en el que te ubiques cómo y dónde ver las señales de TV:

Perú: Latina Televisión y Directv Sports.

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública (Transmisión las 24 horas del día por Star Plus (ESPN).

Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF.

México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports.

Colombia: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports.

Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

Brasil: TV Globo

Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo

Chile: Canal 13, Chilevisión, DirecTV Sports

¿Qué otros canales transmiten la Copa del Mundo?

Albania: RTSH

Alemania: ARD, ZDF y Deutsche TElekom

Argentina: TyC Sports, Televisión Pública (32 partidos y todos los que juegue la selección argentina) y DirecTV Sports

Australia: SBS, FOX Sports, SEN

Austria: ORF, ServusTV

Azerbaiyán: ITV

Bélgica: VRT, RTBF

Bielorrusia: BTRC (Beltelradio)

Bolivia: ENTEL, Tigo Sports, Unitel, Red Uno y Bolivia TV

Bosnia y Herzegovina: BHRT

Brasil: TV Globo, SporTV

Brunéi: Kristal-Astro

Bulgaria: BNT, NOVA

Camboya: TVK

Canadá: CTV, TSN

Caribe: SportsMax

Chile: DirecTV Sports Chile, Chilevisión y Canal 13

China: CCTV, Migu

Chipre: CyBC

Colombia: DirecTV Sports:, Caracol, RCN

Corea del Sur: KBS, MBC, SBS

Costa Rica: Teletica

Croacia: HRT

Curazao: TV Direct 13

Dinamarca: DR, TV 2

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, ECDF

El Salvador: Tigo Sports, TCS

Eslovaquia: RTVS

España: Movistar Plus+, RTVE

Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo (en español)

Estonia: ERR

Filipinas: TAP DMV

Finlandia: Yleisradio, MTV3

Francia: TF1, Bein Sports

Grecia: ANT1

Guatemala: Tigo Sports, TV Azteca Guate

Honduras: Tigo Sports, Televicentro

Hungría: MTVA

Indonesia: Klikdaily, Emtek

Irlanda: RTÉ

Islandia: RÚV

Islas Caimán: Logic

Israel: KAN

Italia: RAI

Japón: Dentsu Inc.

Kazajistán: KZTV

Kosovo: RTK

Letonia: LTV

Liechtenstein: SRG SSR

Lituania: LRT

Macao: TDM

Macedonia del Norte: MRT

Malta: PBS

México: Sky Sports, TUDN, TV Azteca

Moldavia: TRM

Montenegro: RTCG

Noruega: NRK y TV 2 Direkte

Nueva Zelanda: Sky Televisin

Países Bajos: NPO

Pakistán: A Sports, Ary ZAP

Panamá: TVN, RPC, TVMax, Telemetro y COS

Paraguay: Tigo Sports, Telefuturo, SNT y Trece

Perú: DirecTV Sports, Latina Televisión

Polonia: TVP

Portugal: RTP

Reino Unido: BBC, ITV

República Checa: ČT

República Dominicana: CDN 37, CDN Deportes

Rumania: TVR

Rusia: Piervy Kanal, Match TV, VGTRK

Serbia: RTS

Suecia: SVT, TV4

Suiza: SRG SSR

Surinam: SCCN, STVS

Taiwán: ELTA

Trinidad y Tobago: CNC3

Turquía: TRT

Ucrania: Suspilne

Uruguay: DirecTV Sports, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Antel, Dexary y TyC Sports

Uzbekistán: MTRK

Venezuela: DirecTV Sports, Televen, IVC

Catar: BeIN Sports

¿Cómo ver online los partidos del Mundial Qatar 2022?

En México

Gracias a los servicios de streaming, desde cualquier parte del mundo y tan solo con un dispositivo móvil y accesos a Internet, uno puede ver una serie o película. Ahora, no solo tenemos al alcance de nuestras manos largometrajes, también partidos de fútbol, pues muchas cadenas de televisión especializadas en deporte han empezado a invertir en sus propios canales de streaming.

Por ejemplo, ViX de Televisa-Univision transmitirá de forma gratuita 30 partidos del mundial. Por su parte, Vix Plus también compartirá partidos del mundial y tendrá 10 de forma exclusiva si uno adquiere el servicio mensual.

Pero Vix no es el único. Los partidos de la selección mexicana también se podrán ver a través de SKY. Este servicio de streaming compartirá 24 partidos de Qatar 2022 y podrán ser vistos al descargar la app Blue To Go. (Aquí más información)

En Argentina

Si estás en Argentina, una opción para ver el partido es a través de la Televisión Pública Nacional. Además, podrás verla a través de su página web. Pero si eres fan de Leonel Messi y no te quieres perder sus partidos o simplemente quieres apoyar a los hermanos latinoaméricanos. Podrás acceder a estos partidos mediante diferentes servicios de streaming.

La Selección Argentina es una de las favoritas de este mundial. Y sus partidos podrán ser vistos OnDemand a través de DirecTV Go, TyC Sports Play, Flow o Telecentro Play. Además, felizmente, verlo por medio de un streaming permite que no haya demora que pueda generar una mala experiencia. (Aquí más información)

En España

La compañía Mediapro creó la plataforma digital y móvil Gol Mundial para compartir los 64 partidos de las selecciones internacionales, pero solo 44 juegos y todos los encuentros de la selección de España se podrán ver en exclusiva por los que paguen este servicio.

Los españoles podrán sintonizar los tres partidos de la Selección de España mediante la señal de Movistar Plus+, LaLigaSportTV y LaLiga TV Bar, siempre que paguen la membresía de Gol Mundial. (Aquí más información).