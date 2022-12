Portugal vs. Marruecos juegan este sábado por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 , en un duelo de pronóstico reservado muchos y predecible para otros por el pase a semifinales. A continuación, conoce quién es favorito y cuándo pagan las casas de apuesta en los distintos escenarios del partido.

Portugal, que tuvo una fase de grupos solvente que le permitió hasta perder el último encuentro ante Corea del Sur, se desmelenó en octavos ante Suiza, a la que vapuleó en el estadio Lusail por 6-1.

Fernando Santos sorprendió al dejar en el banquillo a Cristiano Ronaldo. Su sustituto, Gonçalo Ramos, hizo historia con un triplete para rubricar la exhibición de los lusos. Partido de alta escuela de los Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Otavio, de todo el equipo, que se postula como gran alternativa. No obstante, no se fían de Marruecos. La duda en las horas previas es si volverá a dejar a CR7 fuera del once.

¿Quién es favorito Portugal vs. Marruecos?

La mayoría de casas de apuesta dan como favorito a la selección de Portugal ante Marruecos por amplio margen. Mira las cuotas del partido: