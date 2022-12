La francesa Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar en un mundial masculino de mayores. (Mundial de Fútbol, Alemania, Catar) EFE/EPA/Georgi Licovski / Georgi Licovski

Los germanos empezaron ganando a los diez minutos con una peinada de Gnabry, uno de los pocos atacantes que sin ser extremadamente habilidoso cumple con el manual por una sencilla razón: piensa en el arco. Una cavilación que no le entra en la cabeza a Musiala, un gambeteador hasta de su sombra. Un alma juguetona que no está para encabezar partidos serios en los que una potencia pone su honor en disputa. En más de una ocasión amagó a costarricenses en el área sin sacar un remate decente. Un desperdicio.

De Thomas Müller, esa estrella que alguna vez Maradona subestimó, poco, muy poco. De ese talento camaleónico, capaz de fungir de delantero, mediapunta, extremo e incluso armador, queda YouTube. Müller se marcha de Qatar 2022 sin haber anotado un solo gol. ¿Será que Toni Kroos presagió el final de su generación, y por eso dio un paso al costado?

Thomas Muller anduvo desaparecido, como en todo el torneo. (Foto: AFP) / INA FASSBENDER

En el segundo tiempo, Costa Rica, paralizó el corazón de Hansi Flick con dos goles a los 58 y 70′. Ambas acciones ilustraron lo evidente: Alemania tiene una de las peores duplas en la zaga central. Sule es un gigantón lerdo que no puede perseguir a nadie, y Rudiger, con todos sus pergaminos, un defensa más preocupado en payasear con sus zancadas que en ofrecer seguridad. Y Neuer, el prototipo de arquero moderno, acusó el paso del tiempo, sobre todo en el segundo gol ‘tico’, con una salida en falso, digna de ‘Chiquito’ Flores.

En el medio, Gundogan, que tanto reclama y echa en cancha a sus compañeros, aportó lo que aporta un futbolista de equipo chico. Si no fuera por los tiros de esquina, sería muy difícil saber si Kimmich estuvo en el partido. Sané y Goretzka fueron lo menos indigno si se quiere. Cortaron, y se mostraron. Fueron opción de pase.

Kai Havertz y Niclas Füllkrug decretan el 4-2 de Alemania vs. Costa Rica. (Foto: Captura)

Pero el gran error de Flick fue hallar un once en pleno mundial. No tuvo la suerte de Scaloni que tuvo un grupo más accesible y su ensayo-error no tuvo consecuencias graves. Digamos que Flick vio la luz en la última media hora, cuando ordenó los ingresos de Havertz y de Fullkrug. Havertz es un Musiala 2.0 y Fullkrug, un panzer del pasado. No es casualidad que ambos superaran a Keylor Navas para el 4-2 final.

Alemania se marcha de Qatar 2022, con cuatro puntos en la bolsa. Los mismos que España, pero con cinco goles menos en su haber. Si Francia quebró la maldición de los campeones mundiales al clasificar a octavos de final, pues Alemania no ha podido. Se va humillada, como en Rusia 2018, donde tampoco pudo pasar de fase. El horizonte es turbio.