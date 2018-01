500 hombres, 15 granadas y 20 cohetes: El operativo que mató a Óscar Pérez

Venezuela. El presidente Nicolás Maduro empleó todo el poder disponible para acabar con el ex inspector policial Óscar Pérez y el grupo que estaba con él, pese a que ellos expresaron sus deseos de negociar su entrega a cambio de que se les mantuviera con vida.



En el operativo participaron unos 500 efectivos de cuerpos policiales y militares: de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además de grupos parapoliciales al servicio del gobierno (conocidos en Venezuela como “colectivos”), según reveló un informe de Univisión.



Pérez se escondía en una casa ubicada en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito, a 25 kilómetros del oeste de Caracas. Es ahí donde los oficiales, equipados con fusiles, granadas, un tanque del Ejército, un par de vehículos blindados y hasta un helicóptero de la Policía Nacional Bolivariana, cercaron y acordonaron unos 15 kilómetros a la redonda para impedir el paso de peatones y periodistas.



“En ese operativo contra esos chamos usaron 15 granadas y les lanzaron 20 cohetes de RPG (un proyectil de origen ruso con gran poder destructivo)”, reveló a la cadena de noticias una fuente policial, que pidió proteger su identidad y manifestó su inconformidad por los excesos cometidos durante el procedimiento.



Un video grabado por testigos captó el momento en el que uno de estos explosivos impacta la vivienda donde estaba Pérez.



El ataque mas violento a la vivienda donde se encontraba #OscarPerez fue realizado con un lanzagranadas antitanque RPG-7 ruso de la FANB pic.twitter.com/ZMlzGYdggN — Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) 16 de enero de 2018

La Fuerza de Acciones Especiales (FAES), uno de los grupos tácticos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), encabezó las acciones, al mando del mayor de la GNB, Rafael Bastardo. Este grupo fue creado en 2016 para reprimir las protestas políticas, y rápidamente se convirtió en el grupo policial más letal del país.



El ex inspector y actor Óscar Pérez disparó hace siete meses contra la la sede del Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero y llamó a derrocar al gobierno. El régimen consideró a Pérez como“el enemigo público número 1” del presidente Maduro. Su fotografía tapizaba las paredes de todas las comisarías policiales. Encabezaba la lista de los más buscados por los cuerpos de seguridad.



La cronología de los hechos y la información disponible hasta el momento dan cuenta que la intención de las autoridades no era capturar con vida a Pérez y a sus hombres sino asesinarlos.



Así se desarrollaron los hechos:



Lunes 15 de enero



4:30 a.m.: Se inicia el operativo



Pérez inició un registro en videos (14 en total) y algunos audios de todo lo que iba sucediendo dentro de la vivienda donde se encontraba refugiado junto a sus compañeros. El material lo uba compartiendo en su cuenta de Instagram o se lo enviaba a los periodistas que tenía entre sus contactos. Fue así como se iba conociendo lo que ocurría en la edificación semejante a un chalet.



“Aquí nos encontramos en la carretera nueva de El Junquito. Estamos negociando… No queremos hacer frente a los funcionarios”, dijo Pérez en su primer video.



Luego manifestó su intención de entregarse, pero a cambio de garantías para su vida.



En los dos videos siguientes, Pérez narrba que estaban sitiados por los cuerpos de seguridad y alentaba a los venezolanos a liberar al país del régimen de Nicolás Maduro. Sus expresiones indicaban que se había dado por vencido.





9:00 a.m.: Pérez quiere negociar su entrega



Pérez negociaba su entrega y exigía la presencia de fiscales del Ministerio Público y medios de comunicación, como una forma de garantizar su vida. En el dialogo, que fue registrado en un video, con el mayor Bastardo a cargo de la operación, éste le asegura al piloto que Maduro dio la orden de mantenerlos con vida. Pérez le recuerda que no está negociando con delincuentes sino con patriotas. Pese al intento de negociación se intensificaron los ataques contra la vivienda donde se encontraban resguardados.



"Nos están disparando con lanzagrandas francotiradores, dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar", dijo Óscar Pérez, en otro de los videos que publicó en redes sociales. Para entonces aparecía con el rostro ensangrentado. Ya varios de sus compañeros habían resultado heridos.



En los siguientes clips, Pérez y sus compañeros pedían que no les dispararan, advertían que en el lugar había civiles inocentes, imploraban a Dios y exhortaban a los venezolanos a salir a la calle.



"No quieren que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos los acaban de decir… Nos vamos a entregar, no sigan disparando”, fueron las últimas palabras del ex oficial.



10:30 a.m.: Toma de la casa



Funcionarios de la FAES ingresaron a la vivienda. Según versiones extraoficiales de ese cuerpo, en ese momento ocurrió un enfrentamiento en el que murieron dos personas identificada por el gobierno como efectivos policiales. En el supuesto choque también resultaron heridos otros ocho uniformados, mientras que nada se sabía sobre el destino de Pérez y sus compañeros.



No hubo información oficial sobre Óscar Pérez y su grupo en el transcurso del día, aunque la zona donde de ocurrió el enfrentamiento permaneció tomada por la policía hasta el final de la tarde. Ni el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, ni el de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, se pronunciaron.



Diosdado Cabello; la exministra de prisiones Iris Varela; y el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, se pronunciaron a través de las redes sociales para criminalizar a Pérez.



Bernal hizo circular un audio en el que afirmaba: “En este enfrentamiento murieron aquellos que levantaron la bandera contra la patria”.



Al final de la tarde, el presidente Maduro, dedicó unas breves palabras a este episodio: “Este grupo hoy fue derrotado. Quiero reconocer y felicitar a la PNB, a la GNB, a los comandos de fuerzas especiales de la Fuerza Armada, al DGCIM al SEBIN, por desmantelar a este grupo terrorista que atacó a nuestro país. Hubo un enfrentamiento armado luego de que se les dieran todas las garantías para que se entregaran, fueron acribillados con tiros en la cabeza a 2 PNB y a 6 PNB gravemente heridos que se debaten entre la vida y la muerte, hay más de 5 capturados y otros fueron asesinados”.



Las fotos del cadáver de Pérez entre los escombros de la casa derribada a balazos fueron difundidas en redes, como los videos que él mismo grabó antes de ser asesinado junto con seis personas que le acompañaban.

Fuente: Agencias