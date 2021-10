Conforme a los criterios de Saber más

Nicolás Maduro ha dejado claro que no ha recibido un golpe cualquiera. El presidente de Venezuela respondió con enojo –y evidente preocupación– a la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde de Alex Saab, empresario colombiano acusado por el país norteamericano de lavar dinero para el chavismo y sindicado como operador financiero del Gobierno Venezolano.

Dos días después de haber sido llevado a territorio estadounidense, Saab, de 49 años y considerado testaferro y aliado cercano de Maduro, comparecerá este lunes ante una corte de Miami, Florida.

LEE TAMBIÉN: Alex Saab será presentado hoy por primera vez ante un tribunal de Estados Unidos

Tras lanzar una crítica furibunda al procedimiento contra Saab, el gobierno de Maduro devolvió el golpe suspendiendo el diálogo con la oposición que se realizaba en México y ordenando devolver a prisión a seis exdirectivos de la compañía venezolana Citgo –filial de la petrolera estatal PDVSA en EE.UU.– que habían sido condenados por corrupción y cumplían arresto domiciliario. También impulsó una marcha celebrada ayer en Caracas bajo el lema “Álex Saab, secuestrado por el imperio”.

Seguidores del chavismo en Caracas rechazaron el domingo la extradición de Alex Saab, un empresario colombiano y aliado del Gobierno Venezolano que es acusado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero. (Foto: Reuters)

Maduro ya había mostrado su respaldo a Saab. Le dio la nacionalidad venezolana y un título de embajador mientras estaba en cautiverio en Cabo Verde. Incluso lo incluyó hace un mes como miembro de la mesa de negociación con la oposición.

“Derrota política”

Luis Nunes, analista político venezolano que vive en el Perú, señala que Saab es un peso pesado para el chavismo. “Su extradición es una derrota política para Maduro, en el sentido de que se espera que Saab se convierta en una especie de colaborador eficaz y revele muchos de los negociados que han tenido durante años”, dice a El Comercio.

José Carrasquero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, agrega que la extradición de Alex Saab significa también una derrota diplomática para el chavismo, pues “Maduro hizo una inversión de capitales muy importante para evitar esta extradición y esto le muestra al mundo que la suya es una administración debilitada”.

“Ya no tiene la fuerza con la que rescató al exjefe de Inteligencia de Venezuela Hugo Carbajal en Aruba hace unos cuantos años, ahora es incapaz de impedir que hayan más extradiciones como la que se está planteando a la enfermera de Hugo Chávez en España. Incluso el mismo Hugo Carvajal se está teniendo que defender por sí mismo porque ha sido dejado a su suerte por Maduro. Y Carbajal está haciendo sentir el costo de que no lo hayan ayudado, de que no lo hayan defendido”, añade.

Alex Saab Moran se ve en esta foto policial puesta a disposición de Reuters. (Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Broward / vía Reuters).

A través de una carta leída el domingo por su esposa, Saab aseguró que no tiene “nada que colaborar” con Estados Unidos y que no cometió ningún delito. Sin embargo, para los expertos es claro que Saab tiene muchas razones para confesar y, aunque no lo haga desde el inicio, es muy probable que termine colaborando con la justicia del país norteamericano.

“Saab tiene en este momento muchos incentivos para confesar porque seguramente va a tratar de buscar una rebaja de su pena y eso solamente va a ser posible dependiendo de la calidad y de la cantidad de información que él pueda suministrar a Estados Unidos, que quiere seguir desarmando o desensamblando toda una trama de ilícitos que hay detrás de Alex Saab y de Maduro”, considera Carrasquero.

LEE TAMBIÉN: Periodista que publicó destapes sobre supuesto testaferro de Maduro denuncia orden de allanamiento contra su vivienda

¿Cuánto puede saber Alex Saab?

Saab y su socio Álvaro Pulido están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.

Según Washington, ambos habrían transferido US$350 millones fuera de Venezuela a cuentas en Estados Unidos y otros países. Debido a la severidad de los cargos podrían ser condenados a 20 años de prisión.

Para José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), la extradición de Alex Saab es un golpe bastante fuerte para Maduro principalmente por la enorme cantidad de información que tiene sobre el manejo financiero del Gobierno Venezolano.

Una mujer camina junto a un mural en apoyo a la liberación del empresario Alex Saab, en Caracas. (Foto: Reuters)

“Saab es básicamente el testaferro de Maduro, es la persona que diseñó el esquema financiero para burlar las sanciones que se le han impuesto a Maduro internacionalmente y es quien tiene realmente un testimonio que puede comprometer no solo a las personas que han apoyado internamente al régimen en Venezuela, sino también un esquema de corrupción que incluye a políticos y militares de otros países como Nicaragua, Cuba, China, Rusia y Turquía”, señala.

Carrasquero agrega que Saab podría responder por un enorme entramado vinculado “con lavado de dinero y con tráfico de capitales, y, por supuesto, con todas las personas cercanas al régimen que estén involucradas”.

“Con lo que se espera que Saab confiese va a aumentar la cantidad de conocimiento que los estadounidenses van a tener sobre relaciones de movimiento de dinero y mercancía probablemente ilegal, de apoyos a grupos ilegales, de trabajo con grupos afines al narcotráfico, con el tráfico de oro, que es un problema que tiene Venezuela en este momento. Todo parece indicar que Alex Saab es un factor clave en todo ese entramado”, afirma.

Alex Saab es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Añade que el temor que está dejando ver el chavismo radica en que este caso “va a involucrar directamente a Maduro y a su red cercana, a personas importantes dentro del madurismo y esto va a hacer que haya indicadores y factores que podrían movilizar acusaciones más dirigidas hacia esas personas y que los ponga en condiciones de no poder viajar fuera del país”.

Pese a ello, Nunes recuerda que en otros casos donde se han desatapado enormes escándalos de corrupción o cuando se han descubierto cuentas que incautadas en Estados Unidos, el chavismo ha ignorado las acusaciones y ni siquiera se ha molestado en negar su veracidad.

“Es tal el descaro con el que Maduro exhibe los negociados que han hecho él y funcionarios importantes de su gobierno que seguramente tratará de ignorar esto o de decir que es un chantaje del imperialismo”, dice el experto.

TE PUEDE INTERESAR