La australiana Carolyn Hartz, de 74 años, hace más de tres décadas recibió una noticia que le cambió la vida para siempre. Su doctor le diagnosticó prediabetes.

El médico le dio algunas recomendaciones para controlar los niveles de azúcar en la sangre, así que decidió cambiar por completo sus hábitos alimenticios, suprimiendo el consumo de azúcar de mesa.

“He estado sin azúcar durante muchos años. Al principio fue difícil porque era ‘adicta’ al azúcar, pero creo que es una de las razones más importantes por las que he podido mantenerme saludable y mantener mi cuerpo en forma”, aseguró en un entrevista para ‘Daily Mail Australia’.

Carolyn Hartz cuenta con un certificado de nutrición y uno de ejecutiva comercial. / Instagram: @ sweetlifeaus

Hartz reemplazó los azúcares por el xilitol, también conocido como azúcar de abedul. Se trata de un endulcorante que se utiliza con frecuencia en chicles, cremas dentales, jarabes y otros productos.

La mujer conoció esta sustancia cuando viajó a los Estados Unidos, aprendió sobre sus propiedades e incorporó su uso en Australia, donde es reconocida como la ‘Dama del xilitol’. Entre otras cosas, porque fundó su propia marca de productos sin azúcar: SweetLife.

Además, ha escrito varios libros, como ‘Sugar Free Baking’, en los que cuenta su experiencia y enseña a preparar postres, panes y pasteles, pero sin azúcar. Para Hartz, la salud no debe estar alejada de las preparaciones deliciosas.

“Creo que es muy importante ser consciente del tipo de comida que comes y la cantidad de comida que comes. Ser consciente mientras comes es un factor muy importante”, aseguró en la entrevista mencionada anteriormente.

Hoy en día es muy admirada no solo por ser emprendedora, sino por lucir una figura muy joven, pues, para muchos internautas, no tiene la apariencia de una mujer de 74 años, ni parece que fuera madre de tres hijos. Frente al tema, Hartz explica que, aunque se ha hecho algunos procedimientos estéticos, lo más importante es tener una alimentación saludable y hábitos como el deporte y la meditación.

Carolyn Hartz comenzó a hacer yoga y meditación a los 60 años. / Instagram: @ sweetlifeaus

“Sabemos que nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, lo que significa que tenemos que tomar el control de nuestro cuerpo y tomar decisiones más saludables, además de trabajar un poco más”,mencionó.

Además, aconseja ser agradecido y no compararse con los demás: “Sé consciente de lo que te gusta de ellos y deja que te inspiren, pero todos somos individuos y todos tenemos nuestros propios rasgos especiales”, afirmó.

Actualmente, Carolyn Hartz no solo se dedica a su empresa, sino que se convirtió en una importante ‘influencer’ de la vida saludable, pues comparte sus rutinas y recetas en sus redes sociales, pero, además, tiene un blog en el que da consejos de estilo de vida.

A la mujer le gusta tener una dieta rica en frutas y verduras, pero sin dejar de lado los postres. / Instagram: @ sweetlifeaus

¿Qué es el xilitol y qué opinan los expertos?

De acuerdo con la nutricionista y dietista Alicia Cleves, “es un polialcohol que se toma como endulcorante y sirve para disminuir el aporte calórico del azúcar porque tiene mucho menos, pero el dulzor es igual”.

Según la experta, es derivado de la xiliosa, también llamada azúcar de madera, una sustancia con un sabor dulce, pero con tres veces menos calorías y sin ningún efecto en los niveles de glucosa.

“No hay problema en que la señora haya durado todo ese tiempo sin azúcar y utilizando xilitol. De hecho, los chicles dietéticos contienen este sustancia”, aclaró la profesional. Sin embargo, también advirtió que se debe tener cuidado con el abuso de este producto porque puede producir problemas digestivos y diarrea.

“Uno de los problemas del xilitrol es que puede producir flatulencias y diarrea, por eso hay que tener cuidado con los pacientes de colon irritable porque los va a llenar de gases”, destacó Cleves.

En ese sentido, Maritza Gómez, nutricionista de la Universidad Nacional, explicó que: “Los polialcoholes como el xilitol son fácilmente fermentados a nivel del colon, causando síntomas como gases, distensión abdominal o, incluso, diarrea si se excede su consumo”.

De tal forma que las especialistas recomiendan consultar con un profesional antes de tomar la decisión de dejar el azúcar, pues siempre es importante la asesoría de un experto que tenga en cuenta sus condiciones de salud y metabolismo.

Por: “El Tiempo”, de Colombia / GDA