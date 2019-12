Hace casi un mes, Jorge ‘Tuto’ Quiroga recibió el encargo de ser el delegado del gobierno interino de Jeanine Áñez ante la comunidad internacional. Ha estado en México, país que dio cobijo a Evo Morales luego de que este dejara Bolivia, y de vuelta a su país hizo una corta escala en Lima.

—Al panorama interno complejo que vive Bolivia se suma la crisis diplomática con tres países México, Argentina y España. ¿Cuánto le preocupa ello?

A ningún país le gusta entrar en controversias con otros. Nosotros no hemos buscado las grescas, pero tenemos que defender la reconstrucción democrática. Terminar con una tiranía abusiva y autoritaria de 14 años como la de Evo Morales, que criminalizaba a la oposición y perseguía a la prensa, suponía resistir la represalia feroz de los ‘socios listos’ del s. XXI, como los de Venezuela y Cuba. Morales ha sido una ficha fundamental del proyecto de Castro y Maduro o Chávez, que en algún momento llegó a tener a 22 de los 34 países en la OEA, cuando el petróleo estaba alto y Chávez reinaba en el hemisferio, ha ido retrocediendo pero se ha vuelto muy duro en cuatro enclaves: Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Lo que ha sido sorprendente ha sido ver las reacciones de México y ahora la de España.

— ¿Lo han decepcionado?

Es una vergüenza, es realmente triste lo que han hecho. México, el hermano mayor, ha tenido una actitud contradictoria. A Juan Guaidó nunca lo reconocieron argumentando que la Doctrina Estrada les impedía involucrarse en otro país, pero ahora la echaron por la borda y hacen una injerencia grotesca contra Bolivia.

— Allá se considera que hubo un golpe de Estado contra Morales...

El golpe de Estado en cámara lenta lo ha hecho Evo a través de todos estos años. Es contradictorio que López Obrador, que se pasó 12 años denunciando fraudes que nunca probó, no atiende a un fraude constatado incluso por la auditoría de la OEA y acoge y apaña al cerebro del fraude. Es incomprensible esta complicidad tan abierta. Uno llega a la conclusión de que AMLO es un satélite tan servil al proyecto de Maduro y Castro como lo son Daniel Ortega o Evo Morales. Hay además otras dos contradicciones.

Tras su salida del poder en Bolivia, Evo Morales se asiló en México, país donde permaneció durante un mes antes de partir hacia Argentina. (Reuters)

— ¿A cuáles se refiere?

Si hay un país que sufre los embates del narcotráfico, ese es México. Pues bien, el productor más antiguo de Sudamérica es Evo Morales, que legalizó la producción de 7.700 hectáreas de coca en el Chapare, cuyo fin casi exclusivo es la cocaína. Y resulta que México acoge al productor de cocaína. Por otro lado, México no contempla la reelección en su sistema político y cobija a Evo, que buscaba un cuarto mandato pasando por encima de la Constitución que él mismo promulgó y del referéndum que él mismo convocó.

— Usted llamó matón y cobarde a AMLO...

AMLO llegó a decir que el actual gobierno interino era peor que Pinochet, comprenderá lo doloroso que es para un boliviano que nos comparen con chilenos. Yo contesto duro cuando atacan a mi país, pero respondo a las personas, no ofendo a los países. Le dije que era cobarde y matón porque es vergonzoso ver que un presidente mexicano se arrodille ante Castro y Maduro y se porte como un matoncito ante un país pequeño como Bolivia.

El gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a reconocer como legítima presidenta de Bolivia a Jeanine Áñez y mas bien considera que se efectuó un golpe contra Evo Morales. (Reuters)

— ¿No es cierto el asedio y hostigamiento que aduce México contra su embajada en La Paz?

Ya demostramos que la embajada de México nos pidió tres veces, por escrito, refuerzo policial para su sede diplomática. Se lo dimos y luego nos denuncian por ello. Se demuestra entonces que todo es una maniobra de AMLO y de su canciller Marcelo Ebrard en contra de Bolivia.

— ¿En serio cree que hay una conspiración internacional liderada por México contra “el retorno de la democracia” a Bolivia?

No cabe duda. Es abierta de parte de las FARC, Cuba y Venezuela. Lo que no sabíamos es que la diplomacia mexicana está tristemente al servicio de las tiranías. Es triste comprobar que AMLO sea un padrino de tiranos.

— ¿Y la diplomacia española está coludida?

Ocurre que Podemos, el partido de muchachos agitadores hoy convertidos en señores burgueses con chalés, es el socio principal de la coalición que está tratando de armar el presidente Pedro Sánchez. Pues parece que este hubiera decidido fortalecer su gobernabilidad interna a costa de sacrificar la imagen externa de España. La ha echado por la borda con esta democracia de ‘rambos’ encapuchados. Es una lástima teniendo en cuenta las cicatrices tan profundas entre España y Bolivia, y a pesar de que ya se habían construido puentes.

— ¿Tras la expulsión de diplomáticos se puede llegar a la ruptura de relaciones?

No lo deseamos, pero tampoco queremos que abusen de nosotros ni nos matoneen. Esta maniobra con encapuchados es una ofensa y un agravio nunca antes vistos. Es una lástima que por la influencia de Podemos, Sánchez haya cometido este error garrafal. Los de Podemos saben que si en Bolivia se consolida la recuperación democrática con elecciones libres en el primer semestre del 2020, se les viene abajo Venezuela, Nicaragua y se les cae el entramado. Ha sido correcta la actitud de la presidenta Áñez de declarar personas no gratas a esos funcionarios españoles y mexicanos.

El Gobierno Boliviano dio este lunes un plazo de 72 horas para que la consul española en La Paz abandone el país, luego de visitar a la embajadora de México y el incidente registrado a raíz de dicha cita. (Reuters)

— ¿Argentina debe impedir a Evo que realice actividades políticas?

Se supone que el canciller Felipe Solá dijo eso cuando lo acogieron. Pero no están cumpliendo. Alberto Fernández va a tener que escoger: si quiere reinserción financiera, comercio con Brasil y gas de Bolivia o seguir apañando a Evo Morales. Alberto Fernández va a tener que decidir si va a ser él el presidente o si va a hacer lo que diga la vicepresidenta. Me parece que Morales terminará siendo un invitado tóxico porque representa el fraude y la corrupción y defiende el narcotráfico.

— ¿Usted es un funcionario del gobierno de Áñez?

No. Yo he recibido un encargo. No tengo puesto gubernamental alguno hace 17 años. Se trata, además, de un encargo que he venido haciendo desde hace tiempo con otros expresidentes. Vengo denunciando lo que hacía Morales hace tiempo. No es nada nuevo, solo es una formalidad que le ha dado el gobierno interino.

— ¿Por qué demora la convocatoria de elecciones? Usted dijo que en pocos días se sabría la fecha...

Estamos en una situación de emergencia, y en una situación así normalmente la legislación y las designaciones electorales tardan 90 días, aquí se ha hecho en pocas semanas. Hacer elecciones con un padrón contaminado hubiera sido contraproducente. El desafío es generar un proyecto alternativo de largo plazo a lo vivido en una larga noche tiránica de 14 años.