Reunidos en Beijing, Xi y Putin proclamaron la “amistad sin límites” entre sus naciones el pasado febrero, tres semanas antes de la invasión rusa a Ucrania. Desde entonces, China se ha negado a condenar la guerra y ha rechazado unirse a otros países en las sanciones a Moscú.

El acercamiento visto entre ambos países en el 2022 quedó evidenciado el último fin de semana cuando el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, defendió la posición de su país sobre la guerra en Ucrania y señaló que China estrecharía sus lazos con Rusia el próximo año.

Y no solo eso. El expresidente ruso Dmitri Medvédev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Putin, se reunió con Xi en una visita a Beijing también la semana pasada.

De la relación que Beijing y Moscú han mantenido este año, Carlos Aquino, internacionalista especializado en Asia y profesor de la Universidad San Marcos, destaca la posición ambivalente que ha tomado China respecto a la invasión rusa a Ucrania.

“Beijing no ha condenado la invasión, tampoco la ha apoyado, se ha abstenido en las votaciones. No olvidemos que días antes de la invasión Putin visitó a Xi Jinping en las olimpiadas, se supone que firmaron un acuerdo de asociación sin límites. En perspectiva, China y Rusia están en el mismo lado, pero China ha dicho que su posición sobre la guerra es neutral”, afirma.

¿Acercamiento simbólico?

Tras su conversación con Xi, Medvédev enfatizó que, en adelante, China y Rusia van a reafirmar su alianza y cooperación. Sin embargo, para Aquino eso no significa que Rusia vaya a tener ayuda de China en la guerra. “Creo que eso está fuera de duda. A China no le conviene darle ayuda a Rusia porque sabe que en el momento que lo haga le van a caer todas las sanciones que le han caído a Rusia y China tiene mucho más que perder”, dice el experto.

El presidente chino, Xi Jinping, asiste a la Cumbre de Líderes del G20 en Nusa Dua, Bali, Indonesia. / Willy Kurniawan/Pool vía AP, Archivo

Agrega que lo único que hará China probablemente sea evitar con su poder de veto que se condene a Rusia más de lo que ya se la ha condenado. También seguirá comprándole petróleo y gas a precio barato, pero darle ayuda en el conflicto está afuera de debate.

Los intereses comunes de China y Rusia son evidentes. Ambos han sido testigos de cómo Estados Unidos cada vez está gastando más en armamento y se ha reforzado la alianza de la OTAN en Europa. Aquino apunta, además, que Estados Unidos está reafirmando cada vez más su presencia en Asia, con sus alianzas con Corea del Sur, Japón, y otros países.

“Entonces obviamente China ve que hay una coalición en su contra y por supuesto le conviene tener de su lado a Rusia. No olvidemos que Rusia es el más grande suplidor de armas. Entonces la relación entre China y Rusia se va a mantener, pero eso no implica de ninguna manera que China va a apoyar a Rusia. La alianza va a ser más de palabra. Además, China ya tiene bastantes problemas con Estados Unidos y tampoco quiere agravar más la situación”, apunta.

También se espera que la cooperación entre Beijing y Moscú continúe en el plano militar. “Están haciendo ejercicios navales conjuntos en el mar del este de China, sus aviones (y naves de guerra) han hecho patrullas conjuntas en el mar de Japón y volado alrededor de Japón, pero China no dará ayuda militar a Rusia”.

Añade que los gastos militares aumentan en Rusia, China, EE.UU., y también en naciones asiáticas como Japón y Corea del sur. “Se militariza más el este de Asia por la invasión rusa a Ucrania y el temor de algunos de que algo similar pueda pasar en el Asia oriental”, opina.

Tensa calma con Estados Unidos

En cuanto a la relación entre China y Estados Unidos, ha sido un año muy difícil, marcado por la confrontación y la competencia económica, tecnológica y militar. Aunque se esperaba que con Joe Biden como presidente la retórica agresiva que Donald Trump había tenido hacia China iba a desaparecer, la confrontación no solo no ha menguado, sino que se ha incrementado.

El presidente de China, Xi Jinping, y su par de Estados Unidos, Joe Biden. AFP / SAUL LOEB

“Especialmente en el área tecnológica con todas las sanciones impuestas por Washington. Esta guerra tecnológica va a seguir incrementando. Es una de las razones por las que China no quiere empeorar su relación con Estados Unidos”, dice Aquino.

Otro tema que marca la agenda entre Biejing y Washington es Taiwán. Este año hemos visto visitas complicadas de funcionarios del Congreso de Estados Unidos a la isla, lo que provocó el enojo de China. En adelante, se espera que la postura de Beijing no cambie y que la retórica china seguirá siendo que Taiwán es parte de China y que ningún país tiene derecho a intervenir.

Aquino apunta que es probable que la retórica vaya a aumentar y que podría haber más visitas de funcionarios estadounidenses a Taiwán porque el 2023 es un año de pre elecciones en Estados Unidos y si hay algo en lo que los republicanos y los demócratas están de acuerdo es que China “es el enemigo”.

“Días antes del último congreso del Partido Comunista Chino que elevo a Jinping como líder indiscutible, Estados Unidos publicó un documento de estrategia de seguridad nacional en el que dice que China es el único país que no solo tiene la intención, sino también la capacidad de desafiar a Estados Unidos en el terreno militar, económico y político. La confrontación ya está ahí, aunque no creo que llegue a una escalada militar porque no le conviene a China”, añade el experto.

Matiza, sin embargo, que China no va a hacer nada para emporar las cosas. “El mes pasado se reunieron Xi y Biden y el próximo mes el secretario de Estado de EE.UU., Blinken, irá a China. No van a mejorar las relaciones, pero lo importante para las partes es que no empeoren”, concluye.