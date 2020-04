A casi un mes del cierre de fronteras ordenado por el Perú debido a la pandemia de coronavirus, miles de peruanos varados en el exterior aún viven la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver al país. La compleja situación es especialmente desesperante para los compatriotas que se encuentran en territorios alejados, como es el caso de los más de 100 connacionales que permanecen en África sin fecha de retorno.

“Al día de hoy sentimos que tenemos cero posibilidades de volver a nuestras casas, a nuestro país. Aquí la embajada peruana en Sudáfrica está haciendo las gestiones, pero lo que escuchamos de ellos es que están con las manos atadas", lamenta al otro lado del teléfono Paola Zeballos, quien llegó a Sudáfrica por turismo, junto a sus hijas de 7 y 9 años, y se vio obligada a quedarse tras el cierre de fronteras que está en vigor desde el 16 de marzo.

Según la Embajada del Perú en Sudáfrica, al menos 103 peruanos varados en África se han registrado en las listas oficiales para su repatriación. De ellos, 88 se encuentran en Sudáfrica, 11 están en Namibia, 2 en Zimbabue, 1 en Uganda y 1 en Tanzania. No se ha reportado ningún compatriota enfermo de coronavirus en ese continente.

La peruana Paola Zeballos pide al gobierno que no se enfoque solo en los connacionales que están en Estados Unidos. "Me parece estupendo que nuestros compatriotas estén siendo repatriados, pero lamentamos que no estén poniendo atención en la situación en otros países donde también hay decenas de peruanos varados y que no haya ninguna planificación efectiva de cuándo podría darse nuestra repatriación”, dice a El Comercio desde Johannesburgo.

“Ya estamos en un momento de desesperación, es un mes que estamos esperando por volver a casa, la mayoría de nosotros solventando nuestros gastos, endeudándonos con tarjetas de crédito. Somos gente trabajadora, de clase media, nuestros trabajos están en riesgo. La movilización tiene que ser a través de la Cancillería, consideramos que no estamos siendo vistos ni escuchados. Es muy frustrante”, agrega Zeballos.

Sudáfrica tiene la mayor cantidad de casos de coronavirus en el continente africano. (Foto: Marco Longari / AFP)

Con más de 2.100 infecciones y 25 muertes, Sudáfrica tiene la mayor cantidad de casos de coronavirus en el continente. Ese país impuso cuarentena obligatoria desde el 27 de marzo, una medida que rige por cinco semanas. De los 54 países de África, 52 han reportado el virus, con poco más de 14.500 casos y 788 muertes, según cifras publicadas el lunes por los Centros para el Control de Enfermedades de África.

La situación no es menos dramática en Namibia, el segundo país africano con más peruanos varados después de Sudáfrica. Una de ellos es Isella Carbonel, quien llegó a ese país para asesorar a una empresa y tenía planeado su retorno para el 1 de abril.

La peruana afirma que se encuentran sanos, pero ansiosos por poder volver al Perú. “Lo mas difícil de esta situación es el temor que sentimos por nuestras familias, el encontrarnos lejos de casa agrava el problema, los que estamos acá somos cabezas de familia. Tenemos casi un mes sin poder salir de Namibia y algunos en el grupo son personas de riesgo, tienen diabetes y son mayores de 55 años”, dice a este Diario.

En una situación similar se encuentra el peruano William Vicente Saldivar, quien es especialista en maquinarias y también viajó a Namibia por trabajo.

“Estoy desesperado por volver a Perú. Es muy duro estar lejos de la familia y no poder hacer nada. Nuestro pedido es que se hagan las gestiones para nuestra repatriación. Nosotros también somos compatriotas y pagamos nuestros impuestos, queremos ser repatriados... vivos... de nada vale repatriarnos muertos”, afirma.

Los peruanos varados en África piden al gobierno no ser tratados como un número más. “En las conferencias dicen ‘son 3 mil que han sido repatriados’, ‘ahora son 7 mil’. Pero no somos 3 mil, ni 7 mil. Son nuestros hijos, son nuestros padres, que también están sufriendo esta situación y nos esperan en el Perú”, dice Paola Zeballos.

De los 54 países de África, 52 han reportado el virus, con poco más de 14.500 casos y 788 muertes. En la imagen, una mujer usa una máscara mientras hojea su teléfono móvil en Windhoek, Namibia. (Foto: Hildegard Titus / AFP)

ENTREVISTA

“Seguimos buscando alternativas para su retorno”

Jorge Félix Rubio Correa

Embajador del Perú en Sudáfrica

— ¿Cuál es la situación actual de los peruanos varados en África?

En Sudáfrica y alrededores hay 103 peruanos, 88 están en Sudáfrica. La información que tenemos de ellos, y que en esta circunstancia, creo yo, es lo más importante, es que están todos sanos, no hay contagiados de coronavirus. Tampoco hay casos de COVID-19 entre la comunidad de peruanos que viven en Sudáfrica. Esas son buenas noticias.

Ahora, la situación de los peruanos varados es complicada, muchos están cumpliendo un mes en esta situación. Nosotros estamos tratando de apoyarlos en todo lo que se pueda. Hay un chat que está manejando el consulado, donde están todos los peruanos inscritos y por ahí pueden pedir lo que necesitan y compartir sus inquietudes.

— ¿En qué han consistido la ayuda y las gestiones realizadas desde allá para solucionar la situación de los compatriotas varados?

La ayuda es esencialmente económica. De los 103 peruanos que están aquí la mayoría ha pedido apoyo económico y se les ha otorgado. Algunos han necesitado apoyo para la compra de medicinas. En otros casos el hotel en el que estaban cerró con el lockdown y se les ha apoyado en buscar algún alojamiento.

En relación a los vuelos, fue una iniciativa nuestra, del Perú, antes de que se cierren las fronteras, pedirle a los embajadores latinoamericanos hacer una gestión para que LATAM saque un vuelo y efectivamente el vuelo salió. Lamentablemente unos días antes de que partiera el vuelo se dio una norma en Brasil en la que se disponía que ningún ciudadano de un país que tuviera sus fronteras cerradas podía entrar al territorio brasileño. Eso complicó mucho la situación y finalmente solo pudieron entrar en ese vuelo brasileños y algunos chilenos.

— Ustedes han pedido al gobierno peruano que agilice las gestiones y aumente los esfuerzos ante esta situación. ¿Qué respuesta han recibido?

Yo hablo con Lima todos los días para ver posibilidades de vuelos. En eso estamos, estamos buscando alternativas, ahora estamos tratando de ver la posibilidad de un vuelo tripartito porque los vuelos de aquí al Perú son sumamente caros. Nosotros tenemos 103 personas, Argentina tiene 70, Sudáfrica tiene a algunos de sus ciudadanos en el Perú, entonces estamos tratando de coordinar y hacer esfuerzos para que podamos hacer esto si es que está dentro de los presupuestos.

— ¿Cómo ve la predisposición del gobierno? ¿Ve que toma la situación de los compatriotas en África como una prioridad?

Por supuesto que sí es una prioridad. La información que yo tengo de mis contrapartes en la Cancillería es que Sudáfrica es un país que está priorizado, el tema es la lejanía y también que hay cientos de compatriotas en España, Italia, Estados Unidos, México, Chile, Argentin. Tengo la impresión, según lo que me han dicho, de que también tiene que haber una disposición de los sitios en los que hacen cuarentena en Lima porque los peruanos llegan a hacer cuarentena, entonces tiene que ser por etapas. Y esas decisiones se toman en Perú.

— ¿Ve posible una pronta solución?

Sí, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros todos los días buscamos nuevas posibilidades. Yo prefiero ser optimista. Sé que el tema es complejo y que mientras estén las fronteras cerradas va a ser muy complicado, pero tenemos la esperanza de aunar esfuerzos y poder lograrlo.

— Los peruanos allá sienten una desesperación más que comprensible…

Imagínese si la gente está desesperada en sus casas, imagínese los que están en África, tan lejos de sus casas. Tan pronto tenga información certera yo se los comunicaré a los peruanos.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Más de 100.000 muertos por coronavirus en el mundo. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR