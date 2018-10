Elecciones en Brasil: Esta es la información técnica de la contienda electoral

Río de Janeiro. El ultraderechista Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad cerraron sus campañas para las elecciones en Brasil, que este domingo elegirá entre los modelos antagónicos que ambos candidatos a la Presidencia representan.

A propósito de ello, esta es la información electoral y general sobre las elecciones del domingo en Brasil para elegir presidente en segunda vuelta.

► INFORMACION ELECTORAL:



- Dos candidatos compiten por la presidencia en el segundo turno: el candidato ultraderechista y ex capitán de ejército Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) y el delfín de Luiz Inácio Lula da Silva y ex ministro de Educación Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores). Bolsonaro, quien en la primera vuelta se impuso a Haddad por 46% a 29%, llega como amplio favorito. Sin embargo, en los últimos días, las encuestas mostraban una tendencia de acortamiento de la distancia entre ambos, que se mantenía por encima de 10 puntos.

- Ganará quien obtenga la mayor cantidad de votos válidamente emitidos, por mayoría simple.

- Además del presidente de Brasil, el domingo 13 estados brasileños y Brasilia tendrán votación de segundo turno para gobernador. Los tres estados más poblados del país, Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, elegirán su gobernador.

- Los brasileños se repartirán entre 93.589 mesas receptoras de sufragios instaladas en todo el país. Además habrá 211 mesas habilitadas en el exterior. 147 millones están habilitados para votar. Como lo establece la ley local, el voto será mediante urna electrónica.

- Se prevé un operativo similar al del primer turno, en el que 280.000 agentes de seguridad entre policías estaduales, municipales y federales estuvieron a cargo de la seguridad durante el proceso electoral en todo el país.

- Las mesas deben abrir a las 8:00 a.m. (11:00 GMT) y funcionar por nueve horas. Si hay electores en el interior del local de votación que aún no han sufragado, no pueden cerrar.

- A partir de las 7:00 p.m. hora local (22:00 GMT), tras el cierre de los sufragios en el estado de Acre, comenzarán a conocerse los resultados de la elección presidencial.

- Debido al sistema electrónico, se espera que el resultado de las elecciones presidenciales se conozca rápidamente. El 7 de octubre, en la primera vuelta, la divulgación del resultado comenzó después de las 7 de la noche. A las 8.25, ya estaban computados más del 90% de los votos válidos.

- El domingo rige ley seca en 12 de los 26 estados, por lo que desde la madrugada y hasta concluidos los comicios se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas y la realización de fiestas o eventos. En el distrito federal, Río de Janeiro y Sao Paulo la medida no será aplicada.

► INFORMACION GENERAL



Los últimos estudios oficiales señalan que en el país:



- La población actual es de 208,9 millones de habitantes.

- La superficie territorial tiene en conjunto tiene 8.515.759 kilómetros cuadrados que incluyen el territorio continental y oceánico.

- El Producto Burto Interno es de 2.055.505 millones de dólares.

- El ingreso per cápita es 8.580 dólares

- El desempleo es 12,3%

- La pobreza es 25,4%

Fuente: AP