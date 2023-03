Entre las figuras internacionales se encontraba Rocío Monasterio (Madrid, 1974), presidenta provincial de Vox en la capital española y candidata por tercera elección consecutiva a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Monasterio, de padre cubano y madre española, posee también la nacionalidad cubana. Es considerada como una de las voces más duras de su partido debido a sus posturas frente a temas como los derechos de las minorías sexuales, la inmigración o el cambio climático.

Su visita a Lima se produce una semana después de que un intento de censura promovido por su partido contra el jefe de gobierno Pedro Sánchez (del Partido Socialista Obrero Español, PSOE) fracasara en el Congreso de España por no conseguir los votos necesarios.

Además, coincide con una posible moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte cuya admisión aún se debate al cierre de este artículo en el Congreso.

El Comercio conversó con Monasterio sobre su visión de la actualidad española, los turbulentos tiempos políticos que vive el Perú y las muertes registradas durante las manifestaciones en contra del gobierno de Boluarte.

Por su postura frente a la inmigración, el cambio climático o las minorías sexuales, Monasterio es considerada como una de las voces más duras dentro de Vox. / Anthony Niño de Guzmán / EC

- ¿Cuál es la situación actual de España?

España está ahora mismo ante un año que yo creo que es importante, que es un punto de inflexión. Por desgracia llevamos unos años con un gobierno socialista, aliado con comunistas y con los herederos de los terroristas. Este es el gobierno de España hoy. El pueblo español tiene que defender temas fundamentales de libertades, de valores y a la nación, que está siendo atacada por los enemigos de España que están dentro del gobierno. Tenemos que recordar que los herederos del terrorismo, de estos terroristas que mataban a cientos de españoles, lo hacían porque querían acabar con la unidad de España y con la nación española.

- Se refiere a los etarras...

Los etarras, los herederos de ETA (grupo terrorista que promovía la independencia del País Vasco). Y esta ultraizquierda, estos comunistas de (Unidas) Podemos, los de Pablo Iglesias y compañía, son los socios del Grupo de Puebla, son los que quieren traer a España el mismo modelo que ha llevado al desastre a Venezuela, que ahora Petro quiere imponer en Colombia, el de López Obrador, el de Lula o el de Boric. Son los mismos. Es clave que todos los españoles de bien que creen en la libertad nos organicemos para en las próximas elecciones sacar del gobierno a todos estos. Por eso, lo que tenemos por delante es un año clave. Y España es la siguiente pieza a batir por el Grupo de Puebla.

- ¿Por qué?

Porque lidera la opinión en Europa en asuntos de Iberoamérica y genera opinión sobre muchos temas que en Europa a veces no se entienden bien por no tener esos vínculos de la hispanidad. España es clave también para todos los países de Iberoamérica que esté dirigida por un partido que defienda la nación española, el papel importantísimo de la hispanidad y la libertad de todos los países de la iberoesfera. Esto ahora por desgracia lo hace solo Vox.

- “Ha defraudado al electorado”, ese fue el argumento de Vox al presentar la moción de censura en contra del jefe de gobierno, Pedro Sánchez.

El argumento de Vox fue que el gobierno de España por una parte quería soltar a los golpistas, los que habían dado un golpe de Estado en Cataluña, con el separatismo; que estaba haciendo una política de inmigración, de apertura de fronteras que nos puede llevar al desastre de la inseguridad en los barrios; que está aprobando leyes de ideología de género, de la agenda 2030 por las que nadie ha votado y por las que nadie nos ha preguntado, que son el mejor método para que entre este neomarxismo en España. Y que están vendiendo de alguna manera nuestra soberanía permitiendo injerencias de otros organismos en el gobierno de España. Sobran los motivos para querer un cambio de gobierno en España. Por último también la crisis económica, el gobierno ha tomado una serie de decisiones que están llevando a que cada día las familias tengan menos poder adquisitivo, más dificultad para llegar a fin de mes, y están entrando hasta el último rincón de nuestra casa a imponernos valores que no defendemos. Eso es contrario a la libertad.

"España es la siguiente pieza a batir por el Grupo de Puebla (...) es clave para todos los países de Iberoamérica que España esté dirigida por un partido que defienda a la nación. Esto ahora por desgracia lo hace solo Vox". Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid

- ¿No le sorprendió que Vox proponga a Ramón Tamames como reemplazo para Pedro Sánchez, siendo él un político con origen comunista, totalmente contrario al pensamiento de su partido?

Es que hay muchos comunistas que han entendido y se han movido, han renegado de lo que era el comunismo porque lo han conocido bien. El comunismo cuando se conoce y cuando se ve lo que trae el mundo, uno no puede hacer más que alejarse. Y Tamames lo que ha hecho, como alguien solvente, con conocimiento, es alejarse de esas ideas. Porque ha visto, como hemos comprobado en el mundo entero, que el comunismo lo único que trae es ruina, trae 120 millones de asesinados, trae desastre. Por eso era un buen ejemplo de alguien que ha entendido lo que no queremos para España.

- La propuesta de Vox solo fue apoyada por Vox en el Congreso. ¿Qué le dice eso a usted, que solo ustedes tienen la razón o que las otras fuerzas no comparten su idea?

El Congreso de España está secuestrado hoy por un gobierno que controla los medios, que controla todo. Por desgracia hay otro partido que pudo haber apoyado la moción de censura y se abstuvo. Fue el Partido Popular (PP). No se entiende que uno esté en contra del gobierno de Sánchez y se abstenga cuando pedimos unas elecciones para precisamente pedir cambiar al gobierno. Yo no entiendo a una oposición que no hace oposición. La moción de censura ha sido fantástica para una vez más retratar quiénes son los socios de Sánchez, para que los españoles escucharan la voz de Vox que está silenciada en muchos medios de comunicación y un buen motivo para preguntarle al otro partido que se supone que es oposición qué quieren hacer. Si realmente quieren hacer oposición al partido socialista o tenerlos de socios en un futuro. Creo que eso debe decírselo claro a sus votantes. Los españoles lo que quieren es librarse de este gobierno que nos ha traído ruina y miseria, y lo que quieren saber es qué defienden sus políticos. De momento creo que no saben lo que defiende el PP. Lo que defiende Vox todo el mundo lo tiene claro porque lo decimos clarísimo.

El 22 de marzo, el Congreso de los Diputados rechazó la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa presentada por Vox solo obtuvo 53 votos: 52 de sus partidarios y uno más de Pablo Cambronero Piqueras, exdiputado de Ciudadanos. / Chema Moya

- ¿Cómo se siente usted con la clasificación de ultraderecha que se le da a Vox?

Cada vez que nos insultan demuestran su nerviosismo.

- ¿Es un insulto decir que son de ultraderecha?

Sí. Cada vez que nos insultan, nos llaman fascistas, xenófobos, ultracatólicos. Nos llaman de todo. Cada vez que nos insultan lo único que demuestran es su nerviosismo. Ahora lo que han decidido es silenciarnos en los medios de comunicación para que nadie sepa lo que defendemos. Pero los españoles en la calle cada vez ven que su realidad es la que Vox está denunciando. Ven inseguridad en las calles y nadie le resuelve la inseguridad. Ven inmigración ilegal, descontrol de inmigración, y nadie habla de eso, solo Vox. Ven que los enemigos de España están en el Congreso y solo lo denuncia Vox. Ven unas decisiones económicas que nos están llevando a la ruina y solo Vox se atreve a denunciarlo. Ven una agenda 2030 que nos impone una ideología de género, un adoctrinamiento y una propaganda en los colegios de nuestros niños que solo Vox se atreve a denunciar. Tanto el PSOE y el PP en eso están de acuerdo: en la memoria histórica, la ideología de género, en la ley del aborto. Entonces, ya solo queda Vox.

- ¿Me podría explicar que es una “manada de menas”? Lo mencionó durante una presentación en Sevilla, en el 2019.

Menas en España se les llama a los menores (migrantes) no acompañados. En este caso, como estamos viendo en muchos barrios como en El Batán, están causando verdaderos problemas de inseguridad. Y también, por desgracia, o por lo que está pasando ahora con las nuevas leyes del PSOE, es inseguridad también para las mujeres. Se está viendo en muchos barrios, a pesar de que lo intenten ocultar algunos medios de comunicación, a estas manadas, algunos auténticos delincuentes, están provocando el miedo. Y nosotros lo denunciamos en todos los sitios de España y en Madrid lo estamos denunciando, con vecinos que salen a las calles. Esto no es algo que defienda Vox, lo están diciendo los vecinos en las calles, exigiendo al gobierno que ponga remedio porque quieren tener libertad de poder caminar sin ser acosados por una de estas manadas.

- ¿Cuál es su opinión sobre el cambio climático? ¿Usted no cree en él?

Nosotros en lo que no creemos es en el fanatismo climático.

- ¿Cuál es la diferencia?

Hoy es una bandera más el cambio climático. El mundo ha tenido periodos de enfriamiento, periodos de más calor. Hace poco nos hablaban de la capa de ozono, que íbamos a morir abrasados, ahora no se habla de ello porque parece ser que se equivocaron. Nosotros lo que criticamos es este fanatismo y este mantra que hace que todo se justifique por el cambio climático.

- ¿Por ejemplo?

Creemos que nos están imponiendo determinadas políticas, como las prohibiciones de entrar en el centro de las ciudades (con vehículos que emitan niveles de CO2 superiores a la norma) cuando no hay justificación para ello. Lo que pretenden imponernos son tratados o doctrinas que nadie ha votado y que pretenden elevar a la categoría de dogmas. Nosotros somos conservadores del medio ambiente, del paisaje, de toda la belleza de la naturaleza, pero no creemos que se pueda caer en el fanatismo que justifican para controlar movimientos, prohibirnos usar nuestro auto y atentan contra los que menos posibilidades tienen de prosperar. Todas estas políticas de cambio climático, precisamente a los que atacan es a esa familia que no tiene recursos y no puede cambiar de auto, a ese trabajador que vive en el extremo de la ciudad y solo puede ir en auto al trabajo pero hoy se lo prohíben. Al final todas estas políticas y mantras del cambio climático son para la izquierda caviar y también para la derecha acomplejada que se somete a los dogmas de la agenda 2030.

"Nosotros en lo que no creemos es en el fanatismo climático. Hoy es una bandera más el cambio climático". Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid

- Entiendo entonces que si usted gana la presidencia de la Comunidad de Madrid, muchas de sus decisiones las someterá a votación.

Si me votan los madrileños es que están de acuerdo con el programa que he llevado y uno de ellos será acabar con todas las políticas de bloqueo y de prohibiciones que hay hoy en Madrid en consecuencia a las políticas de sostenibilidad y cambio climático.

- ¿Bajo esa lógica no tendría sentido las políticas que existen hoy? Esas autoridades fueron electas por votación.

Votaron que nosotros teníamos que decidir sobre el gobierno y gracias a que nos votaron los madrileños tuvimos la fuerza necesaria para influir en el gobierno. Hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tiene mayoría absoluta, necesitaba los votos de Vox. Gracias a que dimos los votos pudo aprobar 29 leyes que eran importantes, lo que pedíamos era que respetara nuestro programa. En algunas cosas no lo hizo y Vox fue votado para proteger ese programa: una reducción de diputados, hacer frente a la ideología de género, reducir impuestos, eliminar burocracia. Por desgracia muchas de esas cosas no se han cumplido, lo que ahora queremos es tener más fuerza para poderlas llevar a cabo. Como acabar con la Ley Trans en la Comunidad de Madrid, que es del PP de la señora Díaz Ayuso, y que está haciendo muchísimo daño a nuestros niños, con hormonaciones de menores, permitiendo quitarle a los padres a sus niños si cuestionan eso. Creo que los madrileños no están de acuerdo con eso y esperamos tener mucha fuerza para poder derogar esta ley.

EL PERÚ: GOLPE DE ESTADO Y PROTESTAS MORTALES

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte han dejado hasta la fecha más de 60 muertos, según la Defensoría del Pueblo. / ERNESTO BENAVIDES

- El Foro Madrid abrió con un mensaje del líder de Vox, Santiago Abascal, en el que llama a “combatir la injerencia de la izquierda para restituir al golpista Pedro Castillo”. ¿Tanto poder tiene el comunismo, los socialistas?

Tanto daño ha hecho el comunismo y tanto daño puede hacer. Los cubanos hemos sufrido 63 años de sufrimiento, de presos políticos, que sigue en la cárcel. Algunos solo por cantar. Algunas mujeres solo por salir a acompañar a sus hijos. Creo que viendo el daño que ha hecho el comunismo es razón suficiente para hacer manifiestos, para unirnos en foros y para hacer todo lo posible para que ese sufrimiento no lo puedan llevar a ningún pueblo más.

- La presidenta Boluarte enfrenta actualmente un intento de vacancia, ¿eso forma parte de lo que ustedes denominan como “estrategia de la izquierda”?

Lo que forma parte de la estrategia de la izquierda es dictar y señalar a los que defienden la libertad, como han señalado al Foro Madrid. Acosar a los que defienden la libertad, como han pretendido arrinconar a quienes defienden los valores, la patria y la nación. Y hacer planes de ruta como ahora mismo ha hecho el Grupo de Puebla, dictando lo que hay que hacer en el Perú para, según ellos, restituir la paz y las libertades. Ahora mismo han dictado lo que tienen que hacer los peruanos. Los peruanos tienen un gobierno, han votado y no tienen por qué sufrir las injerencias del Grupo de Puebla, ni de Petro, ni de AMLO, ni por supuesto sufrir del desastre de un golpista como (Pedro) Castillo, que está muy bien en la cárcel y es donde debe mantenerse, tras las rejas.

- ¿Qué opina usted del gobierno de Dina Boluarte?

El gobierno de Dina Boluarte ha hecho un ejercicio admirable desde el Congreso para defender las instituciones democráticas frente a un intento de golpe de Estado. Los peruanos han dado un ejemplo al mundo. Han dado un ejemplo admirable de defensa de la libertad. Han resistido, pero les queda todavía pues seguir organizándose porque no van a descansar, van a seguir intentando tumbar al gobierno, van a seguir intentando soltar al golpista Castillo. Y las injerencias van a ser continuas de todos los sospechosos habituales, de todos los lacayos del comunismo.

- ¿Sabe usted que han muerto más de 60 personas en las protestas contra el gobierno?

Eso es la consecuencia precisamente de las políticas de Castillo. El responsable de esas muertes es el golpista de Castillo.

- Fueron contra el gobierno de Boluarte...

El golpista Castillo es quien ha azuzado a todos ellos. Y por desgracia cada vez que llegan los golpistas y el Grupo de Puebla hay muertos. Porque no les interesa la vida de las personas, los utilizan como ejércitos, los utilizan como guerrillas, los utilizan porque les da igual la gente. Lo único que quieren es el poder, ellos están por encima de la gente.

"Los peruanos tienen un gobierno, han votado y no tienen por qué sufrir las injerencias del Grupo de Puebla, ni de Petro, ni de AMLO, ni por supuesto sufrir del desastre de un golpista como (Pedro) Castillo, que está muy bien en la cárcel y es donde debe mantenerse, tras las rejas". Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid

- La ONU y la OEA investigan si el Gobierno de Boluarte hizo uso excesivo de la fuerza, eso podría constituir delitos de lesa humanidad. ¿No le llama a usted la atención algo así?

Lo que es un delito de lesa humanidad es lo que ha pasado con el comunismo y los 120 millones de muertos. Lo que es un delito de lesa humanidad son los miles de prisioneros políticos en Cuba. Lo que es un delito de lesa humanidad son los inmigrantes que murieron en la frontera, mientras que el presidente mexicano y Maduro, el venezolano, están dedicados a injerir en políticas de otros países en lugar de cuidar de sus pueblos. Lo que es un delito de lesa humanidad es que los pueblos tengan que estar obligados a emigrar por culpa del comunismo y el Grupo de Puebla.

- Si la Policía o el Ejército disparara contra 60 personas en Madrid y las matara, ¿no sería eso un escándalo?

Lo que es un escándalo es que el comunismo quiere acabar con el orden y la paz de los pueblos. Ellos utilizan (la estrategia de) agitar las calles, utilizan a la gente, su propaganda y les da igual que muera gente. Ellos imponen su ideología y hacen marchar a la gente engañada con su ideología aunque les lleven a la muerte. Y la prueba de esto es qué les ha importado a comunistas como Raúl Castro la muerte de miles de cubanos, qué le ha importado a Maduro el exilio de millones de venezolanos. ¿Les ha importado algo?

- Evidentemente no.

Pues esos son los que tienen que ser juzgados en La Haya: Maduro, Petro, AMLO, todos; por delitos de lesa humanidad.

- Y en los tribunales deben ser juzgados quienes hayan disparado contra manifestantes, ¿no cree?

Lo que tenemos que juzgar hoy son los delitos del comunismo. Que esos todavía, por desgracia, los tenemos libres haciendo muchísimo daño. En España las fuerzas y cuerpos de seguridad siempre están del lado de la ley y el orden.

- Le entiendo perfectamente, pero un delito no quita el otro. ¿No está de acuerdo?

La tendencia del comunismo es igualar a víctimas y a verdugos. En España, por desgracia, hemos visto cómo se ha querido igualar a terroristas con las víctimas. Se ha querido poner al mismo nivel a quien vela por la ley, a quien utiliza la fuerza en base al orden constitucional, y a los que atacan ese orden constitucional. Es verdad que el comunismo siempre ha acabado con muertos, no saben hacer otra cosa.

- Señora Monasterio, ETA explotaba coches bomba, acá murieron personas que salieron a protestar. No hay punto de comparación.

Bueno, claro. Pero si las guerrillas terroristas que promueven los comunistas lo hacen para acabar con gobiernos. Siento mucho que esas familias hayan perdido a los suyos, porque lo que ha pasado es que han sido utilizados por golpistas como Castillo. Y Castillo es el responsable de esas muertes, tendría que salir ahí a dar explicaciones por lo que ha provocado.

"Siento mucho que esas familias hayan perdido a los suyos (en las protestas), porque lo que ha pasado es que han sido utilizados por golpistas como Castillo. Y Castillo es el responsable de esas muertes, tendría que salir ahí a dar explicaciones por lo que ha provocado". Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid

- El 71% de la población rechaza a Dina Boluarte, el 88% rechaza al Congreso y el 73% pide un adelanto de elecciones. Esto refleja que la clase política vive en una realidad distinta a la peruana.

Lo que es una realidad distinta es lo que cuentan los golpistas y el Grupo de Puebla. Yo lo que he visto en el Perú es a peruanos orgullosos de haber resistido.

- Perdóneme, estas encuestas no son organizadas por el Grupo de Puebla.

Yo lo que he visto son peruanos orgullosos de haber resistido, orgullosos de sus instituciones democráticas y desde afuera admiramos lo que ha hecho el Perú, cómo han resistido a un golpista como Castillo y a los envites del Grupo de Puebla. Ha sido maravilloso y un triunfo para los defensores de la libertad. Y animamos al pueblo peruano a seguir resistiendo, son ejemplo para todos.

- Entonces solo ha visto al 12% que apoya al Congreso.

Mire, yo lo que creo es que el pueblo peruano está orgulloso de haber resistido al comunismo y al Grupo de Puebla. Y yo le animo a seguir resistiendo. Al final, lo que tendremos si nos aliamos todos con el Foro Madrid es la capacidad no solo de resistir sino que se juzgue a quienes han llevado el comunismo a sus pueblos, y los han llevado a la miseria y el desastre. A veces con encuestas falsas también.

- Para usted el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo tienen injerencia y planes para cada país. Al Foro Madrid también vinieron políticos de diferentes países a hablar sobre la salida que debe tomar el Perú, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?

Injerencia es presionar a gobiernos o comprar voluntades, que es lo que hacen las narcodictaduras. El Grupo de Puebla está financiado por el narcotráfico, está formado por lacayos de los cubanos (en referencia a la cúpula Castrista) que son quienes dirigen todo. Nosotros acá nos unimos para, en libertad, opinar y apoyar a los que defienden la libertad. No se nos ocurre financiar con narcotráfico como hacen los comunistas. Hemos visto caer gobiernos bajo la bota del narcotráfico, someter a pueblos y hacer Asambleas Constituyentes para perpetuarse en el poder. Nosotros venimos a denunciar eso para que el plan del Grupo de Puebla no se lleve con éxito.