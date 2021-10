El cofundador y cabeza del grupo Facebook, Mark Zuckerberg, defendió su empresa el martes ante las acusaciones de Frances Haugen, una exempleada de la compañía que denunció ante el Congreso estadounidense que el gigante de las redes sociales privilegiaba el lucro en perjuicio de la seguridad de sus usuarios.

“En el corazón de estas acusaciones reside la idea que privilegiamos el lucro sobre la seguridad y el bienestar. Simplemente no es cierto”, aseguró Zuckerberg en una larga publicación en su página de Facebook.

Tras afirmar que el SEV (acrónimo para referirse a incidentes muy graves) del lunes fue el mayor que han sufrido hasta la fecha y que han pasado las últimas 24 horas analizando los fallos para evitar que se repitan en el futuro, Zuckerberg se centró totalmente en los señalamientos de Haugen.

“Ahora que terminó el testimonio de hoy, quería reflexionar sobre el debate público en el que estamos. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha resultado difícil leer la cobertura reciente porque simplemente no refleja la compañía que conocemos. Nos preocupamos profundamente por cuestiones como la seguridad, el bienestar y la salud mental. Es difícil ver una cobertura que tergiversa nuestro trabajo y nuestros motivos. En el nivel más básico, creo que la mayoría de nosotros simplemente no reconocemos la imagen falsa de la empresa que se está pintando”, escribió el cofundador de Facebook en lo que denominó “una nota que escribió para todos en nuestra compañía”.

“Muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido. Si quisiéramos ignorar la investigación, ¿por qué crearíamos un programa de investigación líder en la industria para comprender estos importantes temas en primer lugar? Si no nos importara luchar contra el contenido dañino, ¿por qué emplearíamos a tantas más personas dedicadas a esto que a cualquier otra empresa en nuestro espacio, incluso a las más grandes que nosotros? Si quisiéramos ocultar nuestros resultados, ¿por qué habríamos establecido un estándar líder en la industria para la transparencia y la presentación de informes sobre lo que estamos haciendo? Y si las redes sociales fueran tan responsables de polarizar a la sociedad como afirman algunas personas, entonces ¿por qué estamos viendo un aumento de la polarización en los EE. UU. Mientras se mantiene estable o disminuye en muchos países con un uso tan intenso de las redes sociales en todo el mundo?”, prosiguió.

Entre las acusaciones más graves de Haugen se enlistan que Facebook antepone sus beneficios a la seguridad de sus usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.

Zuckerberg buscó negar por completo dichas afirmaciones en su publicación.

“En el centro de estas acusaciones está la idea de que priorizamos las ganancias sobre la seguridad y el bienestar. Eso simplemente no es cierto. Por ejemplo, un movimiento que se ha cuestionado es cuando introdujimos el cambio de Interacciones sociales significativas en News Feed. Este cambio mostró menos videos virales y más contenido de amigos y familiares, lo que hicimos sabiendo que significaría que las personas pasarían menos tiempo en Facebook, pero esa investigación sugirió que era lo correcto para el bienestar de las personas. ¿Es eso algo que haría una empresa centrada en las ganancias sobre las personas?”, señaló.

“El argumento de que promovemos deliberadamente contenido que enfurece a la gente con fines de lucro es profundamente ilógico. Ganamos dinero con los anuncios y los anunciantes nos dicen constantemente que no quieren que sus anuncios estén junto a contenido dañino o enojado. Y no conozco ninguna empresa de tecnología que se proponga crear productos que hagan enojar o deprimir a la gente. Los incentivos morales, comerciales y de productos apuntan en la dirección opuesta”.

El empresario hizo énfasis en su preocupación por la salud de los menores que utilicen las redes sociales manejadas por su compañía.

“Pero de todo lo publicado, me enfoco particularmente en las preguntas que surgen sobre nuestro trabajo con los niños. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre el tipo de experiencias que quiero que mis hijos y otros tengan en línea, y es muy importante para mí que todo lo que construimos sea seguro y bueno para los niños”, escribió.

“La realidad es que los jóvenes utilizan la tecnología. Piense en cuántos niños en edad escolar tienen teléfonos. En lugar de ignorar esto, las empresas de tecnología deberían crear experiencias que satisfagan sus necesidades y al mismo tiempo las mantengan seguras. Estamos profundamente comprometidos con realizar un trabajo líder en la industria en esta área. Un buen ejemplo de este trabajo es Messenger Kids, que es ampliamente reconocido como mejor y más seguro que las alternativas”.

Finalmente, Zuckerberg dedicó las últimas líneas de su publicación a las autoridades, instándolas a llevar una “conversación informada” en la que se aborden los parámetros para la regulación que tanto se ha venido pidiendo sobre las redes sociales.

“De manera similar a equilibrar otros problemas sociales, no creo que las empresas privadas deban tomar todas las decisiones por sí mismas. Es por eso que hemos abogado por las regulaciones de Internet actualizadas durante varios años. He testificado en el Congreso varias veces y les he pedido que actualicen estas regulaciones. He escrito artículos de opinión que describen las áreas de regulación que creemos que son las más importantes relacionadas con las elecciones, el contenido dañino, la privacidad y la competencia”, señaló.

“Estamos comprometidos a hacer el mejor trabajo que podamos, pero en cierto nivel, el organismo adecuado para evaluar las compensaciones entre las equidades sociales es nuestro Congreso elegido democráticamente. Por ejemplo, ¿cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan utilizar los servicios de Internet? ¿Cómo deberían los servicios de Internet verificar las edades de las personas? ¿Y cómo deberían las empresas equilibrar la privacidad de los adolescentes al tiempo que dan a los padres visibilidad de su actividad?”, cuestionó Zuckerberg.

“Si vamos a tener una conversación informada sobre los efectos de las redes sociales en los jóvenes, es importante comenzar con una imagen completa. Estamos comprometidos a hacer más investigaciones nosotros mismos y hacer que más investigaciones estén disponibles públicamente”, añadió.

