Vladimir Putin sepultó esta semana toda posibilidad de una solución pacífica al conflicto con Ucrania y selló su apuesta por una guerra que se prevé compleja. Para el internacionalista Farid Kahhat, la invasión a la antigua república soviética –ejecutada cuando Occidente aún lideraba los esfuerzos diplomáticos para frenarla– plantea inmediatos desafíos geopolíticos y brinda a los actores implicados márgenes de acción muy complicados.

Pese a semanas de esfuerzos diplomáticos, Rusia lanzó en la madrugada del 24 de febrero una operación militar a gran escala contra Ucrania. Los aliados occidentales de Kiev han prometido responder con dureza a la invasión.

— ¿Era evidente que Putin iba a actuar de esta forma y no se hizo lo suficiente para evitarlo o fue una sorpresa que concretara la invasión?

Yo creo que fue una sorpresa para la gran mayoría de analistas, incluyéndome. Tanto porque había aún conversaciones en curso entre líderes occidentales y Putin como por las fallas en el pasado de la inteligencia de EE.UU., no se dio por hecho que una invasión era inminente. Además, no se previó, en mi opinión, el alcance de una invasión, por lo menos el alcance que está teniendo hasta ahora.

— ¿Occidente subestimó el temple y la firmeza de Putin? ¿Se pensó que no iba a actuar debido a la oposición internacional?

Decir Occidente aquí creo que es demasiado porque Estados Unidos parece haber acertado en general. Dicho sea de paso, Putin negó que fuera a invadir. Habría que decirlo claramente, Putin ha mentido en más de una etapa de este proceso. Entonces son tres factores los que hicieron que hubiera escepticismo con respecto a los informes de inteligencia norteamericanos que resultaron estar en lo cierto.

— Tras la invasión, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, dijo que sus aliados occidentales abandonaron a su país. ¿Se ha dejado sola a Ucrania?

Sí, pero le habían advertido que lo iban a dejar solo. La OTAN no ofreció nada que luego haya decidido no otorgar. La OTAN dijo explícitamente desde el primer día que no iba a poner tropas en Ucrania para combatir contra las fuerzas rusas. Dijeron que su ayuda a Ucrania se iba a limitar a tres frentes. El frente diplomático, que para todo efecto práctico es inútil en circunstancias como esta. Lo segundo es proveer asistencia militar y adiestramiento a las tropas ucranianas y probablemente información de inteligencia en este momento. Lo tercero es aplicar sanciones severas sobre la economía rusa.

La OTAN fue clarísima en lo que estaba dispuesta a conceder. Creo que el Gobierno Ucraniano, que a fin de cuentas está conducido por alguien que no tiene la más mínima experiencia política previa a ser presidente, sobreestimó su capacidad de negociación y de eso no debe culpar a la OTAN.

Los miembros del servicio ucraniano buscan y recogen proyectiles sin explotar después de un combate con un grupo de asalto ruso en la capital ucraniana de Kiev en la mañana del 26 de febrero de 2022, según el personal del servicio ucraniano en el lugar. (Foto: Serguéi SUPINSKY / AFP)

— ¿Serviría ahora de algo que Ucrania renuncie a sus intenciones de adherirse a la OTAN?

Hay dos posibilidades una vez que se produzca la captura de Kiev. O gobiernas Ucrania bajo ocupación militar por tiempo indefinido, con la certeza de que se cree una insurgencia que combata esa ocupación; o estableces un régimen títere, que también sería víctima de una resistencia armada. Una oferta así del Gobierno Ucraniano podría ser una salida, pero no me atrevería a afirmarlo. Rusia no cree en Zelenski.

— Putin está pidiendo a los militares ucranianos que tomen el poder para negociar mejor con Rusia, pero al mismo tiempo plantea negociaciones con Zelenski. ¿Cómo evalúa estos escenarios?

Para Rusia esos escenarios, sin ser ideales desde su perspectiva, serían mejores que un intento de ocupar por tiempo indefinido la mayor parte del territorio ucraniano padeciendo una insurgencia en el proceso. Si pudiera escoger, Putin quizá prefiera un gobierno militar, por lo menos temporal, que deponga a Zelenski.

En general, lo que hay que tener en cuenta es que no solo Rusia puso obstáculos a la implementación de los acuerdos de Minsk. Los gobiernos de Ucrania también lo hicieron y en mayor proporción, entonces probablemente Putin se pregunte por qué debería creer en ofertas que se hacen en este momento. Yo no creo que Putin crea en Zelenski, lo más probable es que intenten derrocarlo, pero obviamente lo que más le convendría a Rusia es que quienes lo derroquen sean sus propios generales y negociar con ellos.

Vladimir Putin llamó el ejército ucraniano a dar golpe de Estado en medio de feroces combates en Kiev. (Foto: Sputnik / AFP)

— ¿Pueden hacer realmente daño las sanciones económicas anunciadas por la UE y EE.UU.? La opinión pública tiene la impresión de que son inútiles o tienen efectos más a largo plazo ¿Es así o es una impresión errada?

Biden ha dicho que las sanciones no van a revertir las ganancias militares que está obteniendo Rusia en el terreno. Las sanciones tienen como propósito infligir un costo a la economía rusa tan alto que Putin no esté en capacidad de volver a hacer algo así en el futuro o ni siquiera esté dispuesto a intentarlo. Su propósito no es revertir resultados de los combates en curso. Eso, lamentablemente, ya no va a ocurrir. Sí creo que las sanciones pueden tener un efecto dramático sobre la economía rusa en el largo plazo.

Yo sí creo que las sanciones que ya se han aprobado sí pueden tener un efecto sobre la economía rusa si es implementan, porque parte del problema es que estas son sanciones que solo implementarían Europa y Estados Unidos, no, por ejemplo, la India y China. Las sanciones no van a revertir lo que está ocurriendo ahora pero probablemente hagan menos probable que vuelva a ocurrir en el futuro. Ahora, la posición favorable o desfavorable de Rusia depende del tipo de sanciones de las que hablemos.

— El mismo presidente Joe Biden ha reconocido que si los aliados occidentales estuvieran más unidos podrían hacer más daño con las medidas punitivas a Rusia. ¿A qué cree que se refiere específicamente?

Para Estados Unidos sancionar a Rusia es mucho más fácil porque virtualmente no tiene interdependencia económica con rusa, hay muy poco comercio, hay inversión norteamericana en la industria petrolera rusa, eso sí, pero en general ni hay tanta inversión de empresas de matriz estadounidense en Rusia, como de empresas de matriz europea, ni Estados Unidos tiene tanto comercio con Rusia como el que sí tienen países como Alemania. La mitad del gas que consume Alemania lo importa de Rusia. Claramente el costo de aplicar sanciones es mayor para Europa que para Estados Unidos. A eso se refiere Biden.

Joe Biden makes condenó la invasión rusa y sancionó a Moscú. (Foto: AFP)

— ¿Qué clase de actor está demostrando ser Putin con esta acción?

Algunos dicen que Putin es un estratega genial, pero yo tiendo a creer que en realidad si tiene una genialidad es en términos tácticos, no en términos estratégicos. Esto va a costar mucho a la economía rusa a futuro. Si había duda en Occidente respecto al carácter imprevisible y antagónico del liderazgo de Putin, ella debe haber desaparecido. Y si Putin decide mantener una presencia militar en Ucrania o decide instaurar un régimen títere, va a tener que sostenerlo a sangre y fuego porque repito que muy probablemente tenga que enfrentar una insurgencia interna.

— Putin ya está decidido a tener presencia en Ucrania. ¿Se va a conformar con Ucrania o va a ir más allá?

Pensar que Putin y Rusia son lo mismo es un error de muchos análisis en Occidente. Yo sí distingo los intereses estratégicos de Rusia de la conducción política de Putin. Bajo cualquier circunstancia Rusia se hubiera opuesto a una ampliación de la OTAN. Eso no depende solo de Putin, la forma en que Putin decide afrontarlo sí es un problema específico de él, pero el objetivo final lo compartiría cualquier líder ruso.

Creo que quien ha expuesto mejor las intenciones de Putin es Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, quien dice que Putin quiere restablecer la esfera de influencia que tenía Rusia en tiempos de la Unión Soviética. Pero eso no es lo mismo que decir que quiere restablecer la propia Unión Soviética.

Un hombre limpia los escombros de un edificio residencial dañado en la calle Koshytsa, un suburbio de Kiev. (Foto: AFP)

— ¿Qué busca entonces?

Creo que, aunque Putin quisiera eso -y en su fuero interno probablemente lo desee, él ha dicho más de una vez que la mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue la disolución de la Unión Soviética- es consciente de que eso escapa a sus posibilidades. Lo que Putin quiere hacer con Ucrania y otras exrepúblicas soviéticas es lo que ya está haciendo con Kazajistán o Bielorrusia, que es pedirles acuerdos de cooperación en materia económica y de seguridad.

Putin no necesita ocupar militarmente todas las exrepúblicas soviéticas para reestablecer la esfera de influencia soviética, pero en el caso de Ucrania obviamente es distinto porque el reto a Rusia ha ido mucho más lejos que en cualquier otro caso, salvo por el de Georgia.

— Resuenan los temores a que estemos ante el inicio de una tercera guerra mundial y no solamente ante un conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el peor escenario posible?

Yo creo que, salvo en el hipotético y negado caso de que Rusia ataque a países miembros de la OTAN, no habría razón para una guerra entre la OTAN y Rusia porque la OTAN ha dicho explícitamente no solo que no va a poner tropas en Ucrania para combatir a Rusia, sino que, además, ha hecho cosas que sugieren que está haciendo todo lo humanamente posible para evitar una confrontación directa con Rusia. La OTAN no va a interferir con las acciones rusas.

Natali Sevriukova reacciona junto a su casa luego de un ataque de Rusia con cohetes en la ciudad de Kiev, Ucrania, el viernes 25 de febrero de 2022. (Foto AP/Emilio Morenatti).

NUEVO PANORAMA INTERNACIONAL

— ¿Cómo quedan los aliados de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, tras las acciones de Putin?

La OTAN cometió dos errores gravísimos en la forma en la que se aproximó a las exrepúblicas soviéticas. Primero -y esto hay que decirlo porque con la tendencia a demonizar a Putin se tiende a ignorar que Rusia tiene intereses legítimos de seguridad en esta materia- Rusia fue invadida a través de Ucrania en más de una ocasión, la última durante la Segunda Guerra Mundial por las tropas nazis. Ucrania es el proverbial estado tapón que pone distancia entre el territorio de Rusia y el territorio de potenciales enemigos. No entender que la invitación a Ucrania y a Georgia a integrar la OTAN que se hizo el año 2008 iba a ser percibida como una amenaza de seguridad rusa es un acto de negligencia punible.

Además, si ya decidiste invitar a Ucrania y Georgia debiste integrarlas lo más rápidamente posible. No tenía ningún sentido invitarlos en el 2008 y que 14 años después sigan sin ser miembros de la OTAN. Aunque la OTAN no es responsable de lo que está ocurriendo porque esta invasión ilegal es responsabilidad exclusiva de Putin, la alianza creó condiciones de posibilidad para que algo así ocurra.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. (AFP).

— A nivel de liderazgo, ¿en qué posición quedan Joe Biden y Emmanuel Macron con sus esfuerzos por mediar la situación?

Biden, más temprano que tarde, dio a entender que las negociaciones ya no tenían mayor posibilidad de fructificar porque Rusia ya había tomado la decisión de invadir y lamentablemente tuvo razón. Quienes quedan, más bien, en una posición adversa para sus intereses son quienes continuaron negociando con Putin una vez que Estados Unidos lanzó su advertencia. Son Macron y Scholz, los jefes de Gobierno de Francia y Alemania, respectivamente. Por eso el tono ha cambiado significativamente en el caso de ambos porque probablemente sientan que Rusia no actuó de buena fe cuando sostuvieron conversaciones con Putin.

— ¿Y cuál es el rol de China en este nuevo escenario?

China ha tenido una posición de ambigüedad constructiva. China nunca condenó la invasión de Crimea del 2014 ni ha condenado esta invasión de manera explícita. Además, mostró su solidaridad con Rusia por el tema de la ampliación de la OTAN. Pero, aunque no condenó las acciones rusas tampoco las ha apoyado y ha tomado cierta distancia de ellas. China ha tenido una posición relativamente distinta a la de Rusia y eso debería crear la posibilidad de que China sea parte de una solución porque a su vez algunos dirigentes rusos, entre ellos un asesor de Putin, dijeron que China era su colchón estratégico. Si las sanciones tienen impacto sobre Rusia Moscú buscará compensar su efecto con la ayuda de China.

Con China hay que entender que más allá de las diferencias de interés que deben profesarse de manera institucional hay muchas áreas de cooperación, una de las cuales es el tema de Rusia y habría que incorporar a China en una eventual negociación porque Rusia podrá decirle que no a Occidente creyendo que cualquier cosa que se lance en su contra puede ser compensada por China, pero si China le pide lo mismo va a ser mucho más difícil que se niegue.

El presidente ruso Vladimir Putin (L) y el presidente chino Xi Jinping posan durante su reunión en Beijing. (Foto de Alexei Druzhinin / Sputnik / AFP)

— Otra consecuencia inmediata ha sido el desplazamiento de miles de personas en Ucrania. ¿El mundo se va a enfrentar a una nueva crisis de refugiados?

Va a depender de hasta dónde avancen las acciones militares. Esto va a ser gradual. Ya hay unos 100 mil refugiados. La ventaja en esta ocasión, a diferencia de los refugiados que cruzaron el mar Mediterráneo, es que los países de Europa Oriental que eran reacios a recibir refugiados del norte de África o de Oriente Medio están abriendo sus puertas para los refugiados ucranianos. En ese sentido, no va a ser el tipo de refugiado que llega hambriento a una frontera que se le cierra. Pero esta situación va a crecer a medida que avancen las acciones militares.

Miles de personas tratan de llegar a la frontera con Polonia. (Foto: AFP)

— ¿Cómo afecta el conflicto al resto del mundo? ¿Qué implicancias o repercusiones puede tener para naciones como el Perú?

En primer lugar, esto va a acelerar dos tendencias económicas negativas. Primero, va a hacer que la inflación internacional se mantenga más tiempo porque, por ejemplo, si se aplican sanciones sobre las exportaciones primarias de Rusia eso va a reducir la oferta disponible a nivel internacional y va a implicar un alza del precio en un contexto donde los precios estaban subiendo de cualquier manera antes de esta crisis. Entonces la inflación internacional que afecta a todas las economías del mundo se va a mantener más tiempo y probablemente a una tasa más alta de lo que hubiera ocurrido de no existir esta crisis.

Además, en las proyecciones de crecimiento mundial que hace cada año el Fondo Monetario Internacional ya se hablaba de una caída en la estimación de crecimiento para la economía mundial. Aunque tal vez esta crisis no lleva a la economía mundial a una recesión sí va a reducir aún más la tasa de crecimiento. Para el Perú esto es malo por dos vías, primero porque el Perú es un importador neto de petróleo, un bien que está subiendo en esta coyuntura, pero además porque Perú es un exportador de bienes que están asociados al crecimiento internacional. Por ejemplo, el crecimiento de la industria de la construcción con el cobre y entonces el cobre podría ver su precio bajar si esto se agudiza. Entonces nos va a afectar económicamente.

Personas con pancartas asisten a una protesta contra la guerra frente a la Embajada de Rusia, después de que Rusia lanzó una operación militar masiva contra Ucrania, en la Ciudad de México. (REUTERS/Luis Cortés).

— ¿Y cómo nos afecta diplomáticamente?

Pero también nos va a afectar diplomáticamente. La razón por la que el Perú es un país que defiende el multilateralismo, es decir la vigencia del derecho y las instituciones internacionales, es precisamente porque no es una potencia militar. Si conductas como la rusa prevalecen eso va a minar esa vigencia del derecho internacional.

