Lima [AFP]. El embajador peruano Hugo de Zela, aspirante a desbancar de la OEA al uruguayo Luis Almagro, afirma que su rival, por su oposición polarizada y mediática a Nicolás Maduro, “es más parte del problema que de la solución” en la crisis en Venezuela.

Diplomático de carrera, exvicecanciller y actual embajador en Estados Unidos, a De Zela le correspondió en 2017 articular el Grupo de Lima, un bloque de naciones americanas que promueve una salida pacífica para la crisis venezolana.

Los otros dos candidatos a la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son la excanciller izquierdista ecuatoriana María Fernanda Espinosa y Luis Almagro, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos y quien había dicho en 2015 que no iría a la reelección. La votación está prevista para el 20 de marzo.

De vencer Almagro o Espinosa, según Hugo de Zela, los países de la OEA seguirán polarizarlos y no habrá avances en la crisis venezolana. En cambio, afirma que si gana él, la OEA volverá a ser un “foro de diálogo” lo que facilitaría una solución.

De paso por Lima, el diplomático conversó el jueves con la AFP en un salón del Palacio de Torre Tagle, una casona de la época virreinal, sede de la cancillería peruana.

- ¿Por qué Perú decidió llevar un candidato a la OEA?

R: Porque Perú quiere contribuir a que este continente, que está tan polarizado, vuelva a tener un lugar de encuentro donde los países miembros de la Organización puedan sentarse, discutir los problemas y tratar de encontrar soluciones en conjunto.

- ¿Cómo definiría usted su candidatura?

R: Esta candidatura no es contra nadie, es una candidatura a favor del diálogo, es una candidatura a favor de volver a trabajar en la OEA para los países miembros.

Las otras dos candidaturas lamentablemente son una expresión de la polarización que existe en el continente, nosotros pretendemos dar a los países miembros una opción moderada, pero al mismo tiempo efectiva, de solución de los problemas.

No hay que confundir el hecho de tener presencia en los medios con el hecho de ser efectivo. Para nosotros lo importante es ser efectivo y eso es lo que ofrecemos.

“Recuperar el papel”

- ¿Perú lleva candidato porque está insatisfecho con la gestión de Almagro?

R: El problema con esa gestión es que se ha hecho parte de la polarización, es más parte del problema que de la solución.

Nosotros creemos que la figura del secretario general tiene que tener unas características importantes. La primera de ellas es su capacidad de diálogo, en este momento eso lamentablemente no ocurre, no ocurre con todos los países, solamente con algunos. Nosotros pretendemos recuperar el papel de la Organización como foro de diálogo de todos los países.

- ¿Por qué a su país tampoco le gusta la otra candidata?

R: Porque tiene el mismo defecto que la candidatura anterior. Hay todo un sector de países que consideran a esa candidatura del otro extremo ideológico, y en consecuencia tampoco es posible poner en práctica lo que se ofrece, es decir, tener diálogo. Es una candidatura que ha sido inclusive atacada en su propio país.

“Más diplomacia”

- ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta campaña?

R: Es un país de importancia fundamental en la Organización. Ellos decidieron hace ya un largo tiempo favorecer la candidatura de Almagro, pero lo que yo tengo en común con Estados Unidos es el hecho de promover los principios por los cuales se fundó la Organización, es decir, la vigencia absoluta de la democracia y de los derechos humanos.

- ¿Ha afectado la campaña en la OEA al Grupo de Lima, que Perú y usted personalmente articularon?

R: No, yo diría que no, porque el Grupo de Lima está dedicado exclusivamente al tema de Venezuela y en eso sigue funcionando sin problemas. Entonces el Grupo de Lima no está tratando el tema de las candidaturas, ese es un tema que ha quedado fuera.

- ¿No teme que Venezuela acapare el debate electoral en la OEA?

R: El tema de la crisis democrática que vive Venezuela es un tema fundamental y lo que falta para resolverlo es hacer un poco más de diplomacia, no buscar tanto los titulares, sino buscar un acercamiento efectivo para comprender a fondo el problema y encontrar una solución sobre la base de puntos comunes. Todos los países tienen que participar en este esfuerzo, hoy en día no está ocurriendo eso.

“Perú sabe que va a ganar”

- ¿En qué han fallado la OEA y el Grupo de Lima que no han podido resolver la crisis en Venezuela?

R: El Grupo de Lima se crea porque los esfuerzos que se hicieron en su momento en Celac, en Unasur y en la OEA no fructificaron. Se hizo este esfuerzo del Grupo de Lima fundamentalmente, y eso hay que recordarlo, para que haya una solución venezolana, una solución dialogada y que excluya el uso de la fuerza.

Tal vez tengamos que afinar ese proceso, en este momento hay una discusión interna en el Grupo de Lima precisamente para recobrar efectividad y yo tengo la confianza de que eso se va a lograr.

- ¿A qué candidato apoyará Perú si usted queda eliminado en la primera votación?

R: Ah, Perú no se pone en ese supuesto porque sabe que va a ganar.