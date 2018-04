La ira resuena en Armenia contra ex presidente nombrado primer ministro

La indignación crecía en Armenia contra el ex presidente Serzh Sarkisian, elegido el martes por el Parlamento primer ministro con poderes reforzados, mientras miles de manifestantes protestaban en la capital, Ereván, contra lo que consideran una tentativa de mantenerse en el poder "eternamente".



La candidatura de Sarkisian, de 63 años, propuesta por el Partido Republicano en el poder, fue apoyada por 77 diputados, mientras que 17 votaron en contra.

"Para vivir en una Armenia próspera, en un país donde reine la ley, hace falta que los volcanes dormidos no entren en erupción. Y los volcanes no entran en erupción si no los incitamos a hacerlo", declaró Sarkisian frente a los diputados antes del voto.



Por su parte, los manifestantes, que salieron a la calle por la mañana tras el llamado del líder de la oposición y diputado Nikol Pashinian, marcharon por el centro de la ciudad y bloquearon el acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Servicio de Impuestos y al Banco Central, en pleno centro de la capital armenia, agitada desde hace cinco días por estas protestas, según una periodista de la AFP.



Los manifestantes prometieron organizar una gran marcha el martes por la noche.



Según la policía de Ereván, 14 personas fueron arrestadas brevemente durante las protestas del día.



El martes también se organizaron manifestaciones en dos ciudades del norte del país, Guiumri y Vanadzor.



"Revolución de terciopelo"

"Hoy proclamo el inicio de una revolución pacífica de terciopelo en Armenia", dijo Nikol Pashinian, llamando a los manifestantes reunidos en la plaza de Francia de Ereván a "paralizar el funcionamiento de todas las agencias gubernamentales".



El lunes, miles de manifestantes marcharon en Ereván y bloquearon las principales calles de la capital.



La protesta fue seguida por enfrentamientos con la policía que causaron 46 heridos, entre ellos Pashinian y varios agentes, cuando los manifestantes querían ir al Parlamento. La policía utilizó granadas paralizantes e instaló alambradas para evitar el paso de la marcha.



Serzh Sarkisian, que concluyó en marzo su segundo y último mandato presidencial, vuelve prácticamente al poder en el país donde, tras una reforma constitucional, el jefe de Estado ejerce sobre todo funciones protocolarias y el verdadero poder ejecutivo está en manos del primer ministro.



"Sarkisian quiere permanecer en el poder eternamente", aseguró a la AFP el líder del partido de oposición Herencia, Raffi Hovannisyan.



"Mi generación y yo estamos contra Sarkisian y su gobierno", declaró el lunes a la AFP Irina Davtian, estudiante en la Universidad de Ereván, que volvía de manifestarse con sus amigos.



"Nada bueno"

"Son 10 años los que lleva en el poder en nuestro país y no hemos visto nada bueno", afirmó.



Por su parte, el portavoz del partido en el poder y vicepresidente del Parlamento armenio, Eduard Sharmazanov, calificó estas protestas el lunes de "artificiales".



"El pueblo ha elegido en las elecciones legislativas votando por el Partido Republicano. Y el derecho del partido que tiene mayoría es elegir al primer ministro", indicó a la AFP.



La victoria de Sarkisian en la presidencial de 2008 provocó enfrentamientos en Ereván entre agentes de policías y partidarios del candidato opositor, que provocaron 10 muertos.