ENTREVISTA

“La cúpula religiosa y militar no sufre las sanciones”

Roberto Heimovits

Analista internacional

¿Por qué Israel apunta directamente contra la Guardia Revolucionaria?

Por dos motivos. La Guardia Revolucionaria, mucho más que las fuerzas armadas regulares de Irán, es el sustento y la columna vertebral del régimen iraní, que es el enemigo mortal de Israel y busca su desaparición. O sea, sin la Guardia Revolucionaria, el régimen de Irán difícilmente podría sostenerse en el poder. La segunda razón es que la Guardia Revolucionaria es la entidad que se encarga de organizar la mayoría de ataques y atentados terroristas contra Israel. Hasta el sábado, durante años lo ha hecho por medio de terceros como Hamas o Hezbollah de Líbano, o los hutíes en Yemen.

¿Y cómo es que la Guardia Revolucionaria ha llegado a tener tanto poder?

En el Medio Oriente, los regímenes dictatoriales desconfían de las fuerzas armadas porque temen que les den un golpe militar y los derroquen. Y por eso siempre buscan ejércitos paralelos. Los ayatolas de Irán, cuando tomaron el poder en 1979 derrocando al Sha, crearon su Guardia Revolucionaria, o sea, un grupo armado separado del Ejército y completamente leal al régimen.

¿Qué tan efectivas son las sanciones diplomáticas contra una fuerza como la Guardia Revolucionara?

Me parece que no mucho. Irán, que ha sido sancionado principalmente por su programa nuclear, ha desarrollado varios canales para evadir sanciones y montar empresas con nombres y propósitos falsos en países de Europa y Asia. Además, Irán tiene buenas relaciones con China y Rusia, que le ayudan a evadir las sanciones, así que no parece que sean particularmente efectivas. El pueblo iraní sufre por las sanciones, pero la cúpula religiosa y militar no y la mejor prueba es que el programa nuclear iraní, que es la gran esperanza del régimen del ayatola Jamenei para alcanzar la hegemonía regional, sigue avanzando. Ya se calcula que tiene suficiente uranio enriquecido para su primera bomba atómica.