Un formidable sistema de defensa acabó con el 99% de los misiles y drones lanzados por Irán contra Israel, país que contó con la cooperación de Estados Unidos, naciones amigas del Medio Oriente como Jordania, y del Reino Unido para hacer frente a la ofensiva sin precedentes de la República Islámica.

Entonces, no fue solo el mundialmente conocido Domo de Hierro el responsable de que el masivo ataque de Irán no trajera gran destrucción ni muertos.

El domingo, el ejército de Israel informó que más de 300 proyectiles fueron disparados contra el país. De los alrededor de 185 drones lanzados por Irán, ninguno alcanzó territorio israelí; mientras que 25 de unos 30 misiles de crucero fueron interceptados, al igual que casi todos los más de 120 misiles balísticos enviados.

El sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel busca interceptar misiles disparados desde Irán, el domingo 14 de abril de 2024. (Foto AP/Tomer Neuberg).

Irán atacó Israel en venganza por la muerte de siete Guardianes de la Revolución, entre ellos el general Mohammad Reza Zahedi, comandante de las operaciones de la Fuerza Quds en Siria y el Líbano, en el bombardeo del consulado iraní en Damasco ocurrido el 1 de abril.

Días después, Irán dio señales de que estaba planeando una respuesta contundente sobre el territorio israelí. Incluso el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, lo dijo públicamente tres veces.

Así, Israel ya estaba advertido. Tal como señala el diario israelí Haaretz, en este punto comenzaron los amplios preparativos para hacer frente al anunciado ataque. El gobierno del presidente Joe Biden y la administración del primer ministro Benjamin Netanyahu impulsaron un plan de defensa regional contra drones y misiles con la cooperación de países europeos y varios Estados sunitas de la región del Medio Oriente. Dicho sistema de defensa regional ha sido bautizado por los estadounidenses con el nombre de MEAD (Middle East Air Defense Alliance).

Haaretz explicó que una de las columnas vertebrales del plan de defensa es una red formada por sensores desplegados en diferentes países. Además, Israel contribuyó con capacidades avanzadas de descubrimiento e interceptación a través de sus sistemas de defensa multicapa. Los demás socios aportaron radares situados cerca de la frontera con Irán.

Drones o misiles de Irán se dirigen a sus objetivos en lugares no revelados en el norte de Israel, a principios del 14 de abril de 2024. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).

La evidencia del éxito del sistema son los más de 300 drones y misiles de diversos tipos destruidos. Una parte importante de las amenazas fueron interceptadas fuera del territorio israelí, en los cielos de Jordania e Irak. Solo algunos misiles balísticos cayeron en zonas abiertas de Israel, principalmente en el Negev, en el sur, donde una niña beduina de 7 años sufrió heridas graves. También hubo algunos daños a una base de la Fuerza Aérea en Nevatim.

En territorio israelí, junto con los sistemas de defensa Domo de Hierro y Arrow, pilotos israelíes y estadounidenses derribaron numerosos misiles de crucero y drones.

Pilotos del Ejército de Israel regresan tras la intercepción de misiles iraníes. (EFE).

El domingo, la analista política Tal Schneider escribió en “The Times of Israel” que “es hora de que Israel enfrente la realidad: si no fuera por nuestros socios regionales, incluido Jordania, el país sería completamente diferente esta mañana”.

Mencionó el papel clave de los pilotos de la Fuerza Aérea de Jordania para repeler los misiles de largo alcance iraníes y los enjambres de drones. “Jordania incluso absorbió parte de la metralla de las interceptaciones que cayeron en su territorio, y hubo informes de varios heridos”, refirió.

En cuanto a los resultados para Irán, Haaretz puntualizó que la intención de ese país fue hacer una demostración de sus capacidades con un ataque a objetivos militares. Un análisis de las zonas en las que se emitieron las advertencias sugiere que el objetivo podría haber sido la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel. Aparentemente, los iraníes planearon destruir la base y los avanzados aviones de combate F-35 estacionados allí, que son las armas más sofisticadas que Estados Unidos ha vendido a Israel. Irán fracasó en este objetivo.

La agencia EFE entrevistó a Raffaele Mauriello, especialista en Irán y profesor en la Universidad Allame Tabatabaí de Teherán, quien dijo que la respuesta iraní respondió más a un “espectáculo” que a un ataque, con drones que tardaron horas en llegar seguidos de misiles. Pero cree que con esa respuesta “equilibrada” Irán quiso mostrarle a Israel que ellos también pueden “atacar directamente” cuando quieran.

“No todos creían que Irán podía golpear Israel de manera precisa y sin la necesidad de subir el tono”, sostuvo desde Teherán.

Cohetes son interceptados por el sistema de defensa aérea Domo de Hierro de Israel el 11 de mayo de 2023. (Foto de MOHAMMED ABED / AFP). / MOHAMMED ABED

Cómo son los sistemas de defensa de Israel

Así es el sistema de defensa de múltiples capas con el que cuenta Israel:

El sistema Domo de Hierro. (AFP).

Domo de Hierro, también conocido como Cúpula de Hierro: Fue desarrollado por Israel con el respaldo de Estados Unidos y se especializa en derribar cohetes de corto alcance, misiles, proyectiles de artillería, drones y otras amenazas aéreas. Ha interceptado miles de proyectiles desde que fue activado a principios de la década pasada, incluidas miles de intercepciones durante la actual guerra contra Hamás y Hezbola. De acuerdo con Tel Aviv, tiene una tasa de éxito superior al 90%. Por ello, es considerado como uno de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo.

Tiene un alcance aproximado de hasta 70 km y cuenta con tres componentes centrales que forman una unidad: el radar de detección y seguimiento, el control de gestión de batalla y armas, y el lanzador de misiles armado con 20 misiles Tamir.

Fue diseñado por la compañía Rafael Advanced Defense System LTD, una firma privada con vínculos muy cercanos a las fuerzas armadas de Israel que construye sistemas de defensa aéreos, marítimos y terrestres.

También contó con una financiación superior a los US$200 millones por parte de Estados Unidos.

Soldados israelíes caminan cerca de un sistema de defensa israelí Domo de Hierro (izq), el MIM-104 Patriot (C) y un misil antibalístico Arrow 3 (der). (Foto de GIL COHEN-MAGEN / AFP). / GIL COHEN-MAGEN

Arrow: Desarrollado conjuntamente con Estados Unidos, está diseñado para interceptar misiles de largo alcance, incluidos los balísticos que Irán lanzó el sábado. El Arrow, que opera fuera de la atmósfera, ha sido utilizado en la guerra actual para interceptar misiles de largo alcance lanzados por militantes hutíes en Yemen.

Utiliza radares avanzados para detectar y seguir misiles entrantes. Estos radares pueden identificar amenazas a grandes distancias y a altitudes elevadas. Una vez que el misil enemigo es detectado, el Arrow es lanzado. Puede alcanzar la capa superior de la atmósfera situada a más de 500 kilómetros de altitud.

Cuando los tanques de propulsión del Arrow entran en acción, lo impulsan a gran velocidad hacia su objetivo. Luego se desprende de sus ojivas y rastrea sus objetivos para derribarlos.

Honda de David: También desarrollado con Estados Unidos, su misión es interceptar drones y misiles de alcance medio, como los que posee Hezbolá en el Líbano.

Patriot: Sistema de fabricación estadounidense, es el arma de defensa antimisiles más antiguo con el que cuenta Israel. Se utiliza mayormente para derribar aviones, incluidos drones.

Iron Beam: Israel está desarrollando un nuevo sistema para interceptar amenazas entrantes con tecnología láser. El país ha dicho que este sistema cambiará las reglas del juego porque su funcionamiento es mucho más barato que los existentes. Todavía no está operativo.

Opinión… Las alianzas de Israel siguen intactas Por Andrés Gómez de la Torre Especialista en temas de Defensa

Irán saco a relucir toda su gama de arsenal ofensivo en esta oportunidad; sin embargo, perdió el factor sorpresa al realizar anuncios previos. Fue todo lo contrario a lo sucedido el 7 de octubre del 2023, cuando el ataque de Hamás en territorio israelí tomó desprevenidas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La República Islámica combinó el empleo de drones de ataque con misiles balísticos y de crucero. Los resultados de la operación no son nada favorables. Teherán deberá reformular sus estrategias y apelar a lo que le ha dado mejores resultados en últimos tiempos: acciones indirectas de apoyo a grupos no estatales como el Hamás, Hezbolá en el Líbano los hutíes de Yemen y demás grupos violentistas que desestabilizan la región del Medio Oriente. En términos diplomáticos, Israel obtuvo de la crisis la adhesión y apoyo de Jordania y Arabia Saudita, que no es un tema menor. También recibió el apoyo militar de los demócratas en EE.UU., que no se opusieron al involucramiento de ese país, así como del Reino Unido. Además, hubo solidaridad por parte de Alemania y Francia, lo que confirma que las alianzas de Israel siguen intactas. Ahora, si Benjamin Netanyahu fuera menos impulsivo, no debería responder con una represalia y, por el contrario, ser muy prudente. La crisis le ha generado activos muy interesantes para explotar a futuro.