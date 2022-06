La resolución responde a una denuncia presentada ante un tribunal en Teherán por las familias de tres científicos nucleares asesinados y otro más que resulto herido en un ataque dirigido, detalló IRNA sin precisar la identidad de los demandantes o las víctimas.

En sus conclusiones, la justicia iraní encontró culpable a Washington de brindar “protección” a los “actos terroristas del régimen sionista”, en referencia a Israel. Según el tribunal, “el régimen sionista recibe apoyo directo e indirecto de Estados Unidos, por lo que Estados Unidos es responsable de todas sus acciones, incluido el apoyo y ejecución de actos terroristas contra científicos iraníes, según los principios del Derecho Internacional”.

El hecho de que Irán no mencione a Israel como un estado sino se refiera a él como el “régimen sionista” responde a que no reconoce su estatus de país desde la revolución islámica de 1979.

Se espera que la resolución judicial sea meramente simbólica, pues el gobierno estadounidense no posee ningún activo en tierras iraníes que pueda ser confiscado.

Sin embargo, eso no ha impedido que entre los denunciados figuren nombres como los de los expresidentes Donald Trump y Barack Obama, de los exsecretarios de Estado y de Defensa, Mike Pompeo y Ashton Carter; o del antiguo enviado estadounidense a Irán, Brian Hook.

El veredicto llega apenas dos días después de que la Fiscalía iraní informara que varios “agentes” del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, habían sido detenidos en abril mientras planeaban asesinar a científicos nucleares iraníes.

Todo esto, además, se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Teherán y Occidente que parece enterrar las posibilidades de firmar un nuevo acuerdo nuclear, luego de que en el 2018 Trump decidiera retirar a Estados Unidos del histórico trato conseguido tres años antes.

EL PADRE DEL PROGRAMA NUCLEAR

En los últimos años, Irán había denunciado en múltiples ocasiones que la Inteligencia israelí estaba detrás de diferentes asesinatos a importantes científicos que trabajaban en su programa nuclear.

El más reciente, y más importante de ellos, fue el de Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear iraní, abatido el 27 de noviembre del 2020 mientras conducía a unos 90 kilómetros de Teherán.

Fakhrizadeh había estado en la mira del Mossad desde el 2004, cuando el servicio recibió la orden de impedir que Irán obtuviera armas nucleares. Tres años más tarde, Fakhrizadeh era el objetivo número uno del Mossad.

El científico, quien dirigía la Organización de Investigación e Innovación Defensiva, sería también el encargado de conducir un programa encubierto donde buscaban construir una ojiva nuclear lo suficientemente pequeña para caber en un misil de largo alcance.

Fakhrizadeh contaba con un nutrido equipo de seguridad y recibía constantes reportes sobre posibles ataques en su contra. Incluso en el 2018, el exprimer ministro israelí Benjamin Netanyahu mencionó su nombre durante una alocución en la que presentó archivos nucleares iraníes robados por sus equipos de Inteligencia. “Recuerden ese nombre”, dijo Netanyahu.

El entonces primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presenta una diapositiva con información sobre el científico Mohsen Fakhrizadeh durante una conferencia en la que anunciaba que sus equipos de Inteligencia obtuvieron documentos confidenciales sobre el programa nuclear iraní, en abril del 2018. / Nir KAFRI / AFP

Pese a ello, aquella mañana de noviembre decidió conducir él mismo su vehículo desde su casa vacacional en Rostamkala hacia su residencia de campo en Absard. En el asiento del copiloto viajaba su esposa y detrás les seguía de cerca su equipo de seguridad.

El convoy se detuvo en la entrada de Absard, debido a un vehículo colocado previamente por el Mossad, obligando a que el tránsito se desviara. Además, junto a la vía se estacionó una camioneta pick-up azul, en la parte de carga llevaba una ametralladora camuflada entre lonas y materiales de construcción.

Lo impresionante de esta operación fue que al momento del ataque, el operador del arma se encontraba a 1.600 kilómetros, fuera de Irán. El ataque se realizó a control remoto y por vía satelital. Habría sido indetectable si el plan israelí hubiese funcionado a la perfección.

El auto en el que viajaba Mohsen Fakhrizadeh durante el atentado en su contra en noviembre del 2020. El científico resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital donde finalmente murió. / IRIB NEWS AGENCY / AFP

El error, según detalla un artículo de The New York Times donde se analiza a profundidad el caso, se produjo porque la explosión programada de la camioneta azul no destruyó la ametralladora. Eso permitió que los servicios iraníes identificaran el arma homicida.

De acuerdo al diario neoyorquino, la operación contó con el conocimiento y aval del expresidente Trump, pues según explican, “Israel no podría haberse arriesgado a una operación que podría desatar una guerra sin el apoyo de Estados Unidos”.

ASESINATOS PREVIOS

El asesinato de Fakhrizadeh se consideró, además, un reinicio de las operaciones del Mossad contra los científicos nucleares iraníes. Previamente, entre el 2010 y el 2012, al menos cuatro académicos involucrados en el desarrollo de tecnología nuclear fueron abatidos en Irán.

En enero del 2012, el profesor universitario y trabajador del centro de enriquecimiento de uranio Natanz, Mostafa Ahmadi-Roshan, fue asesinado junto a su chofer mientras se encontraban a bordo de su vehículo en el norte de Teherán.

Según reportes iraníes, una motocicleta se acercó al vehículo y le dejó una bomba adherida magnéticamente a la puerta. La explosión causó la muerte tanto de Ahmadi-Roshan como del conductor.

El ataúd del científico iraní Mostafa Ahmadi-Roshan es cargado por las calles de Teherán durante su funeral, realizado dos días después de su asesinato en enero del 2012. / ATTA KENARE / AFP

Medio año antes, en julio del 2011, Darioush Rezaeinejad fue asesinado al este de Teherán. Se trataba de un estudiante de posgrado en ingeniería eléctrica en la Universidad Tecnológica KNToosi de Teherán que trabajaba en un “centro de investigación de seguridad nacional”.

Fue abatido a tiros por un par de hombres en motocicleta luego de que recogiera a su hija de la escuela, al este de Teherán. Según su esposa, Rezaeinejad había recibido múltiples amenazas en las semanas previas, por lo que siempre estaba temeroso. La mujer, quien resultó herida, siguió a los atacantes antes de ser replegada a tiros por los mismos.

Esta se habría tratado de “la primera operación pública del nuevo jefe del Mossad, Tamir Pardo”, según una entrevista a un agente de Inteligencia realizada por el diario alemán Der Spiegel.

En noviembre del 2010, el profesor de la Universidad Shahid Beheshti, Majid Shahriari, murió a causa de una explosión. Su asesinato fue muy parecido al de Ahmadi-Roshan. Los asesinos de Shariari habían colocado una bomba en una de las puertas del vehículo del científico. Cuando inició su recorrido, los atacantes lo persiguieron en motocicleta y detonaron el explosivo a distancia.

Manifestantes cargan retratos del científico nuclear Majid Shahriari durante una protesta frente a la embajada británica en Teherán, el 12 de diciembre del 2010. / ATTA KENARE / AFP

La onda provocó que uno de los asesinos cayera de la motocicleta y luego fuese detenido e identificado como Arash Kerhadkish, quien detalló cómo se realizó la operación y posteriormente fue sentenciado a muerte. Casi en paralelo, Fereydoon Abbasi, colega de Shahriari, sufrió un atentado similar. Sin embargo, Abbasi sobrevivió con heridas en las manos y el rostro.

En enero del mismo año, el profesor de física de la Universidad de Teherán, Masoud Alimohammadi, fue asesinado en otro ataque con bomba. El científico era un distinguido experto en el campo cuántico y de partículas elementales. Fue asesinado a bordo de su auto, en el barrio de Gheytariyeh , al norte de Teherán, donde residía.

Majid Jamali Fashi, presunto autor del atentado, declaró ante las autoridades que había sido instruido por el Mossad para dejar estacionada junto al auto de Alimohammadi una motocicleta con una bomba que detonó a control remoto cuando le avisaron que el científico estaba en el lugar designado.

En todos estos casos Teherán acusó a Israel y Estados Unidos de ser los autores de los asesinatos. Mientras que Washington ha negado en todas las ocasiones participar de las operaciones, en Tel Aviv han preferido ni siquiera pronunciarse al respecto.