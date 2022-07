LEE TAMBIÉN | Una visita del Papa aumenta las especulaciones sobre el futuro de Francisco

La “pequeña fractura” que le impidió visitar la República Democrática del Congo y Sudán del Sur ha servido para alimentar los rumores de una eventual renuncia. Benedicto XVI –el primer Papa en dimitir en casi 600 años– abrió la posibilidad de un final prematuro del papado por razones de salud. La idea de que un Papa dura para siempre no está más escrita en piedra.

Francisco, de 85 años, padece por su rodilla desde inicios del año, pero fue en mayo que las especulaciones empezaron a aumentar. “Antes que operar, dimito”, dijo, en tono de broma, ante los obispos italianos a finales de ese mes. “Todo surgió de estas palabras, mal entendidas por algunos”, dice a El Comercio el periodista italiano Gian Guido Vecchi, vaticanista del diario “Corriere della Sera”.

En realidad, apunta el periodista, algunos obispos italianos contaron que, después de la broma, Francisco había añadido que “para gobernar dicen que se necesita la cabeza, no las piernas”, una idea que repitió a inicios de esta semana en una entrevista a la agencia Reuters en la que el Papa negó una dimisión inminente. “Nunca se me ha pasado por la cabeza”, dijo en tono tranquilo. “Por el momento no”, añadió de inmediato, mostrándose abierto a la posibilidad de renunciar si se ve incapacitado para seguir. Sobre la fecha de ese momento, Francisco solo respondió: “No sabemos. Dios lo dirá”.

“Llegado el momento, cuando vea que ya no aguanto más, lo haré [renunciar] y este es el gran ejemplo del papa Benedicto: fue una cosa muy buena para la Iglesia y él les dijo a los Papas de detenerse a tiempo”.

El estado de salud del Papa ya había causado preocupación en julio del 2021, cuando se sometió a una operación de colon. El pontífice también sufre de una ciática crónica y se tuvo que extirpar parte de un pulmón cuando era joven.

Poco probable

Otros dos hechos aumentaron las sospechas. Primero, el Papa convocó un inédito consistorio para nombrar nuevos cardenales en agosto, entre ellos a los futuros electores en caso de cónclave. Después, el Vaticano confirmó que, a fines de ese mes, Francisco visitará L’Aquila, la ciudad de Celestino V, el primer pontífice que renunció libremente al papado.

Estas coincidencias han llevado a algunos periodistas y sectores de la Iglesia a plantear esa hipótesis. Para Vecchi, es claro que “los rumores son alimentados por los opositores al papado de Francisco, especialmente en Estados Unidos. En parte por sus deseos de que eso ocurra, en parte para intentar desestabilizar”.

El propio Francisco había ironizado en setiembre del 2021 sobre los rumores. Aún estoy “vivo, aunque algunos quieren mi muerte”, afirmó.

El historiador italiano Gerardo Ferrara, representante de fundaciones de habla hispana en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma), destaca que aunque los rumores de renuncia de Francisco no son tan infundados, es poco probable que vaya a dimitir.

“Solo una incapacidad efectiva de moverse autónomamente o la imposibilidad de viajar podría hacer que suceda. Una renuncia podría pasar solamente en el caso de que el Papa esté discapacitado, sobre todo para tomar decisiones de forma autónoma en la Iglesia”, dice a este Diario.

Trabajo inconcluso

Para Mirticeli Medeiros, investigadora sobre la historia del catolicismo en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es difícil imaginar una renuncia de Francisco, pues el Papa sabe que existe una fuerte oposición a su reforma, la cual actuaría rápidamente si él mostrara el más mínimo signo de debilitamiento. Eso obstaculizaría todo este movimiento de transformación que está proponiendo.

“Me parece poco probable que él renuncie, al menos ahora. Pero si lo hiciera, el embrollo sería demasiado grande. ¡Imaginemos tres Papas! Eso sería impensable, provocaría un enorme desgaste institucional. Por eso creo que, al menos mientras viva Benedicto XVI, Francisco no hará eso. Sin mencionar que Francisco tiene viajes importantes que completar, un sínodo que concluir y una guerra (la de Ucrania) que realmente necesita de su intervención. El escenario actual, al menos, no es propicio para una dimisión”, afirma la experta.

Vecchi pide no perder de vista que todo este debate es posible por la dimisión de Benedicto XVI. La decisión del hoy Papa emérito fue un punto de inflexión y rompió con una tradición que se había mantenido por siglos. Joseph Ratzinger no fue el primer pontífice en renunciar, pero fue el primero de la era moderna en hacerlo.

“Desde entonces también es posible que haya obispos de Roma eméritos, como los hay para todos los demás obispos. Ha abierto esta posibilidad, para siempre. Y tiene razón: la expectativa de vida avanza, la medicina evoluciona. Puede haber casos en los que un Papa se dé cuenta de que ya no es capaz de cumplir su servicio, y se vaya”, afirma.

Sin embargo, el experto cree que los rumores actuales sobre Francisco son intentos vanos para que deje el puesto y que no influyen en él. “Estamos hablando de un jesuita que vivió situaciones y amenazas mucho más graves en su vida durante los años de la dictadura de Videla en Argentina. Es el Papa de la ‘revolución de la ternura’, pero sabe ser duro. Desde luego, no es de los que se dejan intimidar e influenciar por lo que él llamaba ‘chismes de la corte’”, concluye.