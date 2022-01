Conforme a los criterios de Saber más

La reivindicación de una salida al mar es uno de los temas más sensibles en la historia reciente de Bolivia. En el 2018, el país andino sufrió un duro revés en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que determinó que el Gobierno de Chile no tiene obligación de negociar que la nación altiplánica tenga un acceso soberano al mar. Por eso, cuando el presidente de la República, Pedro Castillo, reavivó el tema ante la prensa internacional era evidente que las reacciones no solo llegarían desde el Perú.

En una entrevista con CNN emitida el martes 25, Castillo reconoció que antes de ejercer el cargo de jefe de Estado se había mostrado a favor de que se le otorgue acceso al mar a Bolivia y afirmó que, ahora, está dispuesto a “consultar al pueblo” si el Perú le otorga una salida al mar al país altiplánico.

“[Lo dije] en un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije [...] No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, dijo el presidente al periodista Fernando del Rincón.

Castillo enfatizó, no obstante, que su intención no es dar acceso al mar a Bolivia. “Mi intención no es [darle mar a Bolivia]. Cuando hemos ido a Bolivia, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. Dígame, ¿está en contra el país?”, concluyó.

Desde Bolivia, las declaraciones del mandatario peruano no pasaron desapercibidas, sobre todo por la afinidad entre los Gobiernos de Castillo y el presidente boliviano, Luis Arce, heredero político de Evo Morales, quien ha mostrado su respaldo al mandatario peruano en más de una ocasión.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), saludó la “predisposición del hermano Pedro Castillo para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia”. “Sin duda, muestra su espíritu democrático y voluntad de fortalecer la hermandad entre los pueblos”, agregó el funcionario boliviano en su cuenta de Twitter.

El periodista boliviano Juan Carlos Arana señaa que aunque las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre el tema marítimo pueden generar una euforia inicial dentro del territorio boliviano, los ciudadanos de su país “tienen claro que luego del fallo de La Haya será muy difícil revisar una sentencia que ya ha sido completamente explícita en determinar que no hay asuntos pendientes entre Bolivia y Chile”.

“De ahí que parezca un tercero para tratar de darle mar a Bolivia en desmedro del propio territorio del Perú yo lo veo imposible. Las declaraciones de Castillo son desafortunadas y son tomadas como una declaración política que definitivamente no tendrá ningún accionar hacia adelante en el propio Perú”, dice a El Comercio.

Por su parte, Rafael Archondo, periodista y analista político boliviano, resalta que, en general, hay un silencio oportuno de parte de las principales autoridades de su país pues el mandatario peruano en realidad no fue firme en su postura sobre el mar para Bolivia, sino que dejó la decisión en manos de los peruanos.

“A diferencia de lo que pasa en el Perú, yo siento que en Bolivia hay un silencio cauteloso porque la conclusión que uno saca al escuchar las declaraciones del presidente del Perú, es que en realidad él ha cambiado de opinión y que ahora le está dando la espalda a esa opinión que tuvo. Casi parece descartar aquello a lo que se adherió hace tiempo y deja en manos del pueblo peruano esta posibilidad, lo cual significa que darle salida al mar a Bolivia resulta algo muy remoto. Yo creo que Bolivia hay un silencio cauteloso porque los bolivianos se dan cuenta de alguna manera que este cambio de opinión es una mala noticia. Es un nueo revés a la reinvindicación boliviana”, señala a este Diario.

Desde la pérdida de su acceso al océano Pacífico en una guerra con Chile a fines del siglo XIX, Bolivia ha buscado alternativas para tener una presencia marítima que, entre otros, facilite su comercio exterior.

Tema delicado

Ambos analistas coinciden en que este tipo de declaraciones no son usuales en un jefe de Estado pues comprometen las relaciones internacionales de su país e involucran a otras naciones en un debate que no necesariamente está vigente.

“Este tema demuestra el cuidado que tienen que tener las autoridades o las figuras públicas. En el momento en que plantean algo no están hablando a título personal, no están hablando en un estadio, están hablando como autoridades y como líderes, lo que genera expectativas. Pero acá en Bolivia, el tema está absolutamente claro”, considera Arana.

Archondo se pronuncia en la misma línea. “Lo que ha pasado muestra la realidad: cuando uno es presidente ya no puede decir las mismas cosas que cuando era ciudadano”.

Agrega que si bien el tema de la salida al mar para bolivia es sensible en su país, ha perdido muchísimo peso y fuerza desde que la Corte Internacional de Justicia descartó la demanda boliviana contra Chile.

“A partir de ese momento toda la expectativa que habia crecido a niveles máximos por el mismo impulso que le dio Morales a la demanda pues se desinfló completamente y de alguna manera el que el caso haya terminado tan mal en la Haya ha hecho que casi nadie quiera comentar y opinar sobre el asunto. Aunque en algún momento se dijo que se podían relanzar las relaciones con Chile y se podía establecer una nueva estrategia, esa nueva estrategia en los hechos no existe. Bolivia todavía está perpleja por el resultado en la Haya y eso ha hecho que la reinvindicación boliviana haya perdido mucha fuerza”, apunta.

¿Golpe a la relación con Arce y Morales?

La cercanía que Pedro Castillo ha demostrado tener con Luis Arce y Evo Morales ha hecho que Bolivia mire con especial atención las acciones del Gobierno Peruano.

Archondo considera que en Bolivia hay una cierta expectativa en torno a Castillo, además, por la fuerte relación que hay entre el sur de Perú y Bolivia. “Y de alguna manera para muchos bolivianos Pedro Castillo es la expansión de lo que ya sucedió en bolivia desde el 2005, cuando ganó Morales”. Por ello, el analista considera inevitable evaluar el impacto de las palabras del mandatario peruano en su relación con el MAS.

“Yo creo que esto perjudica al Gobierno Boliviano. Que Pedro Castillo por presión periodística o por cualquier motivo haya decidido descartar o incluso retroceder de aquello que dijo cuando era dirigente magisterial es una mala noticia para el Gobierno de Bolivia y para el MAS porque contaban con Castillo como un aliado muy firme y en general la política en Bolivia se ha basado en buscar aliados para la causa boliviana. Si ahora ni siquiera Pedro Castillo, tan cercano a Evo Morales, está firme en ese lado, me parece que sí es un revés muy fuerte en esa alianza que existe y ha estado activa”, apunta.

“Creo que esta declaración de alguna manera un distanciamiento, aunque no ha sido un distanciamiento deliberado ni expreso, de todas maneras, al ser una entrevista con tanto rebote, pone un paño frío a la relación”, añade.

Arana apunta que, pese a la posición tibia de Castillo sobre el tema, el MAS tratará de capitalizar sus palabras ante la población.

“Por supuesto que acá esto va a tratar de ser utilizado políticamente para decir ‘ya ven, nosotros tenemos razón, no todo está perdido’. Todo esto para no reconocer la derrota política internacional de Evo Morales, que fue, después de 100 años de lucha, ponerle un candado a la mediterraneidad boliviana. Bolivia tiene claro que con Chile hablar del tema marítimo o de al menos cualidad marítima boliviana soberana en el Pacífico es imposible”, concluye.

