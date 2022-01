La Cancillería aseguró que la política exterior del Perú con Bolivia está enmarcada en el respeto a la Constitución y el Derecho Internacional, por lo que el promover una mejora en las condiciones que tiene dicho país para que sus ciudadanos y mercaderías transiten en territorio peruano no afectan la soberanía nacional.

“Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía”, indicaron en un comunicado difundido este miércoles 26 de enero.

En la víspera, CNN en Español difundió una entrevista al presidente Pedro Castillo en la cual señaló que se debería consultar al pueblo la posibilidad de que Bolivia pueda tener una salida al mar, tras reconocer que se había mostrado a favor de esta posibilidad antes de ser candidato.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije [...] No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, expresó.

La Cancillería aseguró, tras estas declaraciones, que las condiciones en las cuales se relacionan Perú y Bolivia están definidas en el Convenio Marco Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e Integración “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz” y los demás Convenios de Ilo suscritos entre ambos países en 1992, que permiten a Bolivia gozar de facilidades en el mencionado puerto sin afectar la soberanía del Perú.

“El Gobierno del Perú impulsa la implementación de dichos tratados a través de un conjunto de acciones que han permitido un incremento significativo del movimiento de carga boliviana a través del puerto de Ilo, lo que ha contribuido a dinamizar sus actividades comerciales”, aseguró el ministerio.

