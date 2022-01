Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, expresó el martes que está dispuesto a “consultar al pueblo” si el Perú le otorga una salida al mar a Bolivia. “Es un clamor de Bolivia [...] Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, señaló en la segunda parte de la entrevista que concedió al periodista Fernando del Rincón en CNN en Español.

“¿Y si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo [...] Ese es su derecho. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan”, añadió el jefe del Estado.

“No solo hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas. ¿Por qué poner una barrera?”, manifestó.

Consultado sobre las posibles reacciones que estas declaraciones podrían generar en la prensa peruana, contestó: “Y eso me tiene sin cuidado. Yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano”. Castillo no especificó si esta “consulta al pueblo” se haría a través de un referéndum o algún otro mecanismo.

Cuba , Venezuela e ideología política

Castillo no quiso precisar si Cuba era democrática o no. También evitó responder si reconoce como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó.

“Es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista”, dijo. Y ante la insistencia del entrevistador, añadió: “Pero hay que preguntarle a los venezolanos”.

Al insistírsele por tercera vez, respondió con esta comparación: “Es igual que usted dijera en el Perú:¿A quién reconoce como presidente, a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo?”.

Cuando se le pidió su opinión sobre Evo Morales, manifestó: “Es un expresidente de la hermana República de Bolivia”.

En otro momento se le preguntó “¿Por qué hay tantos venezolanos acá?”. ”Porque también hay muchos peruanos que viven allá”, replicó.

Respecto a su posición ideológica, Castillo señaló: “Ideológicamente, soy un provinciano”.

Evitó cuestionar a los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela argumentando que “cada país es autónomo”.

“Nunca encontré al Grupo de Lima. Nunca lo sentí en el pueblo”, dijo respecto a dicha instancia multilateral.

Asamblea constituyente

El mandatario justificó su intención de cambiar la actual Constitución Política – vigente desde 1993– porque “los tiempos han cambiado”. Se le consultó sobre modificaciones específicas y su respuesta fue: “Que se le dé espacio a los hombres del pueblo, que se incluya a las comunidades nativas”. También mencionó la descentralización y el acceso a la salud, pero el entrevistador le recordó que estas son políticas de Estado que no están sujetas a reformas constitucionales.

Respecto a los intentos de su defensa por apartar del Caso Petro- Perú a la fiscal Norah Córdova, aseguró que no tenía enfrentamientos con ella pero que eso es “parte de asumir la defensa. Hay una propuesta que hace la defensa, que busca algún camino”.

Del Rincón también le recordó las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, contra el procurador general del Estado Daniel Soria. “Los ministros a veces tienen sus razones. Se ha corregido eso”, indicó.

Castillo admitió que recibió en Palacio de Gobierno a la lobbista Karelim López y al empresario Samir Abudayeh, pero negó haberlos favorecido y acotó que nunca habló de licitaciones con el gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo.

Reacciones

Consultado sobre las declaraciones de Castillo y la diferencia con el acuerdo sobre el denominado Boliviamar, que se dio en la época de Alberto Fujimori, el exvicecanciller Eduardo Ponce Vivanco señaló: “Hay una diferencia absoluta. Boliviamar fue el ofrecimiento de una extensión de playa para que los bolivianos pudieran invertir en ella y disfrutar del mar. No tenía una connotación territorial o soberana”. Opinó que ofrecer el mar peruano para que Bolivia tenga acceso al Pacífico podría ser causal de vacancia.

El diplomático y exembajador en Estados Unidos Carlos Pareja lamentó que Castillo no condenara “a los regímenes dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que violan sistemáticamente los derechos humanos, las libertades individuales y la libertad de prensa”.

“En lo de Bolivia, espero que el presidente se estuviera refiriendo a las facilidades portuarias que se le otorgó a ese país en Ilo en 1992″, añadió.

Parlamentarios critican al mandatario

Congresistas de diversas bancadas cuestionaron el martes a Castillo por haber afirmado, en entrevista con CNN en Español, que no estaba preparado para ser jefe de Estado, por lo que ahora el país es su escuela.

La primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones (APP), señaló que el mandatario no parece ser consciente de la gravedad de lo que dijo.

La legisladora Karol Paredes (Acción Popular) añadió que Castillo no debió participar en las elecciones si no se sentía preparado.

Norma Yarrow (Avanza País) aseguró que la entrevista mostró a un presidente “incapaz para todo”.

En tanto, el congresista Óscar Zea (Perú Libre) salió en defensa del jefe del Estado y acusó a “grupos de poder y sus medios” de sentirse “bien a gusto” con expresidentes procesados.

VIDEO RECOMENDADO:

El presidente Pedro Castillo afirmó que "nunca encontró" al Grupo de Lima. (Video: CNN)

TE PUEDE INTERESAR