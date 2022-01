Conforme a los criterios de Saber más

Desde el viernes de la semana pasada se espera que el presidente Pedro Castillo tome una decisión: o acepta los nuevos puestos de los generales PNP que propone el jefe de la policía, Javier Gallardo, o decide pasar al retiro a este último, como le ha sugerido con urgencia el ministro del Interior, Avelino Guillén.

Fuentes en el sector ven con malestar la demora del mandatario para terminar esta crisis. Indican que para Guillén ya es inviable trabajar junto a Gallardo, comandante general de la PNP. “Aquí hablamos de la insubordinación de una persona [Gallardo] contra el poder civil que representa el ministro”, dijo una de las fuentes.

Desde el sector sostienen que Guillén estaría evaluando poner su cargo a disposición si el presidente continúa vacilante hasta el fin de semana. La consecuencia más grave de este retraso –afirman las fuentes– es que paralizan los programas que se pretenden implementar en el transcurso del año.

Por ejemplo, a la fecha no saben quién será el próximo jefe de la Región Lima. Gallardo había propuesto para ese cargo, como informó este Diario la semana pasada, al general Juan Olivera García, quien fue vinculado en el 2014 a la red Orellana.

Guillén no está de acuerdo con ese nombramiento ni con que los generales Manuel Rivera López y Nicasio Zapata Suclupe vayan a dirigir las direcciones de Inteligencia y Anticorrupción, como pide el jefe de la policía, entre otros. Zapata y Rivera visitaron al ex secretario de Palacio Bruno Pacheco y al exministro de Defensa Walter Ayala durante el proceso de ascensos en la PNP.

Responsabilidad

Para el exministro del Interior Rubén Vargas, el mandatario es el principal responsable “de esta situación caótica”. Sostiene que lo grave de este asunto es que el presidente, como jefe supremo de las FF.AA. y de la PNP, se está olvidando de hacer un cumplir un principio básico de la democracia, que es la sumisión de estas instituciones al poder civil de turno.

“El mandatario pudo cortar esta crisis desde el primer día. Que no lo haya hecho hasta ahora alimentó que esta insubordinación del comandante general se convirtiera en crisis”, indicó Vargas.

“No podemos estar asistiendo a este espectáculo penoso en el que el ministro del Interior está a la espera de la decisión del presidente sobre un acto de insubordinación”, añadió.

Para el ex subcomandante general de la PNP Edgardo Garrido, un efecto de esta crisis es la incertidumbre y malestar que se generan no solo en los generales, sino también en los mandos medios de la policía que están a la cabeza de comisarías y dependencias, quienes hasta ahora no saben en qué lugar trabajarán este año.

“Los oficiales de mando medio entablan relaciones y compromisos con las autoridades locales y con las juntas vecinales para hacer un trabajo coordinado en el año. Pero desde Navidad hasta la fecha existe una inoperancia en la PNP”, afirmó Garrido.

Para el ex subcomandante general de la PNP, una de las causas es la falta de liderazgo de Guillén. A su criterio, el ministro debió dar un paso al costado al constatar que el jefe de la policía tiene una agenda diferente.

“Aquí hay un problema político. Comenzando por el ministro que no se hace respetar y el presidente por nombrar a una persona que no tiene liderazgo”, indicó.

Vargas y Garrido coincidieron en que la indecisión de Castillo paraliza el sector en un contexto crítico por el alza de la inseguridad ciudadana.

Conflictos

Desde hace semanas, este Diario reporta las fricciones entre el jefe de la policía y el ministro Guillén. La primera de ellas se dio a finales de diciembre, cuando Gallardo presentó una lista de generales que, a su criterio, debían pasar al retiro.

Esta nómina no contaba con el respaldo de Guillén, pues se estaba mandando a la baja a generales como Vicente Tiburcio (Dirincri), Óscar Arriola (Dircote) y Jorge Angulo (Región Lima). Además, la elaboración de la lista no fue consultada ni con los números 2 y 3 de la PNP, Martín Parra y Víctor Patiño, respectivamente.

Superada esta primera crisis, el Mininter le pidió a Gallardo que enviara las nuevas designaciones de los generales, con la condición de que estos fueran consensuados con su comando y que los cambios estuvieran justificados.

No obstante, Garrido envió una lista sin esas consideraciones. Esta fue devuelta y cuando el jefe de la policía la envió de nuevo no se hicieron mayores cambios. Ello ocasionó una nueva fricción con el ministro, quien decidió entregarle el viernes de la semana pasada la propuesta al presidente para que tome una decisión final.

Ayer, consultado por esta polémica, Gallardo dijo que sabía que el ministro le había pedido al presidente su pase al retiro. Además, negó que hubiera complicaciones en el sector con las invitaciones a la baja dadas el año pasado.

Respecto a la demora en las designaciones de puesto de los generales, el jefe de la policía admitió que hay retraso, pero no dio más detalles. Afirmó que “no se puede pretender que un general se quede permanentemente en un solo lugar”.

Sobre sus vínculos con el exministro del Interior Miguel Hidalgo, respondió que mantienen una relación de trabajo porque lo conoció durante su paso en la policía. El Comercio informó que Hidalgo estaría asesorando a Gallardo y que este último buscaría que regrese al ministerio.

