El ministro del Interior, Avelino Guillén, cuestionó que se hayan realizado cambios en los subalternos que son parte de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y exhortó al alto mando de la institución que subsane los problemas que se han generado por eso.

“Hay una situación muy delicada y hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la Diviac. Se ha dispuesto a nivel de oficiales subalternos, en los cuales no tengo ninguna intervención, el traslado de oficiales como por ejemplo la capitana Jaqueline Arana que interviene en investigaciones importantes en la fiscalía suprema en lo penal”, señaló en una conferencia de prensa.

Guillén señaló que la fiscal suprema Ellyde Secilia Hinojosa, se encuentra “muy molesta e incómoda” porque el traslado ha afectado a investigaciones que se han quedado sin apoyo policial y que se encuentra con plazos a punto de vencer.

Por esto, criticó que se haya hecho un desplazamiento de oficiales “sin una coordinación adecuada” y sin revisar los casos en los que están interviniendo.

“Es una situación muy delicada que esperamos que la dirección de la Policía subsane a la brevedad, reponiendo a la capitana Jaqueline Arana en el cargo trabajando con la fiscal suprema en lo penal”, exhortó.

Según informó El Comercio, el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, dispuso el traslado de unos 40 oficiales de la Diviac a otras dependencias policiales, y repuso en su lugar a 18 subalternos procedentes de comisarías y otras divisiones, además de recortar el presupuesto destinado para esta dirección a comparación del 2021.

Asignación de cargos en PNP

Avelino Guillén también reiteró que, fuera de estos cambios a nivel de la Diviac, la asignación de altos mandos en las diferentes direcciones de la PNP todavía no se ha concretado porque se encuentra en manos del presidente Pedro Castillo.

“Está en trámite y corresponde la evaluación y determinación por parte del señor presidente de la República. Cuando sea convocado voy a expresar mi opinión. Ya le he adelantado al señor presidente en relación al pronunciamiento del comandante general de la PNP. Mientras no exista un pronunciamiento del señor presidente, no puedo formular una opinión con mayor amplitud”, manifestó luego de recordar que, si bien es una situación inconveniente, en el año 2021 hubo una demora en la asignación de cargos hasta el mes de mayo.

REVISA TAMBIÉN | Ministro Avelino Guillén se presentará este jueves 20 ante Comisión de Defensa para responder por nombramiento de prefectos

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo: "No hemos venido a robar un centavo al país"