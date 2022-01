El presidente de la Comisión de Defensa, José Williams (Avanza País), informó que el ministro del Interior, Avelino Guillén, se presentará el jueves 20 de enero ante el grupo de trabajo para responder por el nombramiento de prefectos y otros temas de su sector.

“He hablado con el ministro, él en estos momentos se encuentra en Tarapoto y le he hecho conocer que va a ser invitado el día jueves a las cuatro de la tarde. Él tomó conocimiento y me ha confirmado que estará en la reunión virtual el día jueves a las 16 horas”, afirmó el parlamentario durante la sesión de la comisión de este lunes.

Además, explicó que la reunión programada para el jueves se debe a que el viernes se realizará un pleno del Congreso.

La semana pasada, el ministro Avelino Guillén defendió la decisión del presidente Pedro Castillo de proponer a profesores para cargos de prefectos en varias regiones del país y afirmó que se tuvo el cuidado respectivo, a fin de que los prefectos cumplan las exigencias de la ley.

“La designación de prefectos es un proceso largo, son a propuesta del presidente y se evalúa en el viceministerio de orden interno y también interviene la Dircote. Ninguno de los designados tiene sentencia ni proceso en trámite por ningún delito, los que tienen cuestionamientos judiciales han sido rechazados, no se ha designado gente vinculada al terrorismo”, aseveró la semana pasada a la prensa.

“Si alguien no cumple con los requisitos no se les nombra, y si ya se les nombró, entonces se deja sin efecto. Los prefectos tienen que guardar absoluta neutralidad en el proceso electoral. Hemos tenido especial cuidado para que estas personas cumplan con los perfiles”, agregó.

El Comercio informó a inicios de este mes que el jefe de Estado nombró como prefectos a 13 maestros vinculados con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), sindicato que habría tenido entre sus dirigentes al mandatario.

