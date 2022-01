La Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá este miércoles al titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera Castillo, luego de que se revelaran chats de WhatsApp que evidenciarían que Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio, lo habría presionado para favorecer a determinadas empresas.

Según la agenda de la comisión, la sesión se iniciará a las 9 de la mañana de este miércoles y contará también con la presencia de Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo y otras personas vinculadas a diferentes casos relacionados con el jefe de Estado.

✅ Agenda de la comisión para este miércoles 19 de enero. Entre los citados está el superintendente de SUNAT, así como empresarios y funcionarios comprendidos en la investigación por el caso #Sarratea. pic.twitter.com/6eghAxijvm — Comisión de Fiscalización y Contraloría (@C_Fiscalizacion) January 17, 2022

El año pasado, el portal Lima Gris dio a conocer conversaciones de Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando a Vera, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

En uno de los chats enviado por el secretario el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución”, se lee.

En otro momento le dice al jefe de la Sunat: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.

