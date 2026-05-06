Resumen

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Mayoría de ataques fueron desde Perú y Estados Unidos.
Mayoría de ataques fueron desde Perú y Estados Unidos.
/ Leandro Britto
Por Redacción EC

El gerente de Informática del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Roberto Montenegro Vega reveló que la página web del organismo electoral sufrió ataques informáticos durante 9 horas el 12 de abril, día de las Elecciones Generales.

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