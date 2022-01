Conforme a los criterios de Saber más

Una de las primeras reacciones luego del nombramiento de Julio Rivera, como presidente del Instituto Peruano del Deporte, fue de la congresista Diana Gonzales. La coordinadora del grupo de trabajo Juventud y Deporte dentro de la Comisión de Educación del Congreso de la República le envió un oficio al ministro de Educación, Rosendo Serna, donde le pide que se acredite la documentación del CV de Rivera, y así corroborar que tiene idoneidad para el cargo. La Contraloría ha iniciado un proceso similar.

Gonzales tiene experiencia en este tipo de situaciones donde hay que acreditar la trayectoria. Para postular al Congreso quiso evitar los inconvenientes que tuvo en la Federación Peruana de Vóleibol, donde la removieron del cargo por no aceptar su condición de deportista calificada y no aceptar su título obtenido en Estados Unidos. “Mi proceso fue muy extraño, yo tenía una audiencia para el 3 de enero del 2018, me la movieron para el 16 de enero, me cambiaron de vocales. Son cosas que nunca entendí”, nos respondió Gonzales el año pasado, en el cierre de su campaña. Hoy le toca estar del otro lado de la orilla, en el espacio de la fiscalización y asegura que tendrá el máximo rigor, sobre todo, cuando el deporte esté en el centro de la discusión.

—¿Le sorprendió el nombramiento de Julio Rivera como presidente del IPD?

Sí, en todo el entorno deportivo se habla de la noticia , porque es un cambio inesperado. Pero quiero dejar en claro que esto no es un tema de nombres sino de requisitos para un cargo. Desde el Grupo de Trabajo “Juventud y Deporte” le hemos pedido al Ministro de Educación la información donde se acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para el cargo .Y a partir de allí emitir un juicio sobre la idoneidad en el cargo.

—Con los requisitos en la mano para asumir la presidencia del IPD. ¿Cuál podría ser la falta cometida con Rivera?

Se tienen que cumplir todos los requisitos, y se está haciendo hincapié en los de experiencia y formación. Hay un punto que señala el cumplimiento de cuatro años de estudios superiores. Habría que esperar que se acrediten esos cuatro años, mucho ojo que no se necesita haber terminado el estudio, pero sí hay un plazo establecido.

—¿Fue muy intempestiva la salida del anterior presidente Gustavo San Martín?

Es cierto que el Ejecutivo tiene la potestad de hacer estos cambios en los cargos. Gustavo San Martín se mantuvo en el cargo con los anteriores ministros Juan Cadillo y Carlos Gallardo, pero el nuevo ministro Rosendo Serna decidió relevarlo y nombrar a Rivera. Sí ha sido algo inesperado porque hasta hace poco hemos tenido reuniones de coordinación con San Martín para discutir el presupuesto 2022 y el plan de trabajo con miras al ciclo olímpico rumbo a París 2024.

Carta del Grupo de Trabajo "Juventud y Deporte" del Congreso al Ministro de Educación Rosendo Serna.

—¿Considera que este nombramiento puede generar un malestar entre los gestores deportivos que sí están preparados?

Insisto, no es un tema de nombres, yo respeto mucho la trayectoria deportiva del señor Julio Rivera. Pero hay cargos que exigen una preparación. A mí una vez me preguntaron si podía ser entrenadora luego de haber jugado y las cosas no funcionan así. No puedo ser entrenadora de un día para otro si no me he preparado. Después de mi carrera deportiva, estudié una Maestría en Administración de Negocios y a partir de allí busqué postular a algunos cargos. Y eso que en el Congreso los requisitos no son tan rigurosos y eso está bien. No todos los congresistas tienen que mostrar muchos títulos, porque muchos son la voz de comunidades, que a veces no son tomadas en cuenta.

—El Presidente Castillo dice que está “aprendiendo” mientras gobierna. ¿Este nombramiento en el IPD mantiene esa tendencia de autoridades sin idoneidad y experiencia?

Esperemos que no, sobre todo porque este cargo no es menor. La presidencia del IPD prácticamente es un cargo ministerial, porque en el Perú no hay Ministerio del Deporte.

—¿Van a pedir una reunión con Julio Rivera?

Primero queremos que no quede duda en la designación. Luego esto tiene que pasar por la Controlaría. Entiendo que Julio Rivera no llega solo, sino con un equipo de asesores. Hay mucho por trabajar con las competencias que se vienen para los atletas peruanos. Por supuesto siempre tenderemos los puentes necesarios con el IPD para trabajar a favor del deporte peruano.

—¿En el grupo de trabajo Juventud y Deporte dentro de la Comisión de Educación cuál sería el proyecto de ley más importante en este inicio de año?

Hemos terminado un Proyecto de Ley que pueda ayudar a aumentar el presupuesto para el deporte. Sabemos que el presupuesto está decayendo en los últimos años y para evitar que sean perjudicados nuestros deportistas, proponemos que se genere un impuesto para las casas de apuestas deportivas. Esperemos que pueda aprobarse a la brevedad.

