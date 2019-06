"Perú es el principal exportador de oro ilegal a Suiza"

Una noticia sacudió este lunes la industria mundial del oro: Metalor, una de las principales refinerías del mundo, que al año puede procesar 500 toneladas de este mineral, comunicó que dejará de trabajar con mineros artesanales y acopiadores de menor escala. La decisión, dijeron, es para reducir los riesgos de adquirir oro de procedencia ilícita en países como el Perú, el principal exportador de oro ilegal en América Latina y quinto productor de este metal del planeta.

El anuncio supuso un giro radical en la línea de negocio de esta empresa suiza fundada en 1852, considerada tan importante como para fijar el precio mundial del oro, pero a la vez blanco de innumerables críticas por hacer negocios con distribuidores vinculados a la minería ilegal.

►El día en que la Marina de Alemania hundió sus propios barcos



►La inspiradora historia de Marijuana Pepsi y cómo se sobrepuso a las burlas por su nombre



►Para los jóvenes de Hong Kong, protestar es 'una cuestión de vida o muerte'



Lo dicho por Metalor, sin embargo, llegó varios días después de una nueva denuncia. El criminólogo suizo Mark Pieth, una de las voces anticorrupción más respetadas en Europa, anunció la publicación de su nuevo libro “Lavado de oro”. Este hace un especial énfasis en el lado oscuro del mercado global de oro y la responsabilidad de las empresas de su país, en especial Metalor. Desde Suiza, Pieth conversó con El Comercio sobre sus hallazgos en esta industria que mueve miles de millones de dólares.

—¿Cuál fue el punto de partida de su investigación?



El punto inicial fue la relación muy estrecha entre Suiza y el Perú en cuanto al oro. Perú es uno de los productores más importantes de oro del mundo y Suiza es el centro mundial de la refinería y uno de los más grandes compradores de oro peruano; y, bueno, si hablamos de oro, hay muchos riesgos y condiciones muy difíciles. Y si hablamos del Perú, los lugares más complicados son Madre de Dios y Puno. Con mis colegas estuve el año pasado en La Rinconada [Puno]. La historia que cuento en mi libro comienza ahí.

—¿Qué vio en La Rinconada?



La Rinconada es un lugar difícil, muy sucio, con condiciones muy desagradables para los que ahí trabajan. Además está a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar. Pero, a diferencia de Madre de Dios, donde muchos lugares están tomados por organizaciones criminales, el oro que sale de La Rinconada no es ilegal, sino informal.

(Imagen: El Comercio) El Comercio

—En algunos casos la diferencia puede ser un hilo muy tenue...



Correcto. Pero precisamente utilizo la historia de La Rinconada para resaltar los problemas que existen en la cadena de suministro del oro que llega a Suiza. De modo que visité algunas minas en las que, en principio, decían que trabajan sin mercurio. Pero cuando llegué, unos guardias armados no permitieron hacer fotos ni tampoco entrevistas, lo que me hizo sospechar que no eran tan cuidadosos como decían. O que solo lo son cuando llegan los inspectores. El resto del tiempo no quieren mostrar cómo es que en realidad trabajan.

—Entonces, lo que usted hizo fue constatar la ruta que sigue el oro.



El libro analiza los orígenes del producto. Por ejemplo, después visité las refinerías de Suiza que reciben el oro del Perú. Una de ellas se llama Metalor. En Suiza se mueve el 70% del oro del mundo y casi la misma cantidad sale después refinado, limpio totalmente, sin importar su procedencia. Por esa razón hablo de lavado.

—¿Las refinerías suizas compran sin importar si el oro es ilegal?



Francamente, yo creo que no les interesa de donde viene el oro. Aunque es su responsabilidad saber si este viene de un lugar sucio y problemático, ellas solo averiguan lo que hay una etapa atrás. Por ejemplo, Metalor solo pregunta sobre el origen del oro a Minerales del Sur [distribuidor de oro peruano], que no es una compañía muy segura, pero no entra en muchos detalles.

—¿Suiza se ha convertido en el principal lavador de oro del mundo?



Bueno, es el principal lugar del tráfico del oro y el principal lugar de refinería del mundo. Y como no le interesa mucho la procedencia, existe el riesgo de que sea el principal lavador.

Para su libro, Pieth recorrió el año pasado la mina La Rinconada, en Puno. Difusión

—¿Y no hay leyes que lo combatan?



Existen leyes. Las refinerías están sometidas, pero solo en un nivel por debajo. Es decir, lo que viene de la mina no está sometido a una ley antiblanqueo. Ese es el problema.

—Y frente a esto, ¿el Perú se posiciona como el principal exportador de oro ilegal a su país?



Yo creo que sí. En Colombia hay un porcentaje también preocupante, pero Perú exporta más oro. El ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos dice que la minería ilegal hoy es un problema más grande que el narcotráfico. Yo pienso lo mismo, sobre todo si se trata de Madre de Dios, donde además de bandas criminales hay depredación del medio ambiente y delitos como la trata de personas.

—Entonces, ¿por qué Suiza no es más agresivo para evitar todo esto?



Es el país más importante en la refinería, pero también es el país más lento en la regulación. Mi interpretación es muy simple: quieren hacer comercio, hacer una isla de piratas. La historia del oro es solo una parte de una historia más grande. Hacen lo mismo con el cobre, con el litio. Ellos dicen: dejemos que el comercio se controle a sí mismo. Obviamente vemos que eso no está funcionando.