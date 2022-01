Soldados de Rusia y Ucrania se encuentran desde hace semanas apostados a lo largo de la frontera entre sus países esperando el momento del ataque. La tensión está al límite, mientras a kilómetros de distancia funcionarios diplomáticos intentan contrarreloj encontrar una solución que evite una confrontación militar que traiga miles de muertos e ingentes pérdidas económicas.

Estas son algunas claves para entender por qué los ojos de todos están puestos en esta parte del mundo, y por qué esta tensión está apretando los dientes de las potencias occidentales y de su rival habitual: Vladimir Putin.

1. ¿Por qué se habla de una posible invasión de Rusia a Ucrania?

A fines de noviembre, el Gobierno de Ucrania reveló que Rusia había concentrado cerca de 100 mil militares cerca de su frontera y que se preparaba una invasión entre enero y febrero, datos que fueron refrendados por la inteligencia estadounidense. Desde entonces, la tensión solo ha ido en aumento, con advertencias desde la OTAN -el tratado del atlántico norte- y Estados Unidos de responder con fuertes sanciones si Vladimir Putin se atrevía a intervenir Ucrania; y con advertencias desde el Kremlin de los errores que significaría para la geopolítica mundial aislar más a Rusia.

Miembros de las fuerzas navales ucranianas realizan patrullajes en el Mar Negro. REUTERS

2. ¿Qué es la OTAN?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es un organismo internacional, de carácter político y militar, conformado por 30 países de Norteamérica y Europa, que nació en 1949 en plena Guerra Fría con el objetivo de proteger a sus estados miembros de alguna posible agresión de la entonces Unión Soviética.

Uno de los puntos clave de la alianza es la defensa colectiva de los países miembros ante cualquier ataque.

Tras la desaparición de la URSS en 1991, Rusia pasó a ser una de sus principales preocupaciones.

Ucranianos en Kiev participan de una marcha de conmemoración de la Batalla de Kruty contra las tropas bolcheviques en 1918. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

3. ¿Por qué Ucrania es una pieza clave?

Ucrania es considerada la bisagra entre Rusia y Europa , es el corazón de la zona euroasiática, de allí su importancia tanto para Moscú como para Occidente, que siempre han mantenido una relación distante y recelosa.

Ucrania se independizó en 1991 tras la caída de la Unión Soviética, un hecho considerado por Putin como “la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX”. Desde esos años, la región occidental de Ucrania ha preferido mirar más hacia Europa, mientras que la parte oriental se sentía más alineada con Rusia. De hecho, hay una importante población rusófona en esa zona, y por ello fue tan sencillo para Moscú anexarse la península de Crimea en el 2014.

El mundo está pendiente de lo que pasa en esta frontera y la posibilidad de una confrontación militar. INFOGRAFÍA: JEAN IZQUIERDO

Ese año fue clave pues tras el derrocamiento del presidente prorruso Víktor Yanukóvich, Putin se dio cuenta que tener un gobierno prooccidental en Ucrania sería nocivo para sus intereses, por lo que apoyó a los rebeldes separatistas prorrusos en las regiones de Donetsk y Lugansk, un conflicto que continúa y que ya ha acabado con la vida de 14 mil personas.

Para Rusia es inadmisible que Ucrania haya pedido adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues eso significa tener militares occidentales en una de sus fronteras más sensibles. Y no solo eso. Kiev también aspira ingresar a la Unión Europea para el 2024.

Moscú considera que el creciente apoyo de la OTAN a Ucrania -en términos de armamento, entrenamiento y personal- es una amenaza para su propia seguridad.

Soldados rusos durante un desfile en la Plaza Roja de Moscú. AFP / Mladen ANTONOV

4. ¿Cuáles son las exigencias de Rusia y por qué ha decidido movilizar a sus tropas?

Rusia no ha dejado de señalar que tienen derecho a movilizar a sus soldados a donde consideren conveniente dentro de su propio territorio. Sin embargo, no han dejado de criticar los constantes acercamientos de soldados de la OTAN cerca de sus fronteras.

Ante las preocupaciones de una invasión, el propio presidente estadounidense, Joe Biden, conversó telefónicamente dos veces con Putin en diciembre para tratar el tema y señalarle que una intervención militar rusa en Ucrania traería una fuerte respuesta estadounidense.

Los mecanismos diplomáticos se activaron y funcionarios rusos han tenido reuniones de alto nivel con sus pares norteamericanos y con la OTAN.

Los principales reclamos del Kremlin se centran en lo siguiente: poner freno a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, en particular Ucrania y Georgia, y que Ucrania no forme parte de la alianza atlántica; el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas (Rusia es muy sensible con respecto a su histórica zona de influencia); y la retirada de las tropas y armamentos de la OTAN a las posiciones que ocupaban antes de 1997.

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, durante la cumbre que tuvieron en junio del 2021, medio año antes de que se encendiera la tensión por la probable invasión a Ucrania. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

5. ¿Cuál ha sido la respuesta de la OTAN y de EE.UU.?

Como estaba previsto, tanto la OTAN como Washington no han cedido a las exigencias de Rusia.

Aunque eso significa que la tensión está al máximo y que la intervención militar se puede concretar en cualquier momento, el Gobierno Ruso ha dejado abierta la posibilidad de seguir negociando diplomáticamente y que se “tomará su tiempo” para revisar las respuestas escritas, según señaló el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Para la OTAN y Estados Unidos, no es admisible que Putin ponga condiciones sobre qué país puede adherirse a la alianza atlántica.

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, conversa por teléfono con su homólogo estadounidense, Joe Biden, desde su despacho en Kiev. (Ukrainian Presidential Press Office via AP, File)

6. ¿Cuál es la posición de los europeos?

Mientras Estados Unidos está llevando la batuta junto a la OTAN y parecen no transar, los europeos están en una posición delicada pues, sin duda, no quieren una conflagración militar a las puertas del continente.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, se han reunido para discutir el tema y han activado el Cuarteto de Normandía, formado por sus países además –justamente- de Rusia y Ucrania para intentar llegar a una solución.

Sin embargo, no todo es geopolítica. El abastecimiento de gas es imprescindible para Europa, y un tercio del combustible que consumen viene desde Rusia.

Y en este juego, el Nord Stream 2 está jugando un rol crucial. El gasoducto que transportará el combustible directamente desde Rusia hacia Alemania -sin pasar por territorio ucraniano- ya está listo para operar, pero aún no lo hace por cuestiones administrativas, pero está siendo usado como moneda de cambio si es que se concreta la invasión.

