Desde llamados a boicots comerciales hasta noticias falsas como la renuncia del futbolista Paul Pogba a la selección gala, el mundo musulmán ha levantado la voz contra el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, por sus declaraciones que consideran como una postura que “impulsa la islamofobia”.

El origen de este conflicto se vincula al asesinato de Samuel Paty, el profesor de secundaria que fue decapitado el 16 de octubre por el ruso-checheno Abdullakh Anzorov, señalado de mantener contacto con células yihadistas.

Anzorov no solo asesinó al maestro al grito de Allahu Akbar (Dios es grande, en árabe) sino que, además, subió una fotografía de la cabeza decapitada a Twitter calificando el crimen como una forma de hacer justicia en nombre de Mahoma, luego de que Paty “se atreviera a menospreciarlo”.

El docente había ofrecido una clase en los días previos sobre libertad de expresión en la que mostró las polémicas caricaturas que provocaron el ataque contra el semanario francés Charlie Hebdo en el 2015.

Un manifestante palestino sostiene una pancarta en árabe que dice "Cualquiera menos el Profeta" durante una manifestación contra los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre las caricaturas del Profeta Mahoma, frente al Centro Cultural Francés en la ciudad de Gaza. (Foto: AFP / MOHAMMED ABED).

El caso ha provocado una ola de manifestaciones pacíficas en el país en rechazo del yihadismo y motivado a que el Gobierno endurezca sus leyes contra el “extremismo islámico".

Entre las medidas, la Administración de Macron dispuso “visitas” a algunas asociaciones vinculadas al integrismo islámico en Francia, además del cierre temporal de La Gran Mezquita de Pantin y las palabras del mandatario, quien aseguró que su país “no renunciará a las caricaturas”.

“Defenderemos el laicismo. Y la libertad que enseñabas tan bien. No renunciaremos a caricaturas ni a las ilustraciones”, dijo Macron durante el homenaje nacional a Paty celebrado el 21 de octubre en la Universidad de la Sorbona.

La policía monta guardia mientras las caricaturas del semanario satírico francés Charlie Hebdo se proyectan en la fachada del Hotel de Region en Montpellier, el 21 de octubre de 2020, durante un homenaje nacional al profesor de francés Samuel Paty. (Foto de Pascal GUYOT / AFP).

Las caricaturas de Mahoma, el profeta principal del islam, son consideradas una grave ofensa entre los musulmanes.

El primero en levantar la voz en contra de las declaraciones de Macron fue su par turco, Recep Tayyip Erdogan, quien cuestionó la “salud mental” del presidente galo y ha provocado una escalada de tensiones entre ambos países que arrastra a otras naciones como Italia, Alemania o los Países Bajos.

Erdogan incluso hizo un llamado a sus conciudadanos para boicotear los productos franceses, durante un discurso en Ankara. “Así como en Francia algunos dice ‘no compren las marcas turcas’, me dirijo desde aquí a mi nación: 'Sobre todo no presten atención a las marcas francesas, no las compren”, declaró.

Otro país que se pronunció en contra de Macron fue la República Islámica de Irán, a través de su ministro de Exteriores Mohamad Yavad Zarif. “Insultar a los 1.900 millones de musulmanes - y a sus santidades - por los abominables crímenes de tales extremistas es un abuso oportunista de la libertad de expresión”, indicó el jefe de la diplomacia iraní.

Zarif, además, agregó en su cuenta de Twitter que la declaración de Macron a favor de las caricaturas “solo alimenta al extremismo”.

En Indonesia, el Consejo de los Ulemas, el principal órgano musulmán en ese país, tildó de “islamófobo” al presidente francés y exigió explicaciones de parte de la embajada de ese país.

“Sus críticas a los asesinos de los periodistas de Charlie Hebdo colocan a Macron como un líder europeo que ha alimentado un creciente movimiento islamófobo”, señala el comunicado del consejo.

Samuel Paty y la relación de su asesinato con el extremismo religioso en Francia

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Teuku Faizasyah, anunció por su parte que pedirían detalles sobre las declaraciones de Macron y el contexto en el que las virtió, mostrando la influencia del órgano musulmán en un país donde el 88% de la población practica el islam.

El Gobierno de Mauritania fue otro que se declaró “indignado” por las caricaturas aunque fue cauto en no señalar directamente a Francia. El Ministerio de Exteriores de ese país calificó las ilustraciones como “acciones de incitación, llevadas a cabo durante algún tiempo, contra el islam bajo el falso pretexto de la libertad de prensa”.

Pakistán decidió ir un paso más allá y convocó este lunes al embajador francés en ese país para transmitirle su preocupación por las “blasfemas caricaturas del profeta" que, aseguran, fueron defendidas por Macron.

“Los comentarios irresponsables del presidente francés han añadido combustible al fuego. Nadie tiene el derecho de herir los sentimientos de millones de musulmanes con la excusa de la libertad de expresión”, afirmó el ministro de Exteriores, Shah Mahmood Qureshi.

El homólogo jordano de Qureshi, Ayman Safadi, también transmitió su “extrema decepción” a la embajadora de Francia en ese país. “El ministro transmitió a la enviada francesa en Jordania su extrema decepción por la reedición de las imágenes, porque los símbolos religiosos ofensivos alimentan la cultura del odio, la violencia, el extremismo y el terrorismo”, señala un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Jordania.

POGBA, EN MEDIO DEL CONFLICTO

En medio de las diversas reacciones contra las declaraciones de Macron comenzó a circular durante el fin de semana una noticia que hacía referencia a que Paul Pogba, futbolista del Manchester United y campeón mundial con Francia en el 2018, renunciaría al equipo nacional galo en rechazo a la postura del mandatario.

La información, que se habría originado en portales informativos del Oriente Próximo, fue recogida por el tabloide británico The Sun a través de su plataforma web.

De acuerdo a la noticia, Pogba, de 27 años y 72 encuentros representando a Francia, dejaría a los ‘Bleus’ en protesta por las declaraciones de Macron.

Sin embargo, fue el mismo Pogba quien se encargó de desmentir dicha información a través de su cuenta en Instagram. “Circulan sobre mí informaciones infundadas al 100%, afirmando cosas que nunca he dicho o pensado”, escribió.

“Estoy consternado, furioso, conmocionado y frustrado de que algunos ‘medios’ me utilicen para generar titulares completamente falsos sobre el asunto sensible de los acontecimientos en Francia añadiendo a la selección francesa y a mi religión al lote”, continúa el deportista.

Pogba anunció además que va a “iniciar acciones legales contra los editores y los que difundan estas informaciones 100% falsas”, antes de añadir que está “contra toda forma de terrorismo o violencia”.

“Un mensaje rápido al Sun, a quien normalmente le da igual: algunos de ustedes han ido a la escuela y deben recordar que sus profesores les dijeron que siempre verificaran sus fuentes, no escriban nada sin estar seguros”, finalizó Pogba.

