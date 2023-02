La constante actualización del número de fallecidos aumenta el pesimismo. Las autoridades han confirmado ya más de 6.300 muertos por el terremoto de magnitud 7,8. En Turquía, los muertos ya superan los 4.500, mientras que en Siria los decesos son al menos 1.700.

Ante esta catástrofe, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretó el estado de emergencia por un periodo de tres meses en 10 provincias del sureste azotadas por el sismo.

El mandatario ha afirmado que Turquía ha recibido ayuda material y humana de 70 Estados y 14 organismos internacionales en una operación de rescate conformada por unas 50.000 personas, que incluye la presencia de 2.700 especialistas en rescate procedentes de 65 países que han llegado ya o van de camino a las zonas más afectadas, según detalla la agencia Efe.

Las bajas temperaturas y la nieve en la zona, donde también hay territorios montañosos de difícil acceso, complican las tareas de rescate y ensombrecen las perspectivas de los supervivientes, que se calientan en tiendas o junto a hogueras improvisadas.

Los bomberos rescatan a una personas que estaba atrapada por un derrumbe tras el terremoto en Turquía. (Reuters).

Trabajo conjunto en la emergencia

La peruana Patricia Silva, administradora de 40 años, vive en Estambul junto a su esposo y su hijo, ambos turcos. Aunque no conoce a ningún familiar o amigo en la zona afectada, la compatriota afirma que desde todas lar partes del país están intentado ayudar.

“Acá en Estambul donde no se sintió, nos enteramos por los medios de comunicación al despertar. Vimos nuestros teléfonos y estaban llenos de mensajes y llamadas perdidas del Perú”, dice a El Comercio. “Los turcos son muy solidarios y desde que sucedieron los terremotos la gente está pidiendo ayuda en las redes sociales, se necesita dinero y provisiones”, agrega.

Comenta que tanto el gobierno y como el sector privado se han movilizado rápidamente. Si bien los colegios estarán cerrados toda la semana, los padres llevan ayuda en víveres, ropa y todo lo que necesita a las miles de personas que se han quedado sin vivienda.

Las autoridades han logrado realojar en refugios del gobierno u hoteles a unas 380.000 personas, y ha organizado el traslado de heridos por vía aérea y mediante barcos a otras provincias. Muchos sobrevivientes permanecen en centros comerciales, estadios, mezquitas y centros comunitarios, mientras intentan soportar el frío invierno con frazadas y fogatas al aire libre.

Una mujer reacciona mientras los rescatistas buscan supervivientes entre los escombros de los edificios derrumbados en Adana. (Foto: AFP) / CAN EROK

“Estamos de luto por 7 días, todo el mundo solo comenta cómo se puede ayudar. Las redes sociales y los medios de comunicación informan todo el tiempo sobre la tragedia. Pudimos ver en vivo el segundo terremoto la tarde de ayer. Los reporteros juegan un papel principal pidiendo calma y solicitando la ayuda necesaria”, añade Silva.

Aurea Lopez, peruana que lleva 18 de sus 45 años en Turquía también destaca que, aunque los ánimos están por los suelos, es “impresionante” la movilización del pueblo turco ante la emergencia.

“Todos quieren ayudar a los damnificados. Desde las compañías aéreas que cobran lo mínimo o nada para desplazar ayuda de ropa, alimentos, artículos primera necesidad; hasta los colegios que usan sus instalaciones para recolectar ayuda. El colegio de mis hijos enviará mañana lo recolectado. Los padres de los chats escriben que tienen ‘el corazón desgarrado por lo que mi pueblo padece’”, dice desde Ankara.

“Ha sido muy impactante. Mis hijos han llorado al escuchar a un niño decir que sus padres están enterrados bajo los escombros y aún no los pueden ubicar”, agrega.

Una foto aérea tomada por un dron muestra al personal de emergencia durante una operación de búsqueda y rescate tras el terremoto en Iskenderun, distrito de Hatay, Turquía. (Foto: EFE).

Preocupación y alerta

Las compatriotas señalan que también prima el temor a nuevos terremotos. Tras cientos de réplicas, los residentes del país se esfuerzan por estar preparados ante una eventual emergencia.

“Ayer nos pusimos a ver videos de cómo actuar en caso de sismo acá. Elegimos el lugar de encuentro, en caso la familia se separe. Preparamos una mochila de emergencia y ubicamos los lugares seguros en caso de sismo”, cuenta López.

Silva apunta que lo que le preocupa es la poca profundidad que han tenido los terremotos en Turquía. “El primer solo tuvo 7 km, acá las construcciones son de material noble e igual cayeron. Eso me asusta más. Acá en Estambul los edificios son muy altos”, afirma.

Añade que si bien Turquía está preparada para estos desastres, igual necesita la ayuda de los demás países sobre todo en rescate por la magnitud del desastre. “Hay distritos que ya no existen inclusive construcciones antiguas que no cayeron por cientos de años ayer se derrumbaron en 1 minuto. El famoso Castillo de Gaziantep tenía 2200 años y hoy ya no existe, es increíble la fuerza de la naturaleza”.

“No sé cuánto le tome a Turquía recuperarse, pero es un país avanzado en cuanto a infraestructura, vías, puentes y tecnología. Confío en que sea pronto”, agrega López.